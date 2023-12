2024年冬開始の新作アニメ一覧

・これまでの新作アニメ一覧

2023:冬 - 春 - 夏 - 秋

2022:冬 - 春 - 夏 - 秋

2021:冬 - 春 - 夏 - 秋

2020:冬 - 春 - 夏 - 秋

2019:冬 - 春 - 夏 - 秋

2018:冬 - 春 - 夏 - 秋

2017:冬 - 春 - 夏 - 秋

2016:冬 - 春 - 夏 - 秋

2015:冬 - 春 - 夏 - 秋

2014:冬 - 春 - 夏 - 秋

2013:冬 - 春 - 夏 - 秋

2012:冬 - 春 - 夏 - 秋

2011:冬 - 春 - 夏 - 秋

2010:冬 - 春 - 夏 - 秋

2009:冬 - 春 - 夏 - 秋

2008:冬 - 春 - 夏 - 秋

2007:夏 - 秋



2023年12月11日 23時16分00秒 in 動画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.