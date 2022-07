2022年07月02日 22時30分 アニメ

2022年夏開始の新作アニメ一覧



続々と新作アニメの放送・配信が始まります。2022年夏(6月ごろ~8月ごろ)に始まるアニメの数はまたも50本以上。大半の作品は何らかの形で配信が行われるもの、「全配信作品をまんべんなく見られるサービス」はないため、どの作品をどのように視聴するか、いろいろ悩まされるところです。



50作品超のうち、少なからぬ作品がマンガや小説などの原作モノですが、「魔法少女リリカルなのは」シリーズを手がけたことで知られる都築真紀さんによる「Extreme Hearts」や、「冴えない彼女の育て方」の丸戸史明さんがシリーズ構成・脚本を手がける「Engage Kiss」、「四畳半神話大系」「犬王」などを監督した湯浅政明さんと「交響詩篇エウレカセブン」のシリーズ構成などで知られる佐藤大さんが原案の「ユーレイデコ」などのオリジナルアニメが放送されます。続き物だと、人気小説シリーズを原作とした「オーバーロードⅣ」と「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかⅣ 新章 迷宮篇」がいずれもシリーズ4作目。「新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP」は同作シリーズとして10年ぶりのTVアニメ放送となっています。



以下、作品リストは放送・配信時期が早いものから順に並べています。



放送情報欄は上が放送、下が配信と分けています。配信は基本的に最も早いタイミングで配信を行うものを記載して、以後のものは「他配信」としています。



▼目次表示





・放送情報

TOKYO MX:7/3(日) 25:00~<オンエア版>

BS11:7/3(日) 25:00~<オンエア版>



AnimeFesta:6/10(金)~<オンエア版/プレミアム版>

他配信:7/3(日) 25:00~<オンエア版>



・作品情報



「ノワと番になりたい!」

森で暮らすクマのノワは、子犬を拾った。

アイリと名付けて大事に育てることに。

初めての子育てに右往左往しつつも、アイリは素直で優しい子にすくすく成長。

2人仲良く暮らしていたが、ノワにはある悩みが…。

それは、もうすぐ冬眠の時期なのに、アイリが乳離れしてくれないこと!

こんなに甘えん坊で大丈夫だろうか…?

不安な気持ちを抱えたまま、どうにか冬ごもりを始めて数か月。

胸に違和感を感じて目を覚ますと…目の前には大きな成犬が!?

もしかして…あのアイリ!?



・スタッフ

原作:ハルチカ

監督:古賀一臣

脚本:夏冬しのび

キャラクターデザイン:鬼澤近至

総作画監督:林あすか、山中いづみ

音響監督:えんどうさとこ

音響制作:ブラックフラッグ

アニメーション制作:studio HōKIBOSHI

製作:彗星社

コピーライト表記: ©ハルチカ/Suiseisha Inc.



・キャスト

アイリ:天﨑滉平(オンエア版)/可惜未めい(プレミアム版)

ノワ:興津和幸(オンエア版)/夜乃かずお(プレミアム版)

コウ:河西健吾(オンエア版)/露斗母屋(プレミアム版)

ワタリ:山下誠一郎(オンエア版)/タン塩旨太郎(プレミアム版)



Twitter:@af_originalBL

ハッシュタグ:#森くま



OP:アイリ(CV:天﨑滉平)・ノワ(CV:興津和幸)「繋いだ手とぬくもりと」



【公式】TVアニメ「森のくまさん、冬眠中。」PV アイリver.(CV:天﨑滉平)/BLアニメ【森くま】





【公式】TVアニメ「森のくまさん、冬眠中。」PV ノワver.(CV:興津和幸)/BLアニメ【森くま】









・放送情報

Netflix:6/18(土)~

全6話



・作品情報



地球に眠る、大きな力を持つ超古代文明の遺産。それらが悪の手に渡るのを防ぐため、戦う者達がいた。彼らこそ、アーカム財団の特殊エージェント"スプリガン"。



原作は週刊少年サンデーで1989年から1996年にかけて連載された漫画。単行本全11巻、文庫版は全8巻。





1998年に総監修・大友克洋、監督・川崎博嗣、アニメーション制作・STUDIO 4℃で劇場アニメ化されている。





・スタッフ

原作:たかしげ宙・皆川亮二

監督:小林寛

シリーズ構成・脚本:瀬古浩司

キャラクターデザイン:半田修平

アニメーション制作:david production



・キャスト

御神苗優:小林千晃



Twitter:@spriggan_anime

ハッシュタグ:#スプリガン



『スプリガン』ティーザー予告編2 - Netflix









・放送情報

Netflix:6/30(木)~



・作品情報



近代文明の崩壊から400年後、世界は魔法と剣が支配する混沌の中にあった。

破壊神アンスラサクスの復活を目論む闇の反逆軍団は、その圧倒的な魔力を持つ四天王を中心に、世界を支配するべく、勢力を広げ続けていた。

そんな中、中央メタリオン大陸にあるメタ=リカーナ王国は魔導師率いる闇の反逆軍団に襲撃される。

王国を救うため、大神官の娘ティア・ノート・ヨーコは一つの決断を迫られる。

それは幼なじみの少年ルーシェ・レンレンの内に封じ込められている、かつて世界支配をもくろんだ古の大魔法使いを復活させること。

そして、その封印を解くことができるのは処女による接吻のみ――。

差し迫った危機にヨーコが意を決してルーシェと唇を重ねた瞬間、黒く強大な妖気が周囲に満ちていく。

最強にして最狂、超絶美形主人公、伝説の魔法使いダーク・シュナイダーが今、復活を遂げる!



・スタッフ

原作:萩原一至

監督:尾崎隆晴

シリーズ構成:黒田洋介

キャラクターデザイン:小野早香

クリーチャーデザイン:須永賴太

エフェクト設計:山田起生

美術監督:井上一宏(草薙)

美術設定:バーンストーム・デザインラボ

色彩設計:篠原愛子

特効監修:谷口久美子

特殊効果:荒畑歩美(チーム・タニグチ)

3DCGI:Felix Film

撮影監督:髙津純平

編集:長谷川舞(editz)

音響監督:えびなやすのり

音楽:高梨康治(Team-MAX)

プロデュース:Warner Bros. Japan

アニメーション制作:ライデンフィルム

コピーライト表記: ©萩原一至/集英社・BASTARD!! 製作委員会



・キャスト

ダーク・シュナイダー:谷山紀章

ティア・ノート・ヨーコ:楠木ともり

ルーシェ・レンレン:伊藤かな恵

ガラ:安元洋貴

アーシェス・ネイ:日笠陽子

アビゲイル:杉田智和

カル=ス:小野賢章

シーラ・トェル・メタ=リカーナ:東山奈央

ラーズ:松岡禎丞

シーン・ハリ:小澤亜季

カイ・ハーン:伊藤静

ダイ=アモン:子安武人

破壊神アンスラサクス:小山茉美



Twitter:@bastard_PR

ハッシュタグ:#bastard_anime



OP:coldrain「Bloody Power Fame」

ED:Tielle



アニメ『BASTARD‼-暗黒の破壊神-』本PV |Eng sub









・放送情報

MBS・TBS系全国28局ネット:7/1(金) 25:25~(「スーパーアニメイズム」枠)

AT-X:7/7(木) 21:30~ほか



dアニメストア:7/1(金) 26:00~

ひかりTV:7/1(金) 26:00~

他配信:7/6(水) 26:00~



・作品情報



ダメダメ大学生・木ノ下和也は清楚可憐な“レンタル彼女(レンカノ)”・水原千鶴と出会い、家族にも友人にも、千鶴が “彼女”だと嘘をついてしまう。

本当のことが言い出せないまま日々をすごす和也の周囲には、謎アタックを仕掛けてくる、小悪魔的な元カノ・七海麻美、やや強引なところがある、超積極的な彼女(仮)・更科瑠夏、極度の人見知りだが、健気で頑張り屋の後輩レンカノ・桜沢墨と、超絶美少女な“彼女”がいっぱい!!

飲み会や海水浴、温泉旅行にクリスマス、お正月。

様々なイベントを乗り越え、千鶴への想いが募っていく和也。

そんな中、千鶴から‟2人の関係”を揺るがす告白が……!

「私、レンカノ辞めようと思うの」



・スタッフ

原作:宮島礼吏

監督:古賀一臣

シリーズ構成:広田光毅

キャラクターデザイン:平山寛菜

音楽:ヒャダイン

音響監督:髙桑一

美術監督:秋葉みのる

色彩設計:石黒文子

撮影監督:坂井慎太郎

編集:中葉由美子

アニメーション制作:トムス・エンタテインメント

アニメーション制作協力:スタジオコメット

コピーライト表記: ©宮島礼吏・講談社/「彼女、お借りします」製作委員会2022



・キャスト

水原千鶴:雨宮天

七海麻美:悠木碧

更科瑠夏:東山奈央

桜沢墨:高橋李依

木ノ下和也:堀江瞬

木ノ下 和:野沢由香里

一ノ瀬小百合:定岡小百合

木部芳秋:赤坂柾之

栗林駿:梶原岳人



Twitter:@kanokari_anime

ハッシュタグ:#彼女お借りします



OP:CHiCO with HoneyWorks「ヒミツ恋ゴコロ」

ED:MIMiNARI「言えない feat.asmi」



TVアニメ『彼女、お借りします』第2期 本PV 【2022年7月放送!】









・放送情報

テレビ東京:7/1(金) 25:53~

AT-X:7/2(土) 21:00~ほか

BS11:7/2(土) 22:00~

テレビ愛媛:7/4(月) 25:30~



dTV:7/2(土) 12:00~

アニメタイムズ:7/2(土) 12:00~

ABEMA:7/2(土) 12:00~

他配信:7/5(火) 24:00以降順次



・作品情報



顔はいい。しかし、歌わない踊らないファンサしない。まったくやる気のないアイドル・仁淀ユウヤ。

金のために芸能界に足を踏み入れたが、あまりの熱意のなさに、クビを宣告される。

そんなある日、出会ったのは神アイドル・最上アサヒの“幽霊”?!

正反対な2人がタッグを組んで、目指すはアイドル界の天下一!

この夏、稀代の無気力クズアイドル・仁淀ユウヤから(色んな意味で)目が離せない!



・スタッフ

原作:いそふらぼん肘樹

監督:福岡大生

シリーズ構成・脚本:蒼樹靖子(スタジオモナド)

キャラクターデザイン・総作画監督:細田沙織

プロップデザイン:高村遼太郎

美術監督:井戸千尋

色彩設計:村田恵里子(グラフィニカ)

色彩設計補佐:萩原千颯(グラフィニカ)

3DCG:V-sign

3DCGディレクター:上薗隆浩

撮影監督:本間綾子

撮影:T2studio

編集:重村建吾

音響監督:郷文裕貴

音響制作:ビットグルーヴプロモーション

音楽:myu

音楽制作:エイベックス・ピクチャーズ、テレビ東京ミュージック

アニメ―ション制作:Studio五組

製作:「神クズ☆アイドル」製作委員会

コピーライト表記: ©いそふらぼん肘樹・一迅社/「神クズ☆アイドル」製作委員会



・キャスト

仁淀ユウヤ:今井文也

最上アサヒ:東山奈央

吉野カズキ:堀江瞬

瀬戸内ヒカル:寺島拓篤

岬チヒロ:佐藤拓也

内濱アキラ:小林竜之

灘ユキナリ:石谷春貴

伯方ホマレ:阿座上洋平

信濃ヒトミ:喜多村英梨

河川敷:上田瞳

ツギコ:大地葉

しぐたろ:石見舞菜香

ナレーション:速水奨



Twitter:@kamikuzu_PR

ハッシュタグ:#神クズアイドル



OP:ZINGS「Let's ZING!」

ED:ZINGS「キミキラ」



【22年7月放送‼】TVアニメ「神クズ☆アイドル」本PV









・放送情報

テレビ東京系:7/2(土) 7:00~(「イニミニマニモ」内)



・作品情報



アイスクリームタウンへようこそ!

今日はどんなお友達と出会えるかな?

なかよしトッピングでハバアイスデー!



シンエイ動画による、アイスクリームをキャラクター化したオリジナルコンテンツのアニメ作品第2弾。第1弾「iiiあいすくりん」は2021年春にテレビ東京系列「きんだーてれび」内で放送された。



・スタッフ

原作:シンエイ動画

監督:松村樹里亜

シリーズ構成・脚本:福田裕子

キャラクター原案:まついあや

美術監督:近藤達弥

音楽:東大路憲太

アニメーション制作:シンエイ動画/TIA

コピーライト表記: ©シンエイ動画/あいすくりんs2



・キャスト

バニラン:川田妙子

チョコン:折笠富美子

ママンゴ:岩崎諒太

ブルーン:千本木彩花

ストッチー:小原好美

フランシスコ・ミントン15世:堀内まり菜

バッキー:前田玲奈

茶々:佐藤舞

ちっち:森永千才

ティララ:長縄まりあ

ナップ:佐藤恵

マブブ:木野日菜

パティ:和多田美咲

ウベたん:依田菜津

ポーさん:木内太郎

ナレーション:高橋茂雄(サバンナ)



Twitter:@iii_icecrin

ハッシュタグ:#iiiあいすくりん #ブルーシール



「iiiあいすくりん2」あいすくりん紹介動画









・放送情報

TOKYO MX:7/2(土) 22:30~ほか

BS日テレ:7/2(土) 24:00~

中京テレビ:7/2(土) 25:55~

サンテレビ:7/3(日) 23:30~

北海道テレビ:7/5(火) 25:55~

AT-X:7/7(木) 22:30~ほか



ABEMA:7/2(土) 22:00~

他配信:7/4(月) 22:00~以降順次



・作品情報



「てっぺんグランプリ」

それは全国のお笑いを目指す若者たちの甲子園。

各地の予選を勝ち抜いた「5組」のお笑いトリオたちは、大会主催者から課されるさまざまな「試練」にチャレンジしなくてはならない。

すべての試練をクリアしたトリオだけが、晴れて本選に出場できるのだ!

これは、お笑いの《てっぺん》を目指す15人の少女たちのひと夏の青春ストーリーである!!



