2021年春開始の新作アニメ一覧

2021年春に放送・配信が始まるアニメの数は、昨今の中でも特に多い70本オーバー。



Netflix独占配信アニメの続編「B The Beginning Succession」や、人気キャラクター「ゴジラ」の完全新作TVアニメである「ゴジラS.P<シンギュラポイント>」、週刊少年ジャンプ連載の人気作品を原作としてアニメも長期シリーズ化している「僕のヒーローアカデミア(第5期)」、約6年ぶりに復活を遂げたシリーズ新作「ヘタリア World★Stars」、20年ぶりのアニメ化にも関わらずキャストがほぼ続投という「SHAMAN KING」など、多彩な作品が並びます。



小説や漫画、玩具などの原作がなく、また、続編ものでもない完全なオリジナル新作としては「Vivy -Fluorite Eyeʼs Song-」「ダイナ荘びより」「オッドタクシー」「iii あいすくりん」「擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD」「バクテン!!」があります。



以下、リストは放送・配信が近いものから順に並んでいます。作品名の頭には◆をつけています。また、記事内容は情報解禁などに合わせて随時更新していきます。







・放送情報

Netflix:3/4(木)~【独占配信】



・作品情報

太平洋の海底から次々と現れる怪獣に、人類が巨大ロボット兵器・イェーガーで立ち向かった映画「パシフィック・リム」より後の時代。オーストラリアが怪獣の襲撃を受けて、人々は避難を余儀なくされる。そんな中で、取り残されたテイラーとヘイリーの兄妹は、老朽化し放棄されていたイェーガーの操縦を自力で覚えて、行方不明の両親を探す旅に出る。



映画「パシフィック・リム」(2013)、および「パシフィック・リム:アップライジング」(2018)の後日談にあたる。



・スタッフ

共同制作:クレイグ・カイル、グレッグ・ジョンソン

製作:レジェンダリー・ピクチャーズ

アニメーション制作:ポリゴン・ピクチュアズ



・キャスト

ヘイリー・トラヴィス:下田屋有依

テイラー・トラヴィス:小林裕介

ロア:水瀬郁



『パシフィック・リム: 暗黒の大陸』予告編2 - Netflix









・放送情報

ABEMA:3/7(日)~

U-NEXT:3/8(月)~

dTV::3/8(月)~

dアニメストア:3/8(月)~

バンダイチャンネル:3/8(月)~

ビデオマーケット:3/8(月)~

FOD:3/8(月)~

TELASA:3/8(月)~

J:COMオンデマンドパック:3/8(月)~

スマートパスプレミアム:3/8(月)~

DMM動画:3/8(月)~

COCORO VIDEO:3/8(月)~

GYAO!ストア:3/8(月)~

music.jp:3/8(月)~

ひかりTV:3/8(月)~



・作品情報



ダメダメ女子高生が、尾形光琳、高橋由一、狩野永徳など日本美術界のスーパー絵師たちのレッスンによって、つまずきながらも成長していく物語。

“日本美術”ד人生哲学”

明日のあなたを変える!…かもしれない、ゆる〜く楽しく学べるショートアニメーション。



・スタッフ

原作:いわきりなおと

監督:いわきりなおと

シリーズ構成:諸橋隼人

脚本:橋本夏

キャラクターデザイン・作画:伊東ユウスケ

日本美術監修:松嶋雅人(東京国立博物館研究員)

音響監督:山田陽

音楽:西村真吾(イマジン)

