2022年秋開始の新作アニメ一覧

2022年秋に始まるアニメの本数は50本台。オリジナル作品ではガンダムシリーズのTVアニメ新作となる「機動戦士ガンダム 水星の魔女」やおっさんアイドルもの「永久少年 Eternal Boys」、忍者が題材の「忍の一時」、DIYが題材の「Do It Yourself!! -どぅー・いっと・ゆあせるふ-」などがあります。原作ものでは初出が「小説家になろう」だった作品が「悪役令嬢なのでラスボスを飼ってみました」「転生したら剣でした」など8作品。続き物としては、シリーズ6作目の「僕のヒーローアカデミア」、シリーズ3作目の「モブサイコ100」などがあります。またジャンプ+で第二部連載中の「チェンソーマン」、以前のアニメ化からかなり時間が空いた「うる星やつら」「BLEACH 千年血戦篇」などもあります。 以下、作品リストは放送・配信時期が早いものから順に並べています。 放送情報欄は上が放送、下が配信と分けています。配信は基本的に最も早いタイミングで配信を行うものを記載して、以後のものは「他配信」としています。 ▼目次 表示

・これまでの新作アニメ一覧

2022:冬 - 春 - 夏 - 秋

2021:冬 - 春 - 夏 - 秋

2020:冬 - 春 - 夏 - 秋

2019:冬 - 春 - 夏 - 秋

2018:冬 - 春 - 夏 - 秋

2017:冬 - 春 - 夏 - 秋

2016:冬 - 春 - 夏 - 秋

2015:冬 - 春 - 夏 - 秋

2014:冬 - 春 - 夏 - 秋

2013:冬 - 春 - 夏 - 秋

2012:冬 - 春 - 夏 - 秋

2011:冬 - 春 - 夏 - 秋

2010:冬 - 春 - 夏 - 秋

2009:冬 - 春 - 夏 - 秋

2008:冬 - 春 - 夏 - 秋

2007:夏 - 秋