・スタッフ

漫画原案:なまむぎ

ストーリー原案:いぬじゅん

原案協力:チームY(佐々木未来/愛美/伊藤彩沙)

総監督・音響監督:高松信司

監督:渡部穏寛

構成・脚本:熊谷純

キャラクター原案:なまむぎ

キャラクターデザイン:大久保義之

音楽:TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND

音響制作:ダックスプロダクション

アニメーションプロデュース:冨嶽

アニメーション制作:ドライブ

製作:てっぺんグランプリ実行委員会

コピーライト表記: ©てっぺんグランプリ実行委員会



・キャスト

阪本やよい:伊藤彩沙

高橋よもぎ:愛美

細野ゆず:佐々木未来

清鶴かな:相良茉優

天野ちとせ:相羽あいな

秋鹿いろは:黒木ほの香

藪北さえか:北守さいか

城ヶ崎ひかり:若井友希

白壁まこ:小原莉子

小松崎みゆ:櫻川めぐ

牛久みさお:豊田萌絵

笠間ひな:葉月ひまり

六香亭ゆいな:小島菜々恵

石屋もね:鈴木愛奈

北斗ちほり:小山百代



Twitter:@teppen_anime

ハッシュタグ:#アニメてっぺんっ



OP:てっぺんっオールスターズ「てっぺんっ天国〜TOP OF THE LAUGH!!!〜」

ED:May'n「あはっててっぺんっ」



TVアニメ『てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!』メインPV









・放送情報

AT-X:7/2(土) 23:30~ほか

TOKYO MX:7/3(日) 22:00~

テレビ静岡:7/3(日) 24:30~ほか

読売テレビ:7/4(月) 25:59~

BS日テレ:7/6(水) 23:30~

BSフジ:7/6(水) 24:30~



ひかりTV:7/3(日) 22:00~

他配信:7/8(金) 22:00~以降順次



・作品情報



元掛川高校のキャプテンでありイタリア名門チームでも活躍した“世界の闘将”神谷篤司。

今は弱体化した掛川高校に通いサッカー部と距離を置こうとする辻秀人。

2人が出会う時、新たな伝説の幕が上がる―。



・スタッフ

原案:大島司

企画:ボアソルチマネジメント、クランチロール

監督:中村憲由

副監督:北村淳一

キャラクターデザイン:秋山由樹子

シリーズ構成:広田光毅

音響監督:山本浩司

監修:出崎哲

アニメーション制作:EMTスクエアード

コピーライト表記: ©2022大島司/シュート!Goal to the Future製作委員会



・キャスト

辻秀人:小林千晃

黒川昴流:土岐隼一

風馬成:小野友樹

小久保公平:土屋神葉

園田拓海:斉藤隼一

並岡仁:真白健太朗

林蒼真:松村龍之介

雨谷隆二:鈴木崚汰

松橋圭:佐藤祐吾

山口一希:保住有哉

仲野桐也:広瀬裕也

立浪陽向:廣瀬大介

佐原龍:前野智昭

神谷篤司:梅原裕一郎

久保嘉晴:鳥海浩輔



Twitter:@shoot_anime

ハッシュタグ:#シュートアニメ #shootanime



OP:宮川愛李「アオレイド」

ED:all at once「RIVALS」



「シュート! Goal to the Future」本PV









・放送情報

テレ玉:7/2(土) 23:30~



dアニメ、U-NEXT、クランチロールなどで配信あり



・作品情報

2015年に放送されたショートアニメ「浦和の調(うさぎ)ちゃん」の第2期。



・スタッフ

原作:harappa

企画プロデュース:三澤友貴

監督・CG・美術・撮影・編集:中野奏人

シリーズ構成・脚本:ジャイロナックル

脚本協力:桑野一弘

キャラクターデザイン:NOB-C

総作画監督:岡昭彦

色彩設計:中村里沙

音楽:諸橋邦行

音響制作:JVCケンウッド、ビクターエンタテインメント

音響制作協力:エルアンドエル、ビクターエンタテインメント

アニメーション制作:AlcedoAlcy

アニメーション制作協力:A-Real

アニメーションプロデューサー:山浦貴法

コピーライト表記: ©むさしの!製作委員会



・キャスト

高砂調:瀬戸麻沙美

大谷場南:渡部恵子

道祖土緑:東城日沙子

別所子鹿:久保田未夢

三室美園:田村奈央

沼影彩湖:大久保瑠美

田島桜:大地葉

上木崎常盤:明坂聡美

荒神東:黒沢ともよ

桜木錦:千本木彩花

寿能栽子:富田美憂

清河寺栄:中野さいま

一ノ宮四恩:廣瀬千夏



Twitter:@musasi_no

ハッシュタグ:#むさしの!#浦和の調ちゃん







・放送情報

TOKYO MX:7/2(土) 23:30~

とちぎテレビ:7/2(土) 23:30~

群馬テレビ:7/2(土) 23:30~

BS11:7/2(土) 23:30~

ABC:7/6(水) 26:14~

メ~テレ:7/7(木) 26:15~

AT-X:7/4(月) 22:00~



ABEMA:7/2(土) 23:30~

他配信:7/5(火) 12:00以降順次



・作品情報



犯罪を未然に防ぐ秘密組織――「DA(Direct Attack)」。

そのエージェントである少女たち――「リコリス」。

当たり前の日常も、彼女たちのおかげ。

歴代最強のリコリスと称されるエリート・錦木千束、優秀だけどワケありリコリス・井ノ上たきなが働く喫茶「リコリコ」もその支部のひとつ。

ここが受けるオーダーは、コーヒーやスイーツの注文から、こどものお世話、買い物代行、外国人向けの日本語講師etc、「リコリス」らしからぬものばかり。

自由気ままな楽天家、平和主義の千束とクールで効率主義のたきな、二人の凸凹コンビのハチャメチャな毎日がはじまる!



・スタッフ

原作:Spider Lily

監督:足立慎吾

ストーリー原案:アサウラ

キャラクターデザイン:いみぎむる

副監督:丸山裕介

サブキャラクターデザイン:山本由美子

総作画監督:山本由美子、鈴木豪、竹内由香里、晶貴孝二

銃器・アクション監修:沢田犬二

プロップデザイン:朱原デーナ

美術監督:岡本穂高、池田真依子

美術設定:六七質

色彩設計:佐々木梓

CGディレクター:森岡俊宇

撮影監督:青嶋俊明

編集:須藤瞳

音響監督:吉田光平

音楽:睦月周平

制作:A-1 Pictures

コピーライト表記: ©Spider Lily/アニプレックス・ABCアニメーション・BS11



・キャスト

錦木千束:安済知佳

井ノ上たきな:若山詩音

中原ミズキ:小清水亜美

クルミ:久野美咲

ミカ:さかき孝輔



Twitter:@lycoris_recoil

ハッシュタグ:#リコリコ



OP:ClariS「ALIVE」

ED:さユり「花の塔」



TVアニメ『リコリス・リコイル』PV第2弾|2022年7月放送









・放送情報

TOKYO MX:7/2(土) 24:30~

とちぎテレビ:7/2(土) 24:30~

群馬テレビ:7/2(土) 24:30~

BS11:7/2(土) 24:30~

ABC:7/2(土) 26:30~

メ~テレ:7/2(土) 26:30~



dアニメストア:7/2(土) 25:00~

他配信:7/5(火)~



・作品情報



「ベイロンシティ」――どこの国にも属さない、太平洋に浮かぶメガフロート型の都市。

一部の人間にのみその存在を知られるD災害。対処を行うのは、「PMC(民間軍事会社)」。

ベイロンシティで暮らす青年・シュウはそのひとつを運営しているが、会社の規模は零細。おまけに仕事も選ぶので、資金繰りは常に苦しい。

そんな彼の生活を公私に渡り献身的に支えているのは、ベイロンシティの学校に通う美少女高校生・キサラ。そしてもうひとり、シュウがかつて所属していた大手PMCの社員で、元恋人であるアヤノも、何かと彼を気にかける。キサラにとってはおもしろくない。

キサラのシュウに対する、強い執着。その根幹にあるのは二人の「契約」。

彼女の正体は悪魔なのだ。

キサラはシュウの生活を支え、契約に基づき悪魔退治にも協力する。

その代償は甘く危険な「キス」。

愛と契約、二人の危うい絆。その運命は、どこへ向かう――。



シリーズ構成・脚本を「冴えない彼女の育て方」の原作者でもある丸戸史明、キャラクターデザイン原案の「デート・ア・ライブ」のつなこ、アニメーション制作を「かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~」のA-1 Picturesが担当するオリジナルラブコメアニメ。



・スタッフ

原作:Bayron City Express

監督:田中智也

シリーズ構成・脚本:丸戸史明

世界観設定:矢野俊策

キャラクターデザイン原案:つなこ

悪魔デザイン原案:片桐いくみ

アニメーションキャラクターデザイン・総作画監督:滝山真哲

サブキャラクターデザイン・総作画監督:古住千秋

アニメーション悪魔デザイン・プロップデザイン:和田慎平

銃器デザイン:寺岡賢司

アクション設計:菅野芳弘

アクション作画監督:丸山大勝

美術監督:小木曽宣久

背景美術:草薙(KUSANAGI)

色彩設計:岡崎菜々子

撮影監督:宮脇洋平

CG監督:神田瑞帆、齋藤澄果

モーショングラフィックス・2Dデザイン:大城丈宗(Production I.G)

編集:坂本久美子

音響監督:高寺たけし

音楽:藤澤慶昌

制作:A-1 Pictures

製作:Project Engage

コピーライト表記: ©BCE/Project Engage



・キャスト

緒方シュウ:斉藤壮馬

キサラ:会沢紗弥

夕桐アヤノ:Lynn

シャロン・ホーリーグレイル:大久保瑠美

夕桐アキノ:渡辺明乃

マイルズ・モーガン:松田健一郎

三上テツヤ:長谷川芳明

蜂須賀莎花:内田彩

蜂須賀凛花:大西沙織

蜂須賀ミハイル:逢坂良太



Twitter:@engage_kiss

ハッシュタグ:#エンゲージキス



OP:halca「誰彼スクランブル」

ED:ナナヲアカリ「恋愛脳」



オリジナルTVアニメーション「Engage Kiss」第2弾PV/2022年7月2日(土)より放送開始!









・放送情報

TOKYO MX:7/2(土) 25:00~(初回のみ2話連続放送)

BS11:7/2(土) 25:00~(初回のみ2話連続放送)7.2初回7月2日(土)25:00〜26:00(レギュラー放送:毎週土曜25:00〜)

北海道テレビ:7/4(月) 25:55~(初回のみ2話連続放送・第2話以降26:25~)

AT-X:7/7(木) 23:00~ほか(初回のみ2話連続放送)



dアニメストア:7/2(土) 25:00~

他配信:7/9(土) 24:00~

全28話



・作品情報



帝の崩御から始まったヤマトの動乱。

ヤマトの皇女・アンジュの毒殺未遂の嫌疑から追われる身となった右近衛大将・オシュトル。

彼は戦いの末、仮面<アクルカ>の力を使い果たし、肉体と魂は世界の一部と化した。

その別れ際、友であるハクにアンジュとネコネの未来を託す。

オシュトルから仮面と意思を託されたハクは、ハクとしての人生を捨て、正体を偽り、仮面とともにオシュトルとして生きることを選んだ。

そしてエンナカムイに逃れ、回復の兆しを見せたアンジュは、父である帝が残した皇女の地位を取り戻したいと立ち上がる。

一方、ヤマトでは混乱に乗じて、八柱将であるライコウが偽の皇女を擁立し、国を掌握しようとしていた。

やがてヤマト軍の侵攻は、本物の皇女を排除すべくエンナカムイへも及び……。

ヤマト全土を巻き込む戦乱が、幕を開ける。



「うたわれるもの 散りゆく者への子守唄」「うたわれるもの 偽りの仮面」に続くシリーズ最終章。



・スタッフ

原作:AQUAPLUS

監督:川村賢一

シリーズ構成:横山いつき

キャラクター原案:甘露樹、みつみ美里

キャラクターデザイン・総作画監督:中田正彦

プロップデザイン:岩畑剛一、鈴木典孝

美術設定:天田俊貴

文字デザイン:コレサワシゲユキ、灯夢

色彩設計:佐藤美由紀

美術監督:高峯義人

特効監修:谷口久美子

撮影監督:横山翼

3DCG:サンジゲン

編集:後藤正浩

音響監督:山口貴之

音楽:AQUAPLUS

アニメーション制作:WHITE FOX

コピーライト表記: ©うたわれるもの二人の白皇製作委員会



・キャスト

オシュトル(ハク):利根健太朗

クオン:種田梨沙

アンジュ:赤﨑千夏

ネコネ:水瀬いのり

ルルティエ:加隈亜衣

アトゥイ:原由実

ノスリ:山本希望

オウギ:櫻井孝宏

ウルゥル/サラァナ:佐倉綾音

キウル:村瀬歩

ヤクトワルト:江口拓也

シノノン:久野美咲

ムネチカ:早見沙織

フミルィル:儀武ゆう子

ライコウ:置鮎龍太郎

ミカヅチ:内田夕夜

ウォシス:菊池幸利

マロロ:杉山大

シチーリヤ:三宅麻理恵

ソヤンケクル:最上嗣生

オーゼン:佐々木義人

トキフサ:志賀麻登佳

デコポンポ:大川透

ボコイナンテ:中西としはる

イラワジ:白熊寛嗣

トリコリ:藤田昌代

シス:山村響

ヤシュマ:田丸篤志

ゲンホウ:大川透

イタク:小林裕介

アルルゥ:沢城みゆき

カミュ:釘宮理恵

ウルトリィ:大原さやか

カルラ:田中敦子

トウカ:三宅華也

クロウ:小山剛志

ベナウィ:浪川大輔

オボロ:桐井大介

ドリィ/グラァ:渡辺明乃

ムント:白熊寛嗣



Twitter:@UtawareAnime

ハッシュタグ:#うたわれ



OP:Suara「人なんだ」

ED:Suara「百日草」



TVアニメ「うたわれるもの 二人の白皇」アニメ指南書│7月2日より放送開始









・放送情報

テレビ東京:7/10(日) 深夜~



Paravi:7/3(日) 12:00~



・作品情報



20世紀初頭から世界各地に突如出現し始めた個性豊かな怪獣達。

当初は抵抗を試みた人類であったが、その巨大な力を前に、完全なる駆逐は不可能であるとの結論に達し、怪獣を監視・分析することに叡智を集結させた。

そして誕生したのが国連怪獣監視団(通称:クーロンズ)である。

不屈のリーダー海堂勇一郎事務局長を筆頭に、怪獣生態学の権威である小林丸兆治、怪獣機能分析学の才媛クレア・コールマン、怪獣防災学の異端者ケニー御子柴、対怪獣戦略学の貴公子ニキータ・タルコフスキー、怪獣言語学の道を切り拓いた新世代ルル・ドゥ・ピカード、そして怪獣生命科学の重鎮ギレルモ・マルケス。

怪獣科学のエキスパートたちが数百体にも及ぶ怪獣達を監視・分析し、怪獣と人類が共に生きる世界を模索し続けるのであった。



テレビ東京系列で放送されてきた都市伝説モチーフのショートアニメ「闇芝居」のスタッフによる新作アニメ。



・スタッフ

企画:山川典夫(テレビ東京)、岩﨑拓矢(ILCA)

プロデューサー:梅津智史(テレビ東京)、船田晃(yell)

演出:船田晃

脚本:佐々木充郭、飯塚貴士

作画:西川伸司、岡本英郎、海老原優、飯塚貴士、古谷充子、jimmy、和田朋子、山川典夫

制作協力:スタジオ・バックホーン、和風アニメーション

制作:ILCA、yell

製作:「KJファイル」製作委員会

コピーライト表記: ©「KJファイル」製作委員会



・キャスト

小林丸兆治博士:清川元夢

海堂勇一郎事務局長:二又一成

ケニー御子柴博士:今井耕二

ニキータ・タルコフスキー博士:大下昌之

クレア・コールマン博士:福森加織

ルル・ドゥ・ピカード博士:奈日抽ねね

ギレルモ・マルケス博士:小林清志



ED:かずき山盛り「怪獣ファイヤ」



KJファイル









・放送情報

AT-X:7/3(日) 21:00~、ほか

TOKYO MX:7/3(日) 24:30~

サンテレビ:7/3(日) 24:30~

KBS京都:7/3(日) 24:45~

テレビ愛知:7/4(月) 25:30~

BS日テレ:7/5(火) 24:00~



dアニメストア:7/3(日) 23:00~

他配信:順次



・作品情報



世界各地を巡り、ネウロイと戦う人々や故郷を追われた人々に、ひとときの安らぎと心の癒しをもたらす異色の航空団

それが彼女たち「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」

戦ってみんなを守る統合戦闘航空団のウィッチ達とは真逆の航空団、戦わないウィッチである彼女たちは、“歌や音楽”でみんなの笑顔を守る!