アニメーション制作・製作:コミックス・ウェーブ・フィルム

コピーライト表記:©いわきりなおと/CWF



・キャスト

岡倉てんこりん:和氣あず未

雷神:小西克幸

狩野カノン:若井友希

尾形光琳:KENN

高橋由一:高橋英則

狩野永徳:平川大輔

白隠慧鶴:諏訪部順一

歌川国芳:林勇

岸田劉生:小野大輔

上村松園:白石涼子

黒田清輝:村瀬歩



Twitter:@hokusai_anime

ハッシュタグ:#おしえて北斎



OP:CHAI/岡倉てんこりん(和氣あず未)/雷神(小西克幸)「てんこりんのテーマ」

ED:上鈴木兄弟(P.O.P)&YMCK「おしえて北斎!」



『おしえて北斎!-THE ANIMATION-』予告編









・放送情報

・事前特番

ニコニコ生放送:3/8(月) 19:30~

YouTube LIVE:3/8(月) 19:30~

Periscope:3/8(月) 19:30~



・本編

4月~



・作品情報



貴族の真似事をする、顔のない一族「シャドー」。

その“顔”として仕える世話係の「生き人形」。

来客のない奇妙な館には、今日も煤と黄色い声が、舞う──



原作はソウマトウによるコミックスで、「週刊ヤングジャンプ」2018年40号から連載中。既刊6巻。



本編放送に先駆けて、メインキャストが出演する特番「お披露目の間」が配信される。出演はケイト役・鬼頭明里、エミリコ役・篠原侑、ジョン/ショーン役・酒井広大、ルイーズ/ルウ役・佐倉綾音、パトリック/リッキー・川島零士、シャーリー/ラム役・下地紫野。MCは岩井勇気(ハライチ)。



・スタッフ

原作:ソウマトウ

監督:大橋一輝

シリーズ構成:大野敏哉

キャラクターデザイン:日下部智津子

音楽:末廣健一郎

制作:CloverWorks

コピーライト表記:©ソウマトウ/集英社・シャドーハウス製作委員会



・キャスト

ケイト:鬼頭明里

エミリコ:篠原侑

ジョン/ショーン:酒井広大

ルイーズ/ルウ:佐倉綾音

パトリック/リッキー:川島零士



Twitter:@shadowshouse_yj



TVアニメ「シャドーハウス」ティザーPV









・放送情報

Netflix:3/18(木)~【独占配信】



・作品情報

凶悪犯罪者ばかりを狙う連続殺人鬼、通称「Killer B」の事件から数カ月。事件を機に王立警察特殊犯罪捜査課へ戻った天才捜査官キース・フリックが、独自の捜査中に誘拐されてしまう。一方、事件後はユナとともに平穏な生活を送っていた黒羽のもとに、かつてファウラ・ブランカ研究所で死に別れたはずの仲間・霧雨が姿を現す。霧雨は「カノンとヒトが共存する世界を築く」ために、黒羽の力を求めていた。



映画「キル・ビル」アニメパートの監督などとして知られるアニメーター・演出家の中澤一登が原作を手がけるオリジナルアニメ。セカンドシーズンでは中澤は監修となり、前作で演出を担当していた川崎逸郎が監督を担当する。



・スタッフ

原作:中澤一登、Production I.G

総監督:中澤一登

監督:川崎逸朗

シリーズ構成:石田勝也、中澤一登

キャラクターデザイン:中澤一登、矢野茜、草間英興

アニメーション制作:Production I.G

コピーライト表記:© Kazuto Nakazawa / Production I.G



・キャスト

黒羽:梶裕貴

霧雨:寺島拓篤

キース・風間・フリック:平田広明

星名リリィ:瀬戸麻沙美

ユナ:佐藤聡美



Twitter:@b_the_beginning

ハッシュタグ:#BTheBeginning



ED:ACCAMER「Be Down」



B: The Beginning: Succession | Official Trailer | Netflix Anime









・放送情報

Netflix:3/25(木)~【独占配信】



TOKYO MX:4/1(木) 22:30~

KBS京都:4/1(木) 22:30~

BS11:4/1(木) 22:30~

サンテレビ:4/1(木) 24:00~



・作品情報

2030年、千葉県逃尾市。“空想生物”の研究をしている変わり者の大学院生・神野銘と、何でも屋な町工場・オオタキファクトリーのエンジニア・有川ユンは、それぞれ異なる調査で訪れたまったく異なる場所で、同じ歌を耳にする。その歌は、見知らぬ者同士だった2人をつなげるにとどまらず、世界中を巻き込む、想像を絶する戦いへと導いていく。



