2021年秋開始の新作アニメ一覧

・スタッフ 原作・著作:イマジニア 脚本・監督:森田と純平 音楽:白戸佑輔 モーションキャプチャー:SOLID CUBE アニメーション制作:イマジニア、Story Effect コピーライト表記:©Imagineer Co., Ltd ・キャスト カレン:鬼頭明里 ヒロ:石田彰 ジャニス:釘宮理恵 リン:早見沙織 エヴァン:中村悠一 マルティーナ:上坂すみれ ソフィ:小清水亜美 ラウラ:田中敦子 ベルナルド:大塚明夫 Twitter: @FitBoxingInfo