それが彼女たち「連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズ」なのです。



・スタッフ

原作:島田フミカネ&Projekt World Witches

企画:菊池剛、工藤大丈

監督:佐伯昭志

副監督:春藤佳奈

キャラクター原案:島田フミカネ

キャラクターデザイン:潮月一也

使い魔デザイン:大高美奈

色彩設計:日比野仁

撮影監督:江上怜

編集:松原理恵

音響監督:長崎行男

音楽プロデューサー:若林豪

音楽制作:KADOKAWA

アニメーション制作:シャフト

製作:連盟空軍航空魔法音楽隊2021

コピーライト表記:©2021 島田フミカネ・KADOKAWA/連盟空軍航空魔法音楽隊



・キャスト

ヴァージニア・ロバートソン:鳴海まい

渋谷いのり:細川美菜子

リュドミラ・アンドレエヴナ・ルスラノヴァ:藍本あみ

アイラ・ペイヴィッキ・リンナマー:真宮涼

エレオノール・ジョヴァンナ・ガション:都月彩楓

マリア・マグダレーネ・ディートリヒ:古仲可奈

マナイア・マタワウラ・ハト:結木美咲

シルヴィ・カリエッロ:吉北梨乃

ジョアンナ・エリザベス・スタッフォード:豆咲りお



Twitter:@LuminousWitch

ハッシュタグ:#L_witch



OP:ルミナスウィッチーズ「WONDERFUL WORLD」

ED:ルミナスウィッチーズ「わたしとみんなのうた」



TVアニメ「連盟空軍航空魔法音楽隊 ルミナスウィッチーズ」PV第4弾









・放送情報

TOKYO MX:7/3(日) 22:30~

BS11:7/3(日) 23:30~

MBS:7/3(日) 27:00~



・作品情報



科学と魔法が同居する世界レムナントには人類や獣人、動物、そしてグリムと呼ばれるモンスターが存在する。

グリムにより暮らしを脅かされてきた人類だが、ハンターの活躍により平和な世界が守られていた。

ハンターを養成するビーコン・アカデミーで出逢ったワイス、ブレイク、姉のヤンとともに「チームRWBY」を結成するルビー。

それぞれの想いを胸にハンターを目指し訓練に励む彼女たちを、今までにない新たな脅威が襲う――。



2013年からネット配信され、2015年から日本語吹替版も展開された「RWBY」の『想いを継ぐ新たなプロジェクト』として展開される「Team RWBY Project」の一環として制作される、新たなアニメ。



・スタッフ

原作:Rooster Teeth Productions' "RWBY" by Monty Oum

監督:鈴木利正

アニメーション原案:虚淵玄(ニトロプラス)

シリーズ構成・脚本:冲方丁

アニメーションキャラクター原案:huke

キャラクターデザイン・総作画監督:杉山延寛

ビジュアルディレクター:武内宣之

チーフディレクター:岡田堅二朗

総作画監督:伊藤良明、山村洋貴、岩本里奈

メインアニメーター:長田寛人、川田和樹

プロダクションデザイン・異空間設計:友野るい

美術ボード:飯島寿治

美術監督:内藤健

色彩設計:日比野仁

撮影監督:会津孝幸

編集:松原理恵

音楽:戸田信子×陣内一真

音響監督:明田川仁

アニメーション制作:シャフト

製作:Team RWBY Project

コピーライト表記: ©2022 Rooster Teeth Productions, LLC/Team RWBY Project



・キャスト

ルビー・ローズ:早見沙織

ワイス・シュニー:日笠陽子

ブレイク・ベラドンナ:嶋村侑

ヤン・シャオロン:小清水亜美

ジョーン・アーク:下野紘

ノーラ・ヴァルキリー:洲崎綾

ピュラ・ニコス:豊口めぐみ

ライ・レン:斉藤壮馬

オズピン:井上和彦

シオン・ザイデン:七海ひろき



Twitter:@TeamRWBYProject

ハッシュタグ:#RWBY



OP:Void_Chords feat. L「Beyond Selves」

ED:早見沙織「Awake」



TVアニメ『RWBY 氷雪帝国』番宣CM









・放送情報

TOKYO MX:7/3(日) 23:00~

BS日テレ:7/4(月) 24:30~

MBS:7/5(火) 27:30~



配信:7/3(日) 23:30~以降順次



・作品情報



情報都市トムソーヤ島の住人たちは視覚情報デバイス「デコ」を使って、リアルとバーチャルを行き来する生活を営んでいた。

島のあらゆる物事は評価係数"らぶ"で共有され人々は多くの"らぶ"を集めるため日々奔走している。

そんな島では、「怪人0」の仕業と噂される"らぶ"消失事件「0現象」が起きていた!

ある日、島に住む普通の女の子ベリィは「ユーレイ」と呼ばれる住人のハックたちと出会い、怪人0と0現象の謎を突き止めるため彼らユーレイ探偵団に参加。

やがてベリィは島に隠されたある真実に近づいていく…



・スタッフ

原案:湯浅政明、佐藤大

監督:霜山朋久

シリーズ構成:佐藤大

脚本:佐藤大、うえのきみこ

音楽:ミト(クラムボン)、KOTARO SAITO、Yebisu303

キャラクターデザイン:本間晃

美術監督:赤井文尚

色彩設計:辻田邦夫

撮影監督:関谷能弘、伊藤ひかり

編集:齋藤朱里

音響監督:久保宗一郎

音響効果:西村睦弘

アニメーション制作:サイエンスSARU

コピーライト表記: ©ユーレイ探偵団



・キャスト

ベリィ:川勝未来

ハック:永瀬アンナ

フィン:入野自由

ハンク:佐藤せつじ

マダム44:定岡小百合

スマイリー:釘宮理恵



Twitter:@yureideco

ハッシュタグ:#ユーレイデコ #YUREIDECO



OP:クラムボン Arranged by DÉ DÉ MOUSE「1,000,000,000,000,000,000,000,000 LOVE」



TVアニメ『ユーレイデコ』本PV|2022年7月3日より放送開始!









・放送情報

TOKYO MX:7/8(金) 24:30~

MBS:7/8(金) 26:55~

BS朝日:7/10(日) 23:00~

AT-X:7/11(月) 23:30~ほか



ABEMA:7/3(日) 23:30~

他配信:7/8(金) 25:00~以降順次



・作品情報



喫茶・黒猫亭。

それは皇都五区の片隅に、ぽつんとある喫茶店。

そこで働くのは、技術の粋を結集した、自律式機械人形(オートマタ)の少女たち。

数年前に終結したばかりの大戦争。

そこで兵器として作られた彼女たち。

やがて迎えた戦後の平和。

新品同様に修復されて、ぴかぴかの着物に身を包んで、新しい役目を探して、高らかに歌声を上げていく。

あなたも彼女達と素敵なひとときを過ごしてみませんか?



・スタッフ

原案:VISUAL ARTS、Key

原作:VISUAL ARTS、Key、バイブリーアニメーションスタジオ

監督:天衝

シリーズ構成・脚本:丘野塔也、魁

キャラクター原案:Na-Ga、藤ちょこ、原悠衣、森倉円、lack

サブキャラクター原案:杉原みなみ

メカニック原案:石渡マコト(ニトロプラス)

キャラクターデザイン・総作画監督:矢野茜

美術監督:三宅昌和

美術設定:荒井和浩、佐南友理

色彩設計:太田ゆいは

CGディレクター:箕輪綾二

撮影監督:甲斐勇冴

編集:武宮むつみ

音響監督:土屋雅紀

音楽制作:VISUAL ARTS、NBCユニバーサル・エンターテイメント

アニメーション制作:バイブリーアニメーションスタジオ

製作:プリマドール製作委員会

コピーライト表記: ©VISUAL ARTS / Key / BAS・プリマドール製作委員会



・キャスト

灰桜:和氣あず未

鴉羽:楠木ともり

月下:富田美憂

箒星:中島由貴

レーツェル:鬼頭明里

遠間ナギ:村瀬歩

千代:久野美咲

奥宮おとめ:諏訪彩花



Twitter:@primadoll_pr

ハッシュタグ:#プリマドール



OP:シャノワール「Tin Toy Melody」



TVアニメ『プリマドール』本PV









・放送情報

AT-X:7/4(月) 20:00~(初回は2話連続放送)

TOKYO MX:7/4(月) 24:00~(初回は2話連続放送)

BS日テレ:7/5(火) 24:30~(初回は2話連続放送)

BSフジ:7/5(火) 24:30~(初回は2話連続放送)



ABEMA:7/4(月) 24:00~(初回は2話連続放送)

他配信:7/8(金) 24:00以降順次



・作品情報



突然、異世界に召喚されたブラック企業の社畜・佐野ユージ!

異世界での彼の職業、それは『魔物使い(テイマー)』。

冒険者になることも難しいとされる不遇職。

しかし、仲間にしたスライムのおかげで様々な魔法、そして、第二の職業『賢者』を手に入れる!

圧倒的な力を得たユージだが、自分の強さには無自覚で…?

最強の力で無自覚無双!



・スタッフ

原作:進行諸島

キャラクター原案:風花風花

監督・キャラクターデザイン:小嶋慶祐

助監督:鈴木清崇

シリーズ構成:福島直浩

共同キャラクターデザイン・総作画監督:埼玉憲人

総作画監督:後藤圭佑

色彩設計:竹澤聡

美術監督:平良亜以子(スタジオなや)

撮影監督:小林俊介(サンジゲン)

音響監督:田中亮

音楽:吟(BUSTED ROSE)

音楽制作:ポニーキャニオン

アニメーション制作:REVOROOT

コピーライト表記: © 進行諸島・SBクリエイティブ/転生賢者の製作委員会



・キャスト

ユージ:小林千晃

ドライアド:和氣あず未

スラ:遠野ひかる

スラパッチ:菅野真衣

マユスラ:三川華月

スラハッパ:久遠エリサ

ヒゲスラ:大森日雅

ペケスラ:花井美春

プラウドウルフ:高木渉



Twitter:@tenseikenja_PR

ハッシュタグ:#転生賢者



OP:Non Stop Rabbit「無自覚の天才」

ED:スラちゃんず△「ごはんだヨッ!ダダダダン!!」



TVアニメ『転生賢者の異世界ライフ』第3弾PV【7月4日から放送開始】









・放送情報

AT-X:7/4(月) 21:00~ほか

TOKYO MX:7/4(月) 22:30~

BS日テレ:7/4(月) 23:30~

サンテレビ:7/4(月) 24:00~

KBS京都:7/4(月) 24:00~

テレビ愛知:7/4(月) 26:05~



ABEMA:7/4(月) 22:00~

dアニメストア:7/7(木) 22:00~

他配信:7/11(月) 22:00以降順次



・作品情報



「勝つのは、俺だーー」

東京都高度育成高等学校。

進学率、就職率100%を誇り、毎月10万円の金銭に相当するポイントが支給される楽園のような学校だが、その内実は一部の成績優秀者のみが好待遇を受けられる実力至上主義の学校だった。

問題児の集まるDクラスに配属された綾小路清隆は、Aクラス昇格を目指すクラスメイトの堀北鈴音に協力。無人島でのサバイバル試験を終え、豪華客船で束の間の休息を堪能するのだが……。そこでは各クラスが入り乱れた新たな特別試験が始まろうとしていた。クラスのためか、グループのためか、あるいは個人のためか――。他クラスが不穏な動きを見せる中、まとまりに欠けるDクラスは窮地に立たされる。

信頼と疑念の狭間で揺れ動く生徒たちは、真実を看破できるのか。新たな学園黙示録が今、再び幕を開ける。



・スタッフ

原作:衣笠彰梧

キャラクター原案:トモセシュンサク

総監督:岸誠二×橋本裕之

監督:仁昌寺義人

シリーズ構成:風埜隼人

キャラクターデザイン:森田和明

音楽:横山克、橋口佳奈

音響監督:飯田里樹

アニメーション制作:Lerche

製作:ようこそ実力至上主義の教室へ2製作委員会

コピーライト表記: ©衣笠彰梧・KADOKAWA刊/ようこそ実力至上主義の教室へ2製作委員会



・キャスト

綾小路清隆:千葉翔也

龍園翔:水中雅章

堀北鈴音:鬼頭明里

軽井沢恵:竹達彩奈

櫛田桔梗:久保ユリカ

平田洋介:逢坂良太

佐倉愛理:M・A・O

坂柳有栖:日高里菜

葛城康平:日野聡

一之瀬帆波:東山奈央

伊吹澪:小松未可子

堀北学:梅原裕一郎

橘茜:小原好美

茶柱佐枝:佐藤利奈



Twitter:@youkosozitsu

ハッシュタグ:#you_zitsu #よう実 #よう実2



OP:ZAQ「Dance In The Game」

ED:渕上舞「人芝居」



TVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 2nd Season』PV









・放送情報

テレビ東京:7/4(月) 24:00~

テレビ愛知:7/4(月) 24:00~

テレビ大阪:7/4(月) 24:00~

BSテレ東:7/4(月) 24:30~



YouTube:7/ (火) 20:20ごろ~

他配信:7/ (月) 24:30~



・作品情報



ユウユたちの元にある大会への招待状が届いた。

その大会「デラックス」とは総合プロデューサー 向江ジンキの独自の調査によって選ばれた16名の精鋭たちから、“誰が最強か”を決めるべく企画された大会だった!