「ゴジラ」を題材とした完全新作TVアニメシリーズ。アニメーション制作を「僕のヒーローアカデミア」や「文豪ストレイドッグス」、「交響詩篇エウレカ」などを手がけたボンズが担当。監督は「映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険」の高橋敦史。芥川賞作家の円城塔がTVアニメのシリーズ構成・全話脚本に初挑戦。また、アニメ化もされている人気漫画「青の祓魔師」の加藤和恵がキャラクター原案を担当するが、こちらも初挑戦。



・スタッフ

監督:高橋敦史

シリーズ構成・脚本:円城塔

キャラクターデザイン原案:加藤和恵

キャラクターデザイン:石野聡

怪獣デザイン:山森英司

コンセプトアート:金子雄司

CGディレクター:池内隆一、越田祐史、鈴木正史

VFXディレクター:山本健介

軍事考証:小柳啓伍

美術デザイン:平澤晃弘

デザインワークス:上津康義

美術監督:横松紀彦

色彩設計:佐々木梓

撮影監督:若林優

編集:松原理恵

音響監督:若林和弘

音響効果:倉橋静男、西佐知子

音楽:沢田完

アニメーション制作:ボンズ×オレンジ

製作:東宝

コピーライト表記:©2020 TOHO CO., LTD.



・キャスト

神野銘:宮本侑芽

有川ユン:石毛翔弥

ペロ2:久野美咲

ユング:釘宮理恵

加藤侍:木内太郎

大滝吾郎:高木渉

金原さとみ:竹内絢子

佐藤隼也:阿座上洋平

山本常友:浦山迅

鹿子行江:小岩井ことり

海建宏:鈴村健一

李桂英:幸田夏穂

マキタ・K・中川:手塚ヒロミチ

ベイラ・バーン(BB):置鮎龍太郎

リーナ・バーン:小野寺瑠奈

マイケル・スティーブン:三宅健太

ティルダ・ミラー:磯辺万沙子

松原美保:志村知幸



Twitter:@GODZILLA_SP

ハッシュタグ:#ゴジラSP



OP:BiSH「in case...」

ED:ポルカドットスティングレイ「青い」



TVアニメ『ゴジラ S.P<シンギュラポイント>』PV第2弾/2021年4月放送開始/EDテーマ:「青い」ポルカドットスティングレイ









・放送情報

読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット:3/27(土) 17:30~



・作品情報



超常能力“個性”を持つ人間が当たり前の世界。憧れのNo.1ヒーロー・オールマイトと出会った“無個性”の少年・緑谷出久、通称「デク」は、その内に秘めるヒーローの資質を見出され、オールマイトから“個性”ワン・フォー・オールを受け継いだ。デクはヒーロー輩出の名門・雄英高校に入学し、“個性”で社会や人々を救ける“ヒーロー”になることを目指し、ヒーロー科1年A組のクラスメイトたちと切磋琢磨する毎日を過ごしていた。

「プロヒーロー仮免許」取得とプロヒーローインターン活動。そこでの少女・エリとの出会いと、そのエリを恐るべき計画に利用する「死穢八斎會」の若頭オーバーホール、エリを救うための死闘。エリや雄英生徒の皆を笑顔にするための文化祭。新たなヒーローランキングの発表…。慌ただしい日々の中、デクは着実に成長を続けていく。その一方で、死柄木弔率いる敵連合もその力を蓄えていた。

“最高のヒーロー”を目指すデクの次なる試練、それは同じくヒーローを目指す1年B組との、互いのプライドを懸けた対抗戦!体育祭以来の直接対決に、生徒たちの意気は上がる。そんな中、デクの中で新たな“何か”が目覚めようとしていた―。



・スタッフ

原作:堀越耕平

総監督:長崎健司

監督:向井雅浩

シリーズ構成・脚本:黒田洋介

キャラクターデザイン:馬越嘉彦、小田嶋瞳

音楽:林ゆうき

アニメーション制作:ボンズ

コピーライト表記:©堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会



・キャスト

緑谷出久(デク):山下大輝

爆豪勝己:岡本信彦

麗日お茶子:佐倉綾音

飯田天哉:石川界人

轟焦凍:梶裕貴

切島鋭児郎:増田俊樹

蛙吹梅雨:悠木碧

八百万百:井上麻里奈

常闇踏陰:細谷佳正

物間寧人:天﨑滉平

拳藤一佳:小笠原早紀

鉄哲撤鐵:沖野晃司

泡瀬洋雪:松岡禎丞

心操人使:羽多野渉

相澤消太:諏訪部順一

オールマイト:三宅健太



Twitter:@heroaca_anime

ハッシュタグ:#heroaca_a #ヒロアカ



OP:DISH//「No.1」

ED:the peggies「足跡」



『僕のヒーローアカデミア』ヒロアカTVアニメ5期PV第3弾/3/27(土)放送開始 毎週土曜夕方5:30/OPテーマ:「No.1」DISH//









・放送情報

Amazon Prime Video:3/29(月) 21:45〜【独占配信】



AT-X:4/5(月) 22:00〜

TOKYO MX:4/5(月) 23:00〜

サンテレビ:4/5(月) 24:30〜

群馬テレビ:4/5(月) 24:30〜

BSフジ:4/8(木) 24:30〜

北海道文化放送:4/8(木) 25:20~

宮崎放送:4/10(土) 25:45~(第2話以降は25:28〜)

青森放送:4/16(金) 25:56〜

とちぎテレビ:後日発表



・作品情報



ある雨の日、駅で見知らぬ女子高生に助けられたサラリーマンの天草亮は、その女子高生が妹の親友・有馬一花だと知る。

女癖の悪い亮は一花に対し、お礼にとキスやデートを提案するが、「気持ち悪い」と一蹴されてしまう。

だが、それは亮の中の新たな扉を開いてしまい、彼女に狂信的な恋をする。

その日以来、直球すぎるアプローチと愛情表現を毎日のように繰り広げる亮。



それをひたすら気持ち悪がる一花は彼を容赦なく罵倒するが、いつも愛情表現の裏返しとして受け取られてしまう……。



・スタッフ

原作:もぐす

監督:中山奈緒美

助監督:山田卓

シリーズ構成:柿原優子

キャラクターデザイン・総作画監督:藤田まり子

美術監督:三宅昌和

色彩設計:児玉尚子

撮影監督:松井伸哉

オフライン編集:渡邉千波

音響監督:小泉紀介

音楽:堤博明

音響制作:ソニルード、ブルームズ

アニメーションプロデューサー:衣川徹

アニメーション制作:ノーマッド

プロデュース:斎藤俊輔

製作総指揮:夏目公一朗

製作:恋きも製作委員会

コピーライト表記:©もぐす・一迅社/恋きも製作委員会



・キャスト

有馬一花:小坂井祐莉絵

天草亮:豊永利行

天草理緒:長谷川玲奈

多丸快:榎木淳弥

松島有枝:花澤香菜

益田:木村良平



Twitter:@koikimo_anime



OP:ACE COLLECTION「モノクロシティ」

ED:まるりとりゅうが「リナリア」



【PV第2弾】TVアニメ「恋と呼ぶには気持ち悪い」2021年4月放送決定!