日本最強のファイターの称号をかけた戦いが今始まる!



・スタッフ

製作総指揮・原案:木谷高明

原作:ブシロード、伊藤彰

総監督:森賢(ぎふとアニメーション)

監督:鈴木龍太郎

シリーズ構成:中村聡(遊宝洞)

カードファイト構成:校條春

キャラクターデザイン原案:CLAMP

キャラクターデザイン:齊田博之、永作友克

総作画監督:永作友克、吉武はつひ、PARK Gayoung

ユニット作画監督:小栗寛子

プロップデザイン:多田靖子

メカニックデザイン:高倉武史

ロゴデザイン:鎌田誠(ガロアプロダクション)

美術設定:石森連

美術監督:錦見佑亮(インスパイアード)

美術アドバイザー:増山修

3DCG:越田祐史(スタジオポメロ)

色彩設計:小宮ひかり

撮影監督:武井夏樹(旭プロダクション)

編集:黒澤雅之

音響監督:明田川仁(マジックカプセル)

音響効果:上野励

音楽:桑野聖

アニメーション制作:Kinema citrus、ぎふとアニメーション、STUDIO JEMI

コピーライト表記: ©VANGUARD will+Dress Character Design ©2021-2022 CLAMP・ST



・キャスト

近導ユウユ:蒼井翔太

狐芝ライカ:小笠原仁

羽根山ウララ:各務華梨

廻間ミチル:佐久間大介(SnowMan)

向江ジンキ:山下大輝

清蔵タイゾウ:真野拓実

江端トウヤ:内田雄馬

桃山ダンジ:小野友樹

大倉メグミ:進藤あまね

石亀ザクサ:伊藤昌弘

瀬戸トマリ:遠野ひかる

御薬袋ミレイ:中島由貴

惣川ハルカ:大地葉



Twitter:@cfvanguard_PR

ハッシュタグ:#ヴァンガード



OP:Argonavis feat. 旭 那由多 from GYROAXIA「BLACK&WHITE」

ED:Call of Artemis「Do the Dive」



【PV】TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」









・放送情報

AT-X:7/5(火) 22:00~、ほか

TOKYO MX:7/5(火) 24:30~

BS11:7/5(火) 24:30~

テレビ愛知:7/5(火) 25:30~

MBS:7/5(火) 26:30~



ひかりTV:7/5(火) 24:00~

dアニメストア:7/5(火) 24:00~

ABEMA:7/5(火) 24:00~

他配信:7/12(火)~



・作品情報



アインズは悩んでいた。

アインズ・ウール・ゴウン魔導国の王として、この国をどのように導くのか。

アルベド、デミウルゴスら優秀なNPCたちと不眠不休で働けるアンデッドによって、魔導国は今や安全で飢えもない場所となっている。

しかし、そこで暮らす人々はいまだ恐怖と不安を抱え、街は火が消えたように静かでかつての活気は失われていた。

答えが見つからぬ中、アインズは一人で冒険者組合を訪問。

組合長のアインザックにある提案をする。

一方、突如できた魔導国に戸惑う諸国の支配者たちも各々に対抗策を講じていた。

果たしてアインズは各国の謀略を阻み、自身の理想郷を作ることができるのか。



2015年夏・2018年冬・2018年夏に続いてのアニメ第4期。本作のあと、聖王国編を描く完全新作劇場版の制作が決まっている。



原作は丸山くがねによるライトノベル。小説投稿サイト「Arcadia」および「小説家になろう」掲載を経て書籍版が刊行されている。既刊14巻。





深山フギンによるコミカライズは月刊コンプエース連載で既刊16巻。





・スタッフ

原作:丸山くがね

キャラクター原案:so-bin

監督:伊藤尚往

シリーズ構成・脚本:菅原雪絵

キャラクターデザイン:田﨑聡

アニメーション制作:マッドハウス

コピーライト表記:©丸山くがね・KADOKAWA刊/オーバーロード4製作委員会



・キャスト

アインズ:日野聡

アルベド:原由実

シャルティア:上坂すみれ

アウラ:加藤英美里

マーレ:内山夕実

デミウルゴス:加藤将之

コキュートス:三宅健太



Twitter:@over_lord_anime

ハッシュタグ:#overlord_anime



OP:OxT「HOLLOW HUNGER」

ED:前島麻由「No Man's Dawn」



TVアニメ「オーバーロードⅣ」第1弾PV









・放送情報

AT-X:7/6(水) 22:00~、ほか

TOKYO MX:7/6(水) 23:30~

KBS京都:7/6(水) 24:30~

サンテレビ:7/6(水) 24:30~

BS11:7/7(木) 23:00~

テレビ愛知:7/8(金) 27:05~



Netflix:7/6(水) 23:30~

他配信あり



・作品情報



2017年秋――。

17歳のときにトラックにはねられ、それから17年の間ずっと昏睡状態だった叔父が目覚めた。病室を訪れた甥のたかふみが目にしたのは、意味不明な言葉をつぶやき、異世界「グランバハマル」から帰ってきたと話す叔父の姿だった。

……叔父さんは、頭がおかしくなっていた。

絶句するたかふみだったが、おじさんは異世界にいた証拠を見せると言って魔法を使う。

おじさんの力を金にかえて食っていこうと心に決めたたかふみは、身寄りのない彼を引き取りルームシェアを始めることに。

おじさんとの生活の中で聞かされる、異世界での冒険譚と溢れんばかりのセガ愛。

孤独で過酷なおじさんの半生に、時には歓喜し時には胸をいためるたかふみ。

動画配信業に勤しむ世代の離れた男二人、団地の片隅にて繰り広げられる、新感覚異世界コメディ!



原作は「ComicWalker」、のち「WebComicアパンダ」連載のウェブ漫画。既刊7巻。





・スタッフ

原作:殆ど死んでいる

監督:河合滋樹

シリーズ構成・脚本:猪原健太

キャラクターデザイン・総作画監督:大田和寛

音楽:末廣健一郎

アニメーション制作:Atelier Pontdarc

コピーライト表記: ©殆ど死んでいる・KADOKAWA刊/異世界おじさん製作委員会



・キャスト

おじさん:子安武人

たかふみ:福山潤

藤宮:小松未可子

エルフ:戸松遥

メイベル:悠木碧

アリシア:豊崎愛生



Twitter:@isekai_ojisan

ハッシュタグ:#異世界おじさん



OP:前島麻由「story」

ED:井口裕香「一番星ソノリティ」



TVアニメ『異世界おじさん』PV第2弾









・放送情報

AT-X:7/5(火) 22:30~ほか

TOKYO MX:7/5(火) 23:00~

BS11:7/5(火) 24:00~

サンテレビ:7/6(水) 24:00~



ABEMA:7/5(火) 23:00~

他配信:7/9(土) 24:00以降順次



・作品情報



王立オルティギア魔法学院――。

召喚魔術が成功せず留年の危機に瀕していた学院生のアルトは、偶然見つけた古びた召喚魔術の本から魔法陣を描き、封印されていた悪魔ヴェルメイを召喚してしまう。彼女は古来より恐れられる“悪魔”であり、厄災をもたらす強大な力を持っていた。

使い魔となったヴェルメイには定期的に魔力を供給する必要があり、その方法は濃厚なキスをすること。

そんな2人の関係にやきもきする幼馴染みのリリア、そして前代未聞の使い魔に呆然とする生徒たち。

最強の使い魔と契約したアルトは、目標である偉大な魔法使い“魔導を極めし者”(プラチナスクエア)を目指す。



・スタッフ

原作:天那光汰、梅津葉子

監督:直谷たかし

シリーズ構成:髙橋龍也

副監督:浅見松雄

キャラクターデザイン:立石聖

サブキャラクター・プロップデザイン:冨樫彩菜

総作画監督:立石聖、小林利充、小美戸幸代、青野厚司

CGディレクター:池田裕行

色彩設計:長澤諒司

美術監督:小崎弘貴

撮影監督:久野充博

編集:梅津朋美

音響監督:納谷僚介

音響制作:スタジオマウス

音楽:伊藤賢、黒田賢一

音楽制作:ポニーキャニオン、アップドリーム

音楽プロデューサー:澤畠康二、山田公平

アニメーション制作:Staple Entertainment

コピーライト表記: ©天那光汰・梅津葉子/SQUARE ENIX・「金装のヴェルメイユ」製作委員会



・キャスト

アルト・ゴールドフィルド:広瀬裕也

ヴェルメイ:内田真礼

リリア・クーデルフェイト:倉持若菜

マルクス・パールストン:岡野友佑

シャロル・イリデッセンス:石原夏織

フランソワ:中村桜/

エレナ・キンバーライト:花澤香菜

シンオウジ・リューガ:興津和幸

ジェシカ・シュバルツ:杉山里穂

クリス・ウェストランド:天海由梨奈

オブシディアン:子安武人



Twitter:@vermeil_animePR

ハッシュタグ:#ヴェルメイユ



OP:石原夏織「Abracada-Boo」

ED:Mili「Mortal With You」



TVアニメ「金装のヴェルメイユ~崖っぷち魔術師は最強の厄災と魔法世界を突き進む~」本PV









・放送情報

テレビ東京系列:7/5(火) 24:00~

BSテレ東:7/6(水) 24:30~

AT-X:7/12(火) 20:00~ほか



ABEMA:7/5(火) 25:00~

dTV:7/5(火) 25:00~

アニメタイムズ:7/5(火) 25:00~

dアニメストア:7/8(金) 24:00~

他配信:7/11(月) 24:00以降順次



・作品情報



ごく普通の女の子・桃宮いちごはある日、憧れていた学園のアイドル・青山雅也とデートをできることに!

待ちに待ったデートの日、突然まぶしい光に包まれ、猫が体の中にはいってきて……!?

なんとそれは「エイリアン」が寄生した生物「キメラアニマ」から地球を救うためにイリオモテヤマネコのパワーを使える「ミュウイチゴ」に選ばれたため!

仲間と共に、地球の環境を汚染しようとするエイリアンを止め、青山くんを、みんなを守らなきゃ!

合言葉は……「地球の未来にご奉仕するにゃん♡」



・スタッフ

監督:名取孝浩

キャラクターデザイン:石野聡

シリーズ構成:山田由香

音響監督:亀山俊樹

音楽:高梨康治(Team-MAX)

アニメーション制作:ゆめ太カンパニー×グラフィニカ

コピーライト表記: ©征海美亜・吉田玲子・講談社/「東京ミュウミュウにゅ~」製作委員会



・キャスト

桃宮いちご:天麻ゆうき

藍沢みんと:日向未来

碧川れたす:十二稜子

黄歩鈴:戸田梨杏

藤原ざくろ:石井萌々果

青山雅也:内田雄馬

白金稜:中村悠一

赤坂圭一郎:白井悠介

マシャ:石原夏織

キッシュ:岡本信彦

タルト:山下大輝

パイ:梅原裕一郎

本条みわ:鈴木愛奈

柳田もえ:佐伯伊織

藍沢誓司:石田彰



Twitter:@mew_mew_new

ハッシュタグ:#mewmew_new



OP:Smewthie「Cat!!してSuperGirls」

ED:Smewthie「トキメキ☆イチゴいちえ」



TVアニメ『東京ミュウミュウ にゅ〜♡』第2弾PV









・放送情報

テレビ東京:7/5(火) 26:05〜

北海道文化放送:7/6(水) 25:55~(第2話は25:50~、第3話以降は25:40〜)

テレビ長崎:7/14(木) 26:05〜

BS日テレ:7/6(水) 24:30〜

BSフジ:7/7(木) 24:30〜

AT-X:7/8(金) 22:00〜



配信:7/6(水) 12:00以降順次



・作品情報



魔界の悪魔、通称「邪神ちゃん」は、ある日突然人間界に召喚されてしまう。

彼女を召喚したのは、神保町のボロアパートで暮らすちょっとブラックな心を持つ女子大生「花園ゆりね」。

「邪神ちゃん」を召還したものの彼女?を魔界に帰す方法がわからない。

仕方なく一緒に暮らし始めた邪神ちゃんとゆりねだが、邪神ちゃん曰く、「召喚者が死ねば魔界に帰れる」。

そこで邪神ちゃんがとった行動とは……!?



・スタッフ

原作:ユキヲ

監督:佐藤光、山田卓

シリーズ構成:筆安一幸

脚本:筆安一幸、村上桃子

キャラクターデザイン:古賀誠

総作画監督:古賀誠、代見裕美

美術監督:佐藤正浩(ヘッドワークス)、飯田未来(ヘッドワークス)

色彩設計:但野ゆきこ

撮影監督:木田健斗(チップチューン)

特殊効果:チップチューン

編集:武宮むつみ

音楽:SUPA LOVE

音響監督:今泉雄一

音響制作:BloomZ

アニメーション制作:ノーマッド

コピーライト表記: ©︎ユキヲ・COMICメテオ/邪神ちゃんドロップキック製作委員会



・キャスト

邪神ちゃん:鈴木愛奈

花園ゆりね:大森日雅

メデューサ:久保田未夢

ミノス:小見川千明

ぺこら:小坂井祐莉絵

ぽぽろん:佐々木李子

ペルセポネ2世:飯田里穂

橘芽依:原奈津子

遊佐:荒浪和沙

氷ちゃん:寺田御子

ぴの:山田麻莉奈

キョンキョン:山下七海

ランラン:田中美海

エキュート:朝ノ瑠璃

アトレ:長谷川玲奈

ベート:M・A・O

悪魔A:遊佐浩二



Twitter:@jashinchan_PJ

ハッシュタグ:#邪神ちゃんドロップキック #jcdk



OP:halca「あれこれドラスティック feat. 鈴木愛奈」

ED:花譜「流線形メーデー」



【放送直前】邪神ちゃんドロップキックオープニングPV









・放送情報

AT-X:7/6(水) 21:00~ほか

TOKYO MX:7/6(水) 24:00~

BS日テレ:7/9(土) 24:30~

MBS:7/9(土) 27:08~

BSフジ:7/12(火) 24:00~



ABEMA:7/6(水) 21:30~

他配信:7/7(木) 12:00以降順次



・作品情報



ある中学校である男女が恋人となり、イチャイチャして、些細なことですれ違い、ときめくことより苛立つことのほうが多くなって……卒業を機に別れた。

そして高校入学を目前に二人は――伊理戸水斗と綾井結女は、思いがけない形で再会する。

「僕が兄に決まってるだろ」「私が姉に決まってるでしょ?」

親の再婚相手の連れ子が、別れたばかりの元恋人だった!?