・放送情報

dアニメストア:3/31(水) 24:00(4/1(木) 0:00)~

ニコニコ動画:3/31(水) 24:00~

GYAO!:3/31(水) 24:00~

dTV:3/31(水) 24:00~

FOD:3/31(水) 24:00~



・作品情報



この世界には、変な奴らがいる。

短いと数日、長いと何百年も生きてある日パタッと消えてしまったり。

名前も人格も変わったり、どこかの誰かのふとした思いつきで突然現れたり。

この上なく変な存在なのに、ゆる~く普通に受け入れられてて、そして上司からはこき使われる。



これはそんな変な奴らのお話。



・スタッフ

原作:日丸屋秀和

監督:わたなべひろし

シリーズ構成:ふでやすかずゆき

キャラクターデザイン:岡真里子

音響監督:平光琢也

音楽:コーニッシュ

アニメーション制作:スタジオディーン

コピーライト表記:©日丸屋秀和/集英社・ヘタリアW★S製作委員会



・キャスト

イタリア:浪川大輔

ドイツ:安元洋貴

日本:高橋広樹

アメリカ:小西克幸

イギリス:杉山紀彰

フランス:小野坂昌也

ロシア:高戸靖広

中国:甲斐田ゆき

ロマーノ:浪川大輔

カナダ:小西克幸

チェコ:諸星すみれ

スロバキア:小林裕介

ポルトガル:梅原裕一郎

スペイン:井上剛

ブルガリア:井上剛

プロイセン:髙坂篤志

ギリシャ:髙坂篤志

エストニア:髙坂篤志

リヒテンシュタイン:釘宮理恵

オーストリア:笹沼晃

ハンガリー:根谷美智子

セーシェル:高本めぐみ

ラトビア:たなかこころ

フィンランド:水島大宙

スウェーデン:酒井敬幸

オーストラリア:浅井慶一郎

ナレーション:甲斐田ゆき



Twitter:@animehetalia_ws

ハッシュタグ:#ヘタリアWS



アニメ「ヘタリア World★Stars」60秒PV









・放送情報

テレビ東京:4/1(木) 17:55~

テレビ大阪:4/1(木) 17:55~

テレビ愛知:4/1(木) 17:55~

テレビせとうち:4/1(木) 17:55~

テレビ北海道:4/1(木) 17:55~

TVQ九州放送:4/1(木) 17:55~

BSテレ東:4/1(木) 24:30~



・作品情報



"SHAMAN KING(シャーマンキング)"

それは、 森羅万象しんらばんしょうを司る星の王。

神や霊と交流できる「シャーマン」と呼ばれる者達が、

500年に一度「シャーマンファイト」でその座を争う。



そんなシャーマンの一人である少年・麻倉 葉の、

シャーマンキングを目指す戦いが、

2021年4月、完全新作TVアニメーションとして今、始まる。



原作は週刊少年ジャンプにて1998年6月から2004年8月まで掲載された。連載最終回の見開きにて未完である事が示唆され、その後完全版コミックスにて約380ページもの書き下ろしが追加され全27巻で完結となった経緯がある。



・スタッフ

原作:武井宏之

監督:古田丈司

シリーズ構成:米村正二

キャラクターデザイン:佐野聡彦

音楽:林ゆうき

音響監督:三間雅文

音楽制作:キングレコード

アニメーション制作:ブリッジ

コピーライト表記:©武井宏之・講談社/SHAMAN KING Project.・テレビ東京



・キャスト

麻倉葉:日笠陽子

阿弥陀丸:小西克幸

恐山アンナ:林原めぐみ

ハオ:高山みなみ

小山田まん太:犬山イヌコ

道 蓮:朴璐美

馬孫:高口公介

梅宮竜之介:田中正彦

蜥蜴郎:高木渉

ホロホロ:うえだゆうじ

コロロ:中島愛

道潤:根谷美智子

李白竜:櫻井トオル

玉村たまお:水樹奈々

ポンチ:宮園拓夢

コンチ:観世智顕

ファウストⅧ世:子安武人

喪助:森田成一



Twitter:@SHAMANKING_PR

ハッシュタグ:#SHAMANKING



OP:林原めぐみ

ED:林原めぐみ







・放送情報

Eテレ:4/2(金) 18:55~



・作品情報

いたずらの王者になるべく、弟子のイシシ、ノシシとともにいたずら修行の旅を続けるゾロリ。行く先々でいたずらを仕掛けては失敗ばかりの一行だが、決してくじけることはなく、するどいひらめきと発明でピンチを切り抜ける。