両親に気を遣った元カップルは、『異性と意識したら負け』という“きょうだいルール”を取り決めるが――

お風呂上がりの遭遇に、二人っきりの登下校……あの頃の思い出と一つ屋根の下という状況から、どうしてもお互いを意識してしまい!?



・スタッフ

原作:紙城境

キャラクター原案:たかやKi

監督:柳伸亮

シリーズ構成・脚本:赤尾でこ

キャラクターデザイン:佐藤勝行

音響監督:立石弥生

音響制作:ビットグルーヴプロモーション

音楽:水谷広実

音楽制作:ポニーキャニオン、アップドリーム

プロデュース:轟豊太(ドリームシフト)、ハピネットファントム・スタジオ

アニメーション制作:project No.9

コピーライト表記: © 紙城境介・KADOKAWA/連れカノ製作委員会



・キャスト

伊理戸水斗:下野紘

伊理戸結女:日高里菜

南暁月:長谷川育美

川波小暮:岡本信彦

東頭いさな:富田美憂



Twitter:@tsurekano

ハッシュタグ:#連れカノ



OP:DIALOGUE+「デネブとスピカ」

ED:harmoe「ふたりピノキオ」



TVアニメ「継母の連れ子が元カノだった」本PV/2022年7月放送開始!









・放送情報

AT-X:7/6(水) 21:30~ほか

TOKYO MX:7/6(水) 23:00~

BS日テレ:7/6(水) 24:00~



U-NEXT:7/6(水) 24:00~

他配信:7/7(木) 12:00以降順次



・作品情報



ここは全寮制の魔法学園都市《アシュラム》 ペンタグラムと呼ばれる少女たちが〈真の淑女〉を目指し、教養や礼儀作法、そして魔法を仲良く学んでいます。

生徒のひとりである少女・アルスノトリアは、同じ第五寮に所属するムードメーカーのメル、無口でマイペ―スな小アルベール、委員長気質のピカトリクス、クールなアブラメリンといつも一緒。

授業を受けたり、係活動をしたり、"あの部屋"で放課後のお茶会を開いたり……

少女たちが送る、楽しく・賑やかな日々をお届けします!



・スタッフ

原作:ニトロプラス

原案:一肇(ニトロプラス)

メインキャラクター原案:大塚真一郎

監督:龍輪直征

シリーズ構成・脚本:後藤みどり

キャラクターデザイン:岸田隆宏

美術監督:工藤ただし

色彩設計:篠原愛子

撮影監督:山本弥芳

編集:長谷川舞(エディッツ)

音響監督:本山哲

音響効果:白石唯果

音楽:高橋諒、伊藤賢

音楽制作:ポニーキャニオン

アニメーション制作:ライデンフィルム

製作:咲う アルスノトリア すんっ! 製作委員会

コピーライト表記: ©Smile of the Arsnotoria the Animation Partners



・キャスト

アルスノトリア:久野美咲

メル:花井美春

小アルベール:富田美憂

ピカトリクス:幸村恵理

アブラメリン:松井恵理子



Twitter:@arsno_anime

ハッシュタグ:#アルスノ #すんすん



OP:ハナウタ(第五寮)「はじまりへと続く場所」

ED:cluppo「With you」



TV 『咲うアルスノトリア すんっ!』メインPV|2022年7月6日(水)TV放送開始!









・放送情報

AT-X:7/6(水) 22:30~ほか

BS11:7/6(水) 25:00~

TOKYO MX:7/6(水) 25:05~

サンテレビ:7/6(水) 25:05~

KBS京都:7/6(水) 25:05~

テレビ愛知:7/7(木) 26:35~

サガテレビ:7/10(日) 25:25~



Amazon Prime Video:7/6(水) 25:00~

他配信:7/20(水) 25:00以降順次



・作品情報



隅々まで探索されつくした世界に、唯一残された秘境の大穴『アビス』。

どこまで続くとも知れない深く巨大なその縦穴には、奇妙奇怪な生物たちが生息し、今の人類では作りえない貴重な遺物が眠っている。

「アビス」の不可思議に満ちた姿は人々を魅了し、冒険へと駆り立てた。

そうして幾度も大穴に挑戦する冒険者たちは、次第に『探窟家』と呼ばれるようになっていった。

アビスの縁に築かれた街『オース』に暮らす孤児のリコは、いつか母のような偉大な探窟家になり、アビスの謎を解き明かすことを夢見ていた。

ある日、母・ライザの白笛が発見されたことをきっかけに、アビスの奥深くへ潜ることを決意するリコ。リコに拾われた記憶喪失のロボット・レグも自分の記憶を探しに一緒に行くことを決意する。

深界四層でタマウガチの毒に苦しむリコ。リコを救ったのは成れ果てのナナチだった。ナナチを仲間に加え、ボンドルドの待つ深界五層へと三人は冒険を進める。

そこで、出会ったプルシュカと名乗る女の子は、ボンドルドに育てられ外界を知らずにいた。

リコの冒険話に夢中になり一緒に冒険に行きたいと願うが、あえなくボンドルドの実験に利用されてしまう。

しかし、プルシュカは形を変えリコの白笛となり、一同は深界六層「還らずの都」へと進む。

そこには、成れ果てが独自の価値観を持って生活している「成れ果ての村」が存在していた。



・スタッフ

原作:つくしあきひと

監督:小島正幸

副監督:垪和等

シリーズ構成・脚本:倉田英之

キャラクターデザイン:黄瀬和哉(Production I.G)、黒田結花

デザインリーダー:高倉武史

プロップデザイン:沙倉拓実

美術監督:増山修、関口輝(インスパイアード)

色彩設計:山下宮緒

撮影監督:江間常高(T2スタジオ)

編集:黒澤雅之

音響監督:山田陽

音響効果:野口透

音楽:Kevin Penkin

音楽プロデューサー:飯島弘光

音楽制作:IRMA LA DOUCE

音楽制作協力:KADOKAWA

アニメーション制作:キネマシトラス

コピーライト表記: ©つくしあきひと・竹書房/メイドインアビス「烈日の黄金郷」製作委員会



・キャスト

リコ:富田美憂

レグ:伊瀬茉莉也

ナナチ:井澤詩織

メイニャ:原奈津子

ファプタ:久野美咲

ヴエコ:寺崎裕香

ワズキャン:平田広明

ベラフ:斎賀みつき

マジカジャ:後藤ヒロキ

マアアさん:市ノ瀬加那

ムーギィ:斉藤貴美子

ガブールン:竹内良太

プルシュカ:水瀬いのり

ボンドルド:森川智之



Twitter:@miabyss_anime

ハッシュタグ:#miabyss



OP:安月名莉子「かたち」

ED:MYTH & ROID「Endless Embrace」



「メイドインアビス 烈日の黄金郷」PV第2弾~リコさん隊side~









・放送情報

AT-X:7/6(水) 23:30~ほか<超ハーレムver.:絵・音声に規制なし>

TOKYO MX:7/6(水) 25:35~<TV放送ver.:絵と音声に規制あり>

BS11:7/9(土) 27:00~<TV放送ver.:絵と音声に規制あり>



dアニメストア:7/6(水) 24:30~<TV放送ver.:絵と音声に規制あり>

dアニメストア:7/12(火) 24:30~<ハーレムver.:絵に一部規制あり>

他配信:7/13(水) 24:30~<TV放送ver.:絵と音声に規制あり>



・作品情報



ある日、この世に絶望していた加賀道夫が見つけたのは、あやしげなネットゲーム。

ゲームに書かれた、この世界が生きづらいなら異世界で生きればいいという言葉に誘われるまま、設定やキャラメイクを終えた道夫を待っていたのは、現実とは異なる本物の異世界だった。

様々なスキルやジョブ、魔法に迷宮とまるでゲームのような異世界を舞台に、自らのステータスを自由に再設定することができる力を駆使して、道夫の冒険が幕を開ける。



・スタッフ

原作:蘇我捨恥

キャラクター原案:四季童子、氷樹一世

監督:龍輪直征

助監督:青柳宏宜

シリーズ構成:砂山蔵澄

キャラクターデザイン:うのまこと

編集:丹彩子

色彩設計:伊予実美子

美術設定:長澤順子

美術監督:長澤順子

撮影監督:関谷能弘

音楽:菊谷知樹

音楽制作:KADOKAWA

音響監督:菅原輝明

音響効果:猪俣泰史

音響制作:Cloud22

アニメーション制作:パッショーネ

製作:「異世界迷宮でハーレムを」製作委員会

コピーライト表記: ©2022 蘇我捨恥/主婦の友インフォス・KADOKAWA/「異世界迷宮でハーレムを」製作委員会



・キャスト

加賀道夫:八代拓

ロクサーヌ:三上枝織

アラン:三宅健太



Twitter:@isekaiharem_ani

ハッシュタグ:#異世界迷宮でハーレムを #異世界迷宮



OP:ロクサーヌ「Oath」

ED:加賀道夫、アラン「紳士の取引60万ナール」



TVアニメ「異世界迷宮でハーレムを」本PV









・放送情報

テレビ東京:7/6(水) 24:00~

テレビ大阪:7/6(水) 25:35~

テレビ愛知:7/6(水) 26:05~



・作品情報

「テニスの王子様」シリーズで10年ぶりとなるTVアニメ新作。



・スタッフ

原作:許斐剛

監督:川口敬一郎

キャラクターデザイン・総作画監督:石井明治

シリーズ構成:広田光毅

色彩設計:津守裕子

美術監督:伊藤聖(スタジオ ARA)

背景:スタジオ ARA

美術設定:青木智由紀

撮影監督:中村雄太

編集:平木大輔

音響監督:松岡裕紀

音楽:玉木千尋

音響制作 神南スタジオ

アニメーション制作:スタジオKAI、M.S.C

制作:NAS

製作:新テニスの王子様プロジェクト

コピーライト表記: © 許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト



・キャスト

越前リョーマ:皆川純子

手塚国光:置鮎龍太郎

跡部景吾:諏訪部順一

幸村精市:永井幸子

白石蔵ノ介:細谷佳正

木手永四郎:新垣樽助

平等院鳳凰:安元洋貴

越前リョーガ:宮野真守

ユルゲン・バリーサヴィチ・ボルク:利根健太朗

ゼウス・イリオポウロス:関智一

J・J・ドルギアス:木村昴

アレキサンダー・アマデウス:興津和幸

プランス・ルドヴィック・シャルダール:花江夏樹



Twitter:@shintenianime

ハッシュタグ:#テニプリ #新テニU17W杯



OP:YOSHIKI EZAKI × Bleecker Chrome「I can fly」

ED:テニプリアーティスターズ「Dear Friend」



TVアニメ『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP』PV Full ver. | 2022年7月放送開始!









・放送情報

TOKYO MX:7/7(木) 22:30~ほか

RKB毎日:7/8(金) 25:55~

BS日テレ:7/10(日) 23:00~

HTB:7/11(月) 25:55~

AT-X:7/12(火) 21:30~ほか

テレビ新広島:7/12(火) 25:55~

新潟テレビ21:7/18(月) 25:45~

北陸朝日放送:7/23(土) 26:30~



dアニメストア:7/7(木) 22:30~

他配信:7/13(水) 24:00以降順次



・作品情報



面倒なことは暴力で解決し、裏社会で“桜樹組の悪魔”と呼ばれていた霧島透。

ある日突然、桜樹組の組長から呼び出された霧島は、一人娘・八重花の世話係に任命されーーー!?



・スタッフ

原作:つきや

監督:川崎逸朗

シリーズ構成:大知慶一郎

キャラクターデザイン:緒方浩美

サブキャラクターデザイン:森和江

メインアニメーター:枡田邦彰、佐藤元昭、降矢瑞生、増田俊介

美術監督:吉原俊一郎

美術設定:青木薫

美術背景:美峰

色彩設計:岩井田洋

撮影監督:小池里恵子

編集:平木大輔

音響監督:川崎逸朗

音響制作:スタジオマウス

音楽:伊賀拓郎

音楽制作:bilibili

アニメーション制作:feel./GAINA

製作:組長娘と世話係製作委員会

コピーライト表記: ©つきや・マイクロマガジン社/組長娘と世話係製作委員会



・キャスト

霧島透:細谷佳正

桜樹八重花:和多田美咲

杉原恵:⽯川界⼈

桜樹⼀彦:⽵内良太

桜樹美幸:中原⿇⾐

⿊崎⾹菜美:⼩林未沙

葵塔一郎:前野智昭

北条零:羽多野渉

速水雅也:福山潤

真白悠莉:神谷浩史



Twitter:@kumichomusume

ハッシュタグ:#組長娘と世話係



OP:タケヤキ翔「未来のヒーローたちへ」

ED:渋谷ハル「かえりみちの色」



TVアニメ「組長娘と世話係」PV第2弾









・放送情報

放送直前特別番組「地上波!ただいま、魔王さま~!」

TOKYO MX:7/7(木) 23:30~

BS11:7/7(木) 23:30~

AT-X:7/8(金) 21:30~

MBS:7/9(土) 26:38~



本編

TOKYO MX:7/14(木) 23:30~

BS11:7/14(木) 23:30~

AT-X:7/15(金) 21:30~ほか

MBS:7/16(土) 26:38~



ディズニープラス:7/14(木) 23:30~



・作品情報



異世界エンテ・イスラでは敵同士の魔王と勇者でありながらも、現代日本・東京にて、相も変わらず額に汗して働く真奥貞夫と遊佐恵美。

魔王城の面々や恋する女子高生・千穂たちとともに日本の生活に馴染み、経済の荒波にもまれる日々─

ある日、謎の少女が出現して魔王城は大混乱!?

まさかの子育てだったり、続々とエンテ・イスラからの来訪者だったりやっぱり働かなくては家計は支えられなかったり…



・スタッフ

原作:和ヶ原聡司

原作イラスト/キャラクターデザイン原案:029

監督:筑紫大介

シリーズ構成:横谷昌宏

キャラクターデザイン:飯野雄大

総作画監督:たけだ欣弘

デザインワークス:あきづきりょう

グラフィックアート:荒木宏文

美術監督:緒続学(草薙)

美術設定:成田偉保(草薙)

撮影監督:飯島亮(旭プロダクション)

色彩設計:手嶋明美(Wish)

3D監督:小川耕平(Marco)

編集:土居秀充

特殊効果:石橋啓(旭プロダクション)

音楽:中西亮輔

音楽制作:Lantis

音響監督:明田川仁

プロデュース:インフィニット

アニメーション制作:Studio 3Hz

コピーライト表記: ©2021 和ヶ原聡司/KADOKAWA/MAOUSAMA Project



・キャスト

魔王サタン/真奥貞夫:逢坂良太

勇者エミリア/遊佐恵美:日笠陽子

佐々木千穂:東山奈央

悪魔大元帥アルシエル/芦屋四郎:小野友樹

悪魔大元帥ルシフェル/漆原半蔵:下野紘

クレスティア・ベル/鎌月鈴乃:伊藤かな恵

アラス・ラムス:木野日菜



Twitter:@anime_maousama

ハッシュタグ:#はたらく魔王さま #maousama



OP:栗林みな実「WITH」

ED:堀内まり菜「水鏡の世界」



TVアニメ「はたらく魔王さま!!」2022年7月放送決定!!









・放送情報

フジテレビ:7/7(木) 24:55〜

岩手めんこいテレビ:7/7(木) 24:55〜

さくらんぼテレビジョン:7/7(木) 24:55〜

福島テレビ:7/7(木) 24:55〜

サガテレビ:7/7(木) 24:55〜

テレビ愛媛:7/7(木) 25:05〜

秋田テレビ:7/7(木) 25:20〜

テレビ静岡:7/7(木) 25:30〜

鹿児島テレビ:7/7(木) 25:30〜

長野放送:7/7(木) 25:30〜

テレビ熊本:7/7(木) 25:45〜

新潟総合テレビ:7/7(木) 25:50〜

関西テレビ:7/7(木) 25:55〜

仙台放送:7/7(木) 25:55〜

テレビ西日本:7/7(木) 25:55〜

テレビ新広島:7/7(木) 26:00〜

東海テレビ:7/7(木) 26:07〜

北海道文化放送:7/12(火) 25:50〜

アニマックス:7/16(土) 21:00〜



配信:7/8(金) 12:00以降順次



・作品情報



「初めて夜に、誰にも言わずに外に出た。」

女子がニガテな中学2年生の夜守コウはただ今、なんとなく不登校中。

さらには、夜に眠れない日々が続いている。

そんなある日、コウは初めて夜に、誰にも言わずに外に出た。

夜風が気持ちよく、どこまでも自由で、昼間とちがう世界。コウは夜に居場所を見つける。

そこに突如、謎の美少女・七草ナズナが現れる。

彼女は、夜の住人・吸血鬼。

コウに、夜の楽しさを教えてくれるナズナ。

「今日に満足できるまで、夜ふかししてみろよ。少年」

夜に、そしてナズナに魅了されていくコウは、彼女に頼み込む。

「俺を吸血鬼にしてください」

ナズナは吸血鬼になる条件を教える。照れながら。それは……

「人が、吸血鬼に恋をすること!」

果たして恋を知らないコウは、ナズナと恋をして、晴れて吸血鬼になれるのか!?

ふたりぼっちの、特別な「よふかし」が始まる—



・スタッフ

原作:コトヤマ

監督:板村智幸

チーフディレクター:宮西哲也

脚本:横手美智子

キャラクターデザイン:佐川遥

音楽:出羽良彰

美術設定:杉山晋史

美術監督:横松紀彦

色彩設計:滝沢いづみ

色彩設計補佐:きつかわあさみ

撮影監督:土本優貴

編集:榎田美咲

音響監督:木村絵理子

アニメーション制作:ライデンフィルム

コピーライト表記: ©2022コトヤマ・小学館/「よふかしのうた」製作委員会



・キャスト

夜守コウ:佐藤元

七草ナズナ:雨宮天

朝井アキラ:花守ゆみり

桔梗セリ:戸松遥

平田ニコ:喜多村英梨

本田カブラ:伊藤静

小繁縷ミドリ:大空直美

蘿蔔ハツカ:和氣あず未

夕真昼:小野賢章

秋山昭人:吉野裕行

白河清澄:日笠陽子



Twitter:@yofukashi_pr

ハッシュタグ:#よふかしのうた



OP:Creepy Nuts「堕天」

ED:Creepy Nuts「よふかしのうた」



TVアニメ『よふかしのうた』本PV









・放送情報

テレビ東京:7/7(木) 25:30~

BS朝日:7/8(金) 23:00~



配信:7/8(金) 24:00~以降順次



・作品情報



「ちみも」、それは、変幻自在に動き回る12匹の謎の生き物たち。

彼らは、<地獄の使者>と名乗る鬼の形相をした「地獄さん」と共に人間界に現れた魑魅魍魎(ちみもうりょう)。

ちみもと地獄さんがやって来た目的はなんと、人間界を【地獄】にすることだった!

人間界地獄化計画を実行するため、その目的を隠しながら、「むつみ」「はづき」「めい」の三姉妹が暮らす鬼神家に居候することに。

コロンとした見た目の謎の生き物・ちみもたちと、見た目はこわいけどちょっと間抜けな地獄さん、そして強烈キャラの三姉妹が繰り広げる、笑えてほっこりする日常。果たして、人間界地獄化計画はどうなるのか!?



・スタッフ

キャラクター原案:カナヘイ

監督:ぴのあると

シリーズ構成:うえのきみこ

キャラクターデザイン・総作画監督:堤舞

色彩設計:蝦名佳代子

美術監督:高橋佐知

CGディレクター:伊賀夕

編集:藤本理子

音楽:やしきん

音響制作:スタジオマウス

アニメーション協力:M2 ANIMATION、DeeDee Animation Studio

アニメーション制作:シンエイ動画

製作:ちみも製作委員会

コピーライト表記: ©ちみも



・キャスト

鬼神めい:神月柚莉愛

鬼神はづき:加隈亜衣

鬼神むつみ:能登麻美子

地獄さん:諏訪部順一



Twitter:@chimimo_anime

ハッシュタグ:#ちみも #カナヘイ



OP:眉村ちあき「マルコッパ」

ED:小松未可子「なんだなんなんだ!」



テレビアニメ「ちみも」PV第3弾









・放送情報

TBS:7/7(木) 25:35~(第2話以降は25:28~)

RKK:7/8(金) 26:45~(第2話・第3話は26:30~、第4話以降は26:25~)

BS-TBS:7/9(土) 26:00~

TBSチャンネル1:7/16(土) 25:30~ほか

CBC:7/16(土) 26:42~



配信あり



・作品情報



将棋初心者・田中 歩は八乙女うるしに一目惚れして将棋部へ。

「勝ったらセンパイに告白する!」と意気込むが実力は遠く及ばない。

一方、歩の“攻めの姿勢”にうるしは内心タジタジで…

2人しか部員のいない将棋部では今日も盤上と盤外の駆け引きが展開され…!?



・スタッフ

原作:山本崇一朗

監督:湊未來

シリーズ構成:赤尾でこ

キャラクターデザイン:平田和也

音楽制作:ポニーキャニオン

アニメーション制作:SILVER LINK.

コピーライト表記: ©山本崇一朗・講談社/「それでも歩は寄せてくる」製作委員会



・キャスト

田中歩:阿座上洋平

八乙女うるし:中村カンナ

角竜タケル:郷田翼

御影桜子:羊宮妃那

香川凛:三川華月

マキ:花澤香菜



Twitter:@soreayu_staff

ハッシュタグ:#それあゆ



OP:花澤香菜「駆け引きはポーカーフェイス」

ED:八乙女うるし(CV:中村カンナ)「50センチ」



TVアニメ『それでも歩は寄せてくる』第2弾PV | 22年7月7日より放送開始









・放送情報

TOKYO MX:7/8(金) 22:30~

BS11:7/8(金) 23:30~

静岡放送:7/12(火) 26:00~(第2話以降25:55~)

AT-X:7/14(木) 23:30~ほか

岐阜放送:7/14(木) 24:30~

南海放送:7/14(木) 25:59~

長崎文化放送:7/27(水) 25:18~



Amazon Prime Video:7/8(金) 22:30~

ひかりTV:7/8(金) 22:30~



・作品情報



侍が日本を支配していた時代……

京都の治安を守るため活動していた新選組は、雑面ノ鬼の手により一人を残して全滅してしまう。

――その替え玉として選ばれたのは7人の罪人

同じく雑面ノ鬼に親を殺された一番星は、局長・近藤勇の替え玉として、替え玉達の中心になりながら仇の後を追う

元罪人たちが立ち上がるハチャメチャ世直しエンターテインメントが開幕!

さぁ、今こそ 一番光れ(ブッチギレ)!



・スタッフ

監督・シリーズ構成:平川哲生

キャラクター原案:武井宏之

キャラクターデザイン:横田匡史

サブキャラクターデザイン:川村敏江、小園菜穂

美術:インスパイアード

美術監督:西口早智子

美術アドバイザー:増山修

色彩設計:のぼりはるこ

撮影監督:設楽希(T2studio)

3DCGディレクター:秋元央(T2studio)

編集:須藤瞳(REAL-T)

音響監督:矢野さとし

音響効果:神保大介

音響制作:Ai Addiction

音楽:高梨康治

企画:ツインエンジン

アニメーション制作:ジェノスタジオ

コピーライト表記: © 2022 「ブッチギレ!」製作委員会



・キャスト

一番星:佐藤元

サクヤ:土岐隼一

藤堂平助:豊永利行

アキラ:上坂すみれ

ソウゲン:三木眞一郎

スズラン:上村祐翔

ギャタロウ:高木渉

ボウ:落合福嗣

羅生丸:八代拓

松平容保:白井悠介

秋月悌次郎:石井康嗣



Twitter:@Bucchigire

ハッシュタグ:#ブッチギレ #bucchigire



OP:西川貴教「一番光れ!-ブッチギレ-」

ED:自象存在name-less「断罪デモクラシー」



オリジナルTVアニメ「ブッチギレ!」第2弾PV|2022年7月8日より放送開始









・放送情報

TOKYO MX:7/8(金) 24:00~

BS11:7/8(金) 24:00~

群馬テレビ:7/8(金) 24:00~

とちぎテレビ:7/8(金) 24:00~

MBS:7/9(土) 26:08~

BS朝日:7/10(日) 23:30~

WOWOW:7/13(水) 24:00~

福島テレビ:7/13(水) 26:25~



Amazon Prime Video:7/8(金) 24:30~

他配信:7/11(月) 12:00~以降順次



・作品情報



この館には”まだ”秘密がある―――

『お披露目』を終えたケイト・エミリコ、そして同期3対は成人としての新しい生活を始める。

シャドーハウスの謎を解き明かせないまま、こどもたちの棟では新たな事件が発生。

反乱分子と星つきに怪しまれたケイトとエミリコは犯人と思われるローブをまとった謎の影の正体を追うことに。

果たして謎の影の目的とは……?



・スタッフ

原作:ソウマトウ

監督:大橋一輝

シリーズ構成:大野敏哉

キャラクターデザイン:日下部智津子、松林志穂美

美術設定:前田みつき

美術監修:加藤浩

美術監督:坂上裕文、後藤千尋

プロップデザイン:吉田優子

色彩設計:漆戸幸子

撮影監督:桑原真也

2Dワークス:久保田彩

3D監督:宮地克明、任杰

編集:新居和弘

音楽;末廣健一郎

音響監督:小泉紀介

音響制作:HALF H・P STUDIO

制作:CloverWorks

コピーライト表記: ©ソウマトウ/集英社・シャドーハウス製作委員会



・キャスト

ケイト:鬼頭明里

エミリコ:篠原侑

ジョン/ショーン:酒井広大

ルイーズ/ルウ:佐倉綾音

パトリック/リッキー:川島零士

バーバラ/バービー:釘宮理恵

マリーローズ/ローズマリー:中原麻衣



Twitter:@shadowshouse_yj

ハッシュタグ:#シャドーハウス



OP:ReoNa「シャル・ウィ・ダンス?」

ED:ClariS「Masquerade」



TVアニメ「シャドーハウス 2nd Season」本PV|2022年7月8日(金)より放送開始!









・放送情報

MBS:7/8(金) 26:15~(「アニメイズム」枠・第2話以降は25:55~)

TBS:7/8(金) 26:17~(「アニメイズム」枠・第2話以降は25:55~)

BS11:7/10(日) 24:30~

AT-X:7/11(月) 21:30~

とちぎテレビ:7/14(木) 23:00~

テレビ北海道:7/19(火) 25:30~



Amazon Prime Video:7/8(金) 26:25~

dアニメストア:7/8(金) 26:25~

dアニメストア ニコニコ支店:7/8(金) 26:25~

dアニメストア for Prime Video:7/8(金) 26:25~

他配信:7/13(水) 26:25以降順次



・作品情報



ごく普通の平凡大学生だった雨宮夕日は、ある日現れた喋るトカゲに「地球の危機」を救う協力を依頼される。拒否する間もなく獣の騎士団の一員となった夕日は、指輪の力で超能力・掌握領域が与えられるが、早くも敵に襲われてしまう。絶体絶命のその時、夕日を救ったのはなんとお隣に住む少女・さみだれだった。救世主の降臨と思いきや、実はさみだれは地球征服を企む魔王だった……。

そのでたらめな強さと魔王的魅力に惹かれた夕日は彼女の下僕となり、彼女が望む別の思惑に加担する事になる。



・スタッフ

原作:水上悟志

監督:中西伸彰

シリーズ構成:水上悟志、百瀬祐一郎

キャラクターデザイン:畠山元

美術監督:大河内稔

色彩設計:荒木隆介

撮影監督:久野利和

音楽:若林タカツグ

音響監督:今泉雄一

音響効果:今野康之

編集:小口理菜(Imagica EMS)

音響制作:ソニルード

制作協力:寿門堂

制作:NAZ

コピーライト表記: ©水上悟志・少年画報社/ある時代の指輪の騎士団



・キャスト

雨宮夕日:榎木淳弥

朝日奈さみだれ:大空直美

ノイ=クレザント:津田健次郎

アニマ:M・A・O

アニムス:橘龍丸

東雲半月:岩瀬周平

東雲三日月:佐藤元

南雲宗一朗:稲田徹

白道八宵:洲崎綾

風巻豹:松岡禎丞

日下部太朗:土岐隼一

宙野花子:廣瀬千夏

星川昴:吉武千颯

月代雪待:後本萌葉

茜太陽:田村睦心

秋谷稲近:山路和弘

ルド=シュバリエ:石毛翔弥

ムー:田中敦子

ダンス=ダーク:熊谷健太郎

シア=ムーン:氷青

クー=リッター:掛川渚

ランス=リュミエール:山本和臣

キル=ゾンネ:青木瑠璃子

リー=ソレイユ:岩田光央

ロン=ユエ:森功至

ロキ=ヘリオス:村治学

ザン=アマル:住谷哲栄

朝日奈氷雨:田所あずさ



Twitter:@AnimeSamidare

ハッシュタグ:#惑星のさみだれ



OP:Half time Old「暁光」

ED:SpendyMily「Reflexion」



7月8日放送開始!「惑星のさみだれ」プロモーション映像









・放送情報

TOKYO MX:7/9(土) 22:00~

サンテレビ:7/9(土) 22:30~

BS日テレ:7/10(日) 23:30~

秋田朝日放送:7/11(月) 25:50~

北海道テレビ:7/13(水) 25:55~

山形テレビ:7/21(木) 25:40~

新潟テレビ21:7/21(木) 26:15~

北陸朝日放送:7/24(日) 26:00~

長崎文化放送:7/28(木) 26:18~



dアニメストア:7/9(土) 22:00~

J:COMオンデマンドメガパック:7/9(土) 22:00~

milplus見放題パック:7/9(土) 22:00~

他配信:7/16(土) 24:00以降順次



・作品情報



「初めてですよ、神である私に配下になれとおっしゃった方は」

ケルヴィンは目を覚ますと異世界に転生していた。しかも、ガイド役としてその世界の女神を配下に従えて。

前世の記憶と引き換えに、高ランクすぎる召喚スキルと魔法スキルを得たケルヴィンは、冒険者としての生活を始めるが、強敵を求めたがる性格と、新人レベルを遥かに越えたステータスによりすぐに注目を浴びてしまう。



・スタッフ

原作:迷井豆腐

原作イラスト:黒銀(DIGS)、ダイエクスト

コミックス:天羽銀

監督・シリーズ構成:平池芳正

キャラクターデザイン:大島美和

サブキャラクターデザイン:大橋幸子

モンスター・プロップデザイン:稲田航

美術設定:加藤賢司(スタジオパインウッド)

色彩設計:鈴木依里

撮影監督:内田奈津美

編集:松本秀治

CGIスーパーバイザー:後藤浩幸

CGIディレクター:中村玲菜

音響監督:本山哲

音楽:未知瑠、Yuria Miyazono

音楽制作:フライングドッグ

音響制作:ブシロードムーブ

アニメーション制作:サテライト

製作:黒の召喚士製作委員会

コピーライト表記: ©迷井豆腐・オーバーラップ/黒の召喚士製作委員会



・キャスト

ケルヴィン:内山昂輝

エフィル:石見舞菜香

メルフィーナ:上田麗奈

クロト:蘭笛

ジェラール:秋元羊介

セラ:鈴木みのり

リオン:宮本侑芽

アンジェ:稲垣好



Twitter:@kuronoshokanshi

ハッシュタグ:#黒の召喚士



OP:レトベア(unknown Vo:10fu)「頭ん中DEAD END」

ED:鈴木みのり「Wherever」



TVアニメ『黒の召喚士』PV第2弾/Black Summoner: Kuro no Shoukanshi Official Trailer 2









・放送情報

TOKYO MX:7/9(土) 25:30~

BS11:7/9(土) 25:30~



dアニメストア:7/9(土) 26:00~

U-NEXT:7/9(土) 26:00~

アニメ放題:7/9(土) 26:00~

他配信:7/14(木) 24:00~順次



・作品情報



現在より少し、未来の話。

サポートアイテム・エクストリームギアを駆使して遊ぶ「ハイパースポーツ」は子供から大人まで様々な層に人気のホビー競技。

そんなハイパースポーツとはなんの縁もなかった高校生歌手、葉山陽和に訪れたある事件と出会いをきっかけに、物語は動き出す。

「これは私たちが、最高の仲間と出会っていく物語」



「魔法少女リリカルなのは」シリーズや「DOG DAYS」シリーズを生んだ都築真紀によるオリジナルアニメ。



・スタッフ

原作・脚本:都築真紀

キャラクター原案:依河和希

監督:西村純二

キャラクターデザイン・総作画監督:新垣一成

総作画監督:橋立佳奈

サブキャラクター原案:川上修一、藤真拓哉

サブキャラクターデザイン:関根千奈未、岡崎あずさ

設定協力:橋本真希、宮地聡子、平原みなみ、仲本季咲

プロップデザイン:岩畑剛一、鈴木典孝

美術設定:平澤晃弘、吉原一輔、常盤庄司、泉寛、益田賢治、株式会社TBSアクト

美術監督:古賀徹

色彩設計:上妻圭祐

撮影監督:中村慎太郎、後藤真美

3DCG監督:川島浩二

特殊効果:福田直征

編集:関一彦

音響監督:亀山俊樹

音楽プロデューサー:太田雅友(FirstCall)

音楽:EFFY(FirstCall)

音響制作:グロービジョン

アニメーション制作:Seven Arcs

製作:PROJECT ExH

コピーライト表記: © PROJECT ExH



・キャスト

葉山陽和:野口瑠璃子

小鷹咲希:岡咲美保

前原純華:優木かな

橘雪乃:福原綾香

小日向理瀬:小澤亜李

ノノ:橋本ちなみ

桜井羽月:阿部里果

御社智:大西沙織

末宗祐里子:大地葉

本田千尋:湯浅かえで

ティーナ・メルキース:嶺内ともみ



Twitter:@exh_official

ハッシュタグ:#エクハ #ExH



OP:岡咲美保「インフィニット」



TVアニメ「Extreme Hearts」PV【7月9日(土)放送開始!】









・放送情報

TOKYO MX:7/10(日) 19:00~

BS11:7/10(日) 19:00~

KBS京都:7/11(月) 19:00~

サンテレビ:7/12(火) 25:30~

アニマックス:8/7(日) 20:00~



配信:7/10(日) 20:00~



・作品情報



司帝国との戦いが終わり、コールドスリープした司を救うべく動き出した千空たち。

石化現象の謎を突き止める為、ついに科学王国は地球の裏側・新世界を目指す!

航海に向けて船造りを始めた千空たちは、航海力100億の神腕船長を仲間にしようと、記者だった南の情報をもとに、七海財閥の御曹司で、かつて帆船を乗り回していた男“七海龍水”を目覚めさせる。

「はっはー!世界は再び俺の物だ‼」と豪語する龍水は、その圧倒的な強欲さで村に通貨を作り、ゴージャスな暮らしを満喫。船長を引き受ける代わりに、資源の王様“石油”が欲しいと提案するが…?



原作は週刊少年ジャンプに2022年まで連載された漫画。最終26巻が2022年7月4日発売予定。





アニメは2019年夏・2021年冬に放送されていて、このテレビスペシャルを挟み、2023年に第3期が放送される予定となっている。



・スタッフ

原作:稲垣理一郎・Boichi

アニメーション制作:トムス・エンタテインメント

コピーライト表記: ©米スタジオ・Boichi/集英社・Dr.STONE製作委員会



・キャスト

石神千空:小林裕介

七海龍水:鈴木崚汰



Twitter:@STONE_anime_off

ハッシュタグ:#DrSTONE



『Dr.STONE 龍水』メインPV【7/10(日)19:00~60分テレビスペシャル放送開始‼】









・放送情報

AT-X:7/10(日) 21:30~ほか

TOKYO MX:7/10(日) 24:00~

カンテレ:7/10(日) 26:29~

BS日テレ:7/11(月) 24:00~



dアニメストア:7/10(日) 23:00~

ABEMA:7/13(水) 23:00~

他配信:7/17(日) 23:00以降順次



・作品情報



現代日本の薬学研究者であった薬谷完治は目を覚ますと、宮廷薬師の名家ド・メディシス家の息子、ファルマ・ド・メディシスとして転生していた。

ファルマは間違った治療法や薬の調合、医療行為と呼べない呪術やまじないが横行するこの世界の医療に絶望する。

前世で培った現代薬学に加え、異世界で手に入れたチート能力【物質創造&物質消去】、貴族だけが使える【神術】を駆使し、あらゆる疾病に立ち向かう。

そして、真に効果のある薬を広く人々に届けるべく『異世界薬局』を開業する……。



・スタッフ

原作:高山理図

キャラクター原案:keepout

監督:草川啓造

シリーズ構成:渡航

キャラクターデザイン:松本麻友子

美術監督:細井友保

色彩設計:林由稀

撮影監督:伊藤康行

音響監督:立石弥生

音響効果:猪俣泰史(ゼロウェイブ)

音響制作:ビットグルーヴプロモーション

音楽:加藤達也、宝野聡史

音楽制作:ポニーキャニオン

アニメーション制作:ディオメディア

コピーライト表記: ©2022 高山理図/MFブックス/「異世界薬局」製作委員会



・キャスト

ファルマ・ド・メディシス:豊崎愛生

エレオノール・ボヌフォワ:上田麗奈

シャルロット・ソレル:本渡楓

エリザベート二世:伊藤静

ブリュノ・ド・メディシス:乃村健次

ブランシュ・ド・メディシス:長縄まりあ



Twitter:@isekai_yakkyoku

ハッシュタグ:#異世界薬局



OP:石原夏織「夢想的クロニクル」

ED:Little Black Dress「白雨」



TVアニメ『異世界薬局』 第2弾PV









・放送情報

BS11:7/10(日) 21:55~

TOKYO MX:7/12(火) 25:00~

AT-X:7/14(木) 22:10~ほか



配信:7/10(日) 22:00~以降順次



・作品情報



休業中のパチンコホール『下町ゴッドヘブン』を引き継ぐことになった新米店長・東雲ムサシ。だけどその店には、ハナビ、バーサス、サンダーV、擬人化したパチスロ娘たちが住み着いていた。ムサシはハナビたちと共にパチスロホールの建て直しに奮闘するが……。



・スタッフ

原作:白金らんぷ

作画:まみむ

原案:ユニバーサルエンターテインメント

監督・シリーズ構成・脚本:金澤洪充

キャラクターデザイン・総作画監督:袖山麻美

美術監督:池内翔

色彩設計:吉村智恵

撮影監督・編集:佐藤貴雄

音響監督:田中亮

音楽:矢鴇つかさ

音楽制作:Arte Refact

アニメーション制作:GAINA

宣伝・音楽プロデュース:AOI Pro.

著作・製作:下町ゴッドヘブンOB会

コピーライト表記: ©白金らんぷ まみむ / HERO's ©UNIVERSAL ENTERTAINMENT/下町ゴッドヘブンOB会



・キャスト

有明ハナビ花:和氣あず未

高輪バーサス戦:上坂すみれ

日本橋サンダー雷:M・A・O

堀江タコスロ墨:東山奈央

東桜モグモグ超:大空直美

磯上コンドル翼:南條愛乃

東雲ムサシ:今井文也

クマザワ・ナレーション:増田俊樹

イッカククン:日野まり

コジロー:加藤英美里



Twitter:@hnb_off

ハッシュタグ:#ハナビちゃん



OP:有明ハナビ花、高輪バーサス戦、日本橋サンダー雷「パラレルラルラ」



TVアニメ『ハナビちゃんは遅れがち』PV 2022年7月放送開始!









・放送情報

テレビ東京:7/11(月) 25:30~

AT-X:7/12(火) 23:00~ほか

BSテレ東:7/14(木) 24:30~



dTV:7/11(月) 26:00~

アニメタイムズ:7/11(月) 26:00~

Hulu:7/11(月) 26:00~

他配信:7/15(金) 24:00~以降



・作品情報



鬼神の襲来により、人ではなく“鬼”が覇権を握る日ノ本。

“最強の武士団”結成を誓い、故郷を飛び出した武蔵と鐘巻小次郎は旅の途中で出会った服部つぐみと3人で「鐘巻武士団」を結成。

鬼を倒す唯一の武器である「鬼鉄刀」を手に入れ、夢への一歩を踏み出した。

そして播磨で、武蔵たちは上杉竜臣率いる大武士団「上杉武士団」と出会う。

彼らの目的は、淡路島を飲み込んだ巨大鬼神“砲戦竜八岐大蛇”の討伐。

そこには武田尚虎率いる「武田武士団」や武蔵と同年代の武士である島津秋弘や尼子勝巳たち、どこか浮世離れした人見知りの姫・猿渡みちるの姿もあった。

さまざまな思惑が渦巻くなかで、武蔵たちも鬼神退治に参戦する。

対する八岐大蛇は、“一度も傷ついたことがない”鉄壁の鬼神。

武蔵たちの新たな闘いは、いまだかつてないほど苛烈を極めようとしていた――。



・スタッフ

原作:大高忍

監督:柳沢テツヤ

シリーズ構成:國澤真理子

キャラクターデザイン:岸田隆宏、松本文男

総作画監督:松本文男、崎本さゆり

アクション監修:須賀重行

プロップデザイン:きむらひでふみ

色彩設計:舩橋美香

美術設定:浅見由一

美術監督:坂上裕文

撮影監督:間中秀典

編集:山岸歩奈美(REAL-T)

音響監督:納谷僚介

音響制作:スタジオマウス

音楽:深澤秀行

アニメーション制作:A・C・G・T

製作:「オリエント」製作委員会

コピーライト表記: ©大高忍・講談社/「オリエント」製作委員会



・キャスト

武蔵:内田雄馬

鐘巻小次郎:斉藤壮馬

服部つぐみ:高橋李依

猿渡みちる:安野希世乃

武田尚虎:日野聡

真田青志:石谷春貴

山本春雷:大西沙織

上杉竜臣:前野智昭

直江兼竜:花江夏樹

宇佐美黒子:日笠陽子

甘粕政紀:中島ヨシキ

島津秋弘:内山昂輝

尼子勝巳:梶原岳人

犬飼四郎:下野紘

犬川静六:新垣樽助

犬田八咫郎:杉田智和

鐘巻自斎:小西克幸

黒曜の女神:桑島法子



Twitter:@orient_PR

ハッシュタグ:#オリエント



OP:花村想太 & Lil' Fang「Break it down」

ED:梶原岳人「色違いの糸束」



TVアニメ「オリエント」第2クール淡路島激闘編 本PV【2022年7月11日~放送】









・放送情報

日本テレビ:7/12(火) 25:29~

BS日テレ:7/14(木) 24:30~

AT-X:7/14(木) 21:00~ほか



dアニメストア:7/12(火) 25:29~

Hulu:7/14(木) 25:30~

他配信:7/15(金) 24:00~以降順次



・作品情報



「世界中の人達にアイドルを大好きになってほしい!そのための輝く道標……それが、シャインポストだよ!」

大きな夢を抱くも、小さな成果しかあげられないアイドルユニット『TiNgS』の玉城杏夏、青天国春、聖舞理王。

彼女らに救いの手として用意されたのは、曰く最強マネージャー、のはずが……

「僕、マネージャーはやらないよ」

現われたのは、まるでやる気のない男、日生直輝だった。

だが、彼には一つ特別な力が備わっていて……?

これは、絶対アイドルを目指すため、君と少女たちが光り輝く物語。



・スタッフ

原作:コナミデジタルエンタテインメント、ストレートエッジ

世界観設定・小説執筆:駱駝

監督:及川啓

シリーズ構成:SPP

脚本:駱駝、樋口達人

キャラクターデザイン原案:ブリキ

キャラクターデザイン:長田好弘

サブキャラクターデザイン:宗圓祐輔

総作画監督:長田好弘、宗圓祐輔、坂本俊太、清水慶太

美術監督:松本浩樹

色彩設計:中野尚美

撮影監督:松井伸哉

CGディレクター:吉良柾成

編集:髙橋歩

音響監督:森下広人

音響制作:ビットグルーヴプロモーション

音楽:西木康智、伊藤翼

音楽プロデューサー:木皿陽平(Stray Cats)

アニメーション制作:スタジオKAI

コピーライト表記: ©Konami Digital Entertainment,Straight Edge Inc./シャインポスト製作委員会



・キャスト

青天国春:鈴代紗弓

玉城杏夏:蟹沢萌子

聖舞理王:夏吉ゆうこ

祇園寺雪音:長谷川里桃

伊藤紅葉:中川梨花

螢:大橋彩香

黒金蓮:芹澤優

唐林青葉:高瀬くるみ

唐林絃葉:久保田未夢

氷海菜花:高柳知葉

苗川柔:香里有佐

兎塚七海:野口衣織

陽本日夏:木野日菜

梨子木麗美:ファイルーズあい

ナターリャ:古賀葵

広瀬実唯菜:齋藤樹愛羅

日生優希:小松未可子

虎渡誉:富田美憂

菊池英子:種﨑敦美



Twitter:@SHINEPOST_PJ

ハッシュタグ:#シャインポスト



OP:TINGS「ワンダー・スターター」

ED:TINGS「パレットガールズ」



TVアニメ『シャインポスト』第2弾PV









・放送情報

TOKYO MX:7/14(木) 24:30~

AT-X:7/17(日) 23:30~、ほか



配信:7/14(木) 24:30~



・作品情報



5億年ボタン…

そのボタンを押すと100万円が出てくる…

その代わり5億年間何もない空間で過ごさなくてはならないというバイト…



しかし、5億年経った瞬間、

記憶は消され元の状態

押した本人の感覚では

一瞬で100万円というバイト…



5歳のトニオ 14歳のジャイ美 17歳のスネ子の3姉弟は

入院中の父親の治療費が払えず途方に暮れていた…

そんなとき 3姉弟の前に、

5億年ボタンをもった人物が現れるのであった…



原作にあたるのはCG漫画「みんなのトニオちゃん」の1エピソード「5億年ボタン」。トニオちゃんは作者・菅原そうたの兄・GONGONらのバンド「B-DASH」のマスコットキャラクター。





・スタッフ

原作・監督・企画・シリーズ構成・構成・脚本・キャラクター原案・キャラクターデザイン・作画監督・音響監督・音響演出・コンテ・Vコンテ・編集・色彩設定・美術監督・プロダクションデザイン・ロゴデザイン撮影・エフェクト・VFX・モデリング・モーション:菅原そうた

音響効果:徳永義明、菅原そうた

音楽:とくさしけんご、菅原そうた

アニメーション制作・製作・著作:STUDIO SOTA



・キャスト

トニオ:野沢雅子

ジャイ美:三森すずこ

スネ子:大空直美

井上博士:高野麻里佳

はなちゃん:羊宮妃那

うんこちゃん:三上枝織

ドラゴン:ボルケーノ太田

ナレーション:銀河万丈



Twitter:@500000000button

ハッシュタグ:#アニメ5億年ボタン



OP:幸祜「TIME」

ED:理芽「チクタクボーイ」



TVアニメ「5億年ボタン~菅原そうたのショートショート~」Trailer CM









・放送情報

Eテレ:7/17(日) 19:00~



配信:7/19(火) 19:00以降順次



・作品情報



私立結ヶ丘女子高等学校、表参道と原宿と青山という3つの街のはざまにある新設校に2回目の春が訪れた。

スクールアイドルグループ Liella!を結成した澁谷かのんたちは新入生を迎え、新たに4人の少女が“スクールアイドル”として走り出す!!

思ったんだ。新入生と一緒に頑張りたいって――。

新たなメンバーを迎え一番星を目指すかのんたちとの「みんなで叶える物語」。

はばたけ!私たちのラブライブ!



・スタッフ

原作:矢立肇

原案:公野櫻子

監督:京極尚彦

シリーズ構成:花田十輝

キャラクターデザイン原案:室田雄平

キャラクターデザイン:斎藤敦史

デザインワークス:如月憂

美術監督:春日礼児

コンセプトアート:西川洋一

色彩設計:加藤里恵

CGディレクター:黒﨑豪

撮影監督 :北岡正

編集:今井大介

音響監督:長崎行男

音楽:藤澤慶昌

アニメーション制作:サンライズ

コピーライト表記: ©2022 プロジェクトラブライブ!スーパースター!!



・キャスト

澁谷かのん:伊達さゆり

唐可可:Liyuu

嵐千砂都:岬なこ

平安名すみれ:ペイトン尚未

葉月恋:青山なぎさ

桜小路きな子:鈴原希実

米女メイ:薮島朱音

若菜四季:大熊和奏

鬼塚夏美:絵森彩



Twitter:@LoveLive_staff

ハッシュタグ:#lovelive #虹ヶ咲



OP:Liella!

ED:Liella!



ラブライブ!スーパースター!!TVアニメ2期PV "Love Live! Superstar!!" 2nd season PV









・放送情報

TOKYO MX:7/22(金) 25:05~

BS11:7/22(金) 25:30~

AT-X:7/25(月) 22:30~ほか



ABEMA(先行配信):7/21(木) 23:00~

ABEMA:7/22(金) 25:35~

他配信:7/26(火) 24:00~以降順次



・作品情報



迷宮都市オラリオ――『ダンジョン』と通称される、壮大な地下迷宮を保有する巨大都市。

この街で、一柱の小さな女神と出会った冒険者志望の少年は、仲間をつくり、ダンジョンに挑み、多くの死地をくぐり抜け、さらなる<昇格(ランクアップ)>を遂げていた。

そんな彼のもとにもたらされた一通の書状。

書かれていたのは、ダンジョン未到達階層への遠征任務。

未知なる冒険へ向けて、仲間たちと共に、少年は新たな一歩を踏み出す。

これは、少年が歩み、女神が記す、――【眷族の物語(ファミリア・ミィス)】――



・スタッフ

原作:大森藤ノ

キャラクター原案:ヤスダスズヒト

監督:橘秀樹

シリーズ構成:大森藤ノ、白根秀樹

キャラクターデザイン:木本茂樹

美術監督:金廷連(ムーンフラワー)

色彩設計:安藤智美

撮影監督:福世晋吾

編集:坪根健太郎(REAL-T)

音響監督:明田川仁

音楽:井内啓二

プロデュース:EGG FIRM、SBクリエイティブ

アニメーション制作:J.C.STAFF

コピーライト表記: ©大森藤ノ・SBクリエイティブ/ダンまち4製作委員会



・キャスト

ベル・クラネル:松岡禎丞

ヘスティア:水瀬いのり

リリルカ・アーデ:内田真礼

ヴェルフ・クロッゾ:細谷佳正

ヤマト・命:赤﨑千夏

サンジョウノ・春姫:千菅春香

カシマ・桜花:興津和幸

ヒタチ・千草:井口裕香

ダフネ・ラウロス:小若和郁那

カサンドラ・イリオン:真野あゆみ

アイシャ・ベルカ:渡辺明乃



Twitter:@danmachi_anime

ハッシュタグ:#danmachi



OP:sajou no hana「天灯」

ED:早見沙織「Guide」



『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかⅣ 新章 迷宮篇』 PV第3弾









・放送情報

ABCテレビ・テレビ朝日系列:7/23(土) 26:00~(「ANiMAZiNG!!!」枠)

AT-X:7/27(水) 20:30~ほか

BS12:7/29(金) 26:00~



バンダイチャンネル:7/23(土) 26:30~

Hulu:7/23(土) 26:30~

他配信:7/25(月) 26:30以降順次



・作品情報



最近、メイドを雇った。仕事熱心で真面目だけど、とても…

――怪しい――

田舎の小さな屋敷の主人・ゆうりは、突然現れたメイド・リリスの正体を探っていた。

素性も目的も不明だが、不自然なほど良く働き、料理も洗濯も怖いほどに完璧。そして、あの吸い込まれるような紫の瞳。

きっとリリスは何か企んでいるに違いないと、怪しすぎて、怪しすぎて、ゆうりは何も手につかなくて困っている……。



・スタッフ

原作:昆布わかめ

総監督・シリーズ構成:湊未來

監督:星野美鈴

助監督:伊部勇志

キャラクターデザイン:吉野万智

音楽:藤本コウジ(Sus4 Inc.)、ササキオサム

アニメーション制作:SILVER LINK.×BLADE

コピーライト表記: ©昆布わかめ/SQUARE ENIX・「最近雇ったメイドが怪しい」製作委員会



・キャスト

ゆうり:早見沙織

リリス:高橋李依

五条院つかさ:堀江由衣

藤崎:小松未可子

中島ナツメ:富田美憂



Twitter:@maidga_ayashii

ハッシュタグ:#最近雇ったメイドが怪しい



OP:≠ME「す、好きじゃない!」

ED:堀江由衣「秘密の庭のふたり」



TVアニメ「最近雇ったメイドが怪しい」第1弾PV|2022年7月23日放送開始









・放送情報

TOKYO MX:8/8(月) 22:00~

サンテレビ:8/8(月) 23:30~

BS11:10月~

東映チャンネル:12月~



U-NEXT:7/31(日) 24:00~



・作品情報



翔太郎とフィリップにより風都は守られたはずだった。

しかし街の裏側では未だ怪現象が多発している。

そんな二人の前に姿を現した 謎の美女・ときめ。

そして新たなる邪悪な影。

今、仮面ライダーWの新たな戦いが幕を開ける。



原作は2009年~2010年に放送された「仮面ライダーW」の正統続編として「週刊ビッグコミックスピリッツ」連載中のマンガ(脚本:三条陸、作画:佐藤まさき、監修:塚田英明、クリーチャーデザイン:寺田克也)。



・スタッフ

監督:椛島洋介

副監督:種村綾隆

シリーズ構成:樋口達人

脚本監修:三条陸

キャラクターデザイン・総作画監督:蛯名秀和

総作画監督:小松原聖

メインアニメーター:式地幸喜、冨永一仁、横屋健太

エグゼクティブプロデューサー:塚田英明

スーパーバイザー:小野寺章

アニメーション制作:スタジオKAI

製作:「風都探偵」製作委員会

コピーライト表記: ©2022「風都探偵」製作委員会



・キャスト

左翔太郎:細谷佳正

フィリップ:内山昂輝

ときめ:関根明良

鳴海亜樹子:小松未可子

照井竜:古川慎

万灯雪侍:小野大輔



Twitter:@anime_Fuuto

ハッシュタグ:#風都探偵 #FUUTOPI



OP:「Private Eye」

ED:松岡充「罪と罰とアングラ」



【​​アニメ『風都探偵』予告PV公開】ダンサブルな主題歌「罪と罰とアングラ」と共に、本格ミステリーを予感させる本編映像を公開!









・放送情報

TOKYO MX:8/3(水) 25:00~

AT-X:8/4(木) 22:05~ほか



YouTube:8/3(水)~



・作品情報



突然、猫・キュルガといっしょに暮らすことになったフータ。

キュルガとの生活は不思議なことや楽しいことがたくさん!



・スタッフ

原作:キュルZ

監督・脚本:芦名みのる

キャラクターデザイン・作画監督・美術監督・美術設定:たけはらみのる

音響監督:郷文裕貴

音響制作:ビットグルーヴプロモーション

音楽:うたたね歌菜

音楽制作:KADOKAWA

アニメーション制作:スタジオぷYUKAI

製作:KADOKAWA

コピーライト表記: ©キュルZ・KADOKAWA/夜は猫といっしょ



・キャスト

キュルガ:高垣彩陽

フータくん:日野聡

ピーちゃん:種﨑敦美



Twitter:@yoruneko_PR

ハッシュタグ:#yoruneko



OP:伊東歌詞太郎「ひなたの国」



アニメ『夜は猫といっしょ』予告PV【8/3(水)より放送&配信スタート!】









・放送情報

Netflix:8/4(木)~



・作品情報



黒髪の美少女・蛇喰夢子が転校してくる1年前。

ごく普通の家庭に生まれた早乙女芽亜里は、政財界の子女が多数集う名門・私立百花王学園に特待生として編入してくる。

しかし、この学園には絶対的な階級制度が存在していた。

その階級を決めるのは“ギャンブル”。

この学園では、勉強やスポーツの成績は評価されず、最も重要なのはギャンブルの強さだった。

ギャンブルで借金を背負うと“家畜”として学園生活を過ごさなければならない。

早乙女芽亜里は、ギャンブルによって支配される学園で未来を切り拓くことができるのか。



・スタッフ

原作:河本ほむら、尚村透、斎木桂

総監督:林祐一郎

監督:牧田佳織

シリーズ構成:村越繁

キャラクターデザイン:仁井学

総作画監督:仁井学、高原修司、まじろ

美術監督:野村正信、横山勇生

色彩設計:末永絢子

CGディレクター:平岡正浩

撮影監督:加藤慎之助

編集:武宮むつみ

音響監督 :藤田亜紀子

音響効果:倉橋裕宗

音楽:TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND

音楽制作:avex pictures

制作:MAPPA

製作:「賭ケグルイ双」製作委員会

コピーライト表記: ©河本ほむら・尚村透・斎木桂/SQUARE ENIX・「賭ケグルイ双」製作委員会



・キャスト

早乙女芽亜里:田中美海

花手毬つづら:本泉莉奈

戸隠雪見:大地葉

聚楽幸子:甲斐田裕子

佐渡みくら:古賀葵

壬生臣葵:山下誠一郎

三春滝咲良:高橋李依



Twitter:@kakegurui_anime

ハッシュタグ:#賭ケグルイ双



OP:「ソノ乙女ム双」

ED:i☆Ris「Queens Bluff」



Netflixシリーズ「賭ケグルイ双」PV









・放送情報

Netflix:8/25(木)~



・作品情報

OL・カオルさんとマイペースなリラックマの日常を描いた「リラックマとカオルさん」の続編。



・スタッフ

コピーライト表記: ©SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



・キャスト

カオルさん:多部未華子