・スタッフ

原作:原ゆたか

監督:緒方隆秀

シリーズ構成:冨岡淳広

キャラクターデザイン:船越英之

音楽:田中公平

アニメーション制作:BNピクチャーズ・亜細亜堂

コピーライト表記:©原ゆたか/ポプラ社・BNP・NEP



・キャスト

ゾロリ:山寺宏一

イシシ:愛河里花子

ノシシ:くまいもとこ

ビート:梶裕貴



Twitter:@zororizz

ハッシュタグ:#アニゾロ



OP:ゾロリ(CV:山寺宏一)「もっと!もっと!かいけつゾロリ」

ED:ヤバイTシャツ屋さん「ZORORI ROCK!!!」



【もっと!まじめにふまじめ かいけつゾロリ】第2シリーズPV映像









・放送情報

TOKYO MX:4/2(金) 22:00~

BS11:4/2(金) 23:30~

MBS:4/2(金) 26:55~



・スタッフ

原作:グリッドマン

監督:雨宮哲

脚本:長谷川圭一

キャラクターデザイン:坂本勝

サブキャラクターデザイン:中村真由美

ダイナゼノンデザイン:野中剛

怪獣デザイン:西川伸司、酉澤安施、丸山浩、田口清隆、岡本英郎、板野一郎、後藤正行

ヒロイック作画チーフ:牟田口裕基

メカニックシークエンス

ディレクター:浅野元

助監督:宮島善博

3DCG制作:グラフィニカ

3DCGチーフディレクター:宮風慎一(グラフィニカ)

3DCGディレクター:市川孝次(グラフィニカ)

美術監督:権瓶岳斗

色彩設計:武田仁基

撮影監督:志良堂勝規(グラフィニカ)

編集:吉武将人

音楽:鷺巣詩郎

音楽制作:ポニーキャニオン

音響監督:郷文裕貴

音響効果:森川永子(ちゅらサウンド)

ラインプロデューサー:志太駿介

アニメーションプロデューサー:宇佐義大

アニメーション制作:TRIGGER

コピーライト表記:©円谷プロ ©2018 TRIGGER・雨宮哲/「GRIDMAN」製作委員会 ©2021 TRIGGER・雨宮哲/「DYNAZENON」製作委員会



・キャスト

ガウマ:濱野大輝

麻中蓬:榎木淳弥

南夢芽:若山詩音

山中暦:梅原裕一郎

飛鳥川ちせ:安済知佳

ジュウガ:神谷浩史

オニジャ:内田雄馬

ムジナ:諏訪彩花

シズム:内山昂輝

稲本さん:伊瀬茉莉也

鳴衣:田所あずさ

淡木:小笠原仁

なずみ:梶原岳人

らんか:土屋李央

金石:遠野ひかる



Twitter:@SSSS_PROJECT

ハッシュタグ:#SSSS_DYNAZENON



OP:オーイシマサヨシ「インパーフェクト」

ED:内田真礼「ストロボメモリー」



2021年4月放送決定!『SSSS.DYNAZENON』PV2









・放送情報

テレビ東京:4/2(金) 25:25~

テレビ愛知:4/2(金) 26:05~

テレビ大阪:4/2(金) 26:10~

AT-X:4/4(日) 22:30~、ほか



・作品情報



宵越竜哉は『不倒の宵越』と呼ばれるサッカーの名選手だったが、

高校入学を機にスポーツと縁を切ってしまう。



そんな彼のもとへ、とある運動部が勧誘にやってくる。

その競技は、 仲間と協力し縄張りに侵入する敵を捕らえ 、引きずり倒す事で勝利へと繋げる…

言うなれば『走る格闘技』。



競技の名は……カバディ!!



原作は小学館の漫画アプリ「マンガワン」にて2015年7月2日より連載中。既刊15巻。2017年に「WEBマンガ総選挙」に初ノミネートされたほか、「このマンガがすごい! 2017 オトコ編」で第19位を獲得、2020年には「第66回小学館漫画賞」の「少年向け部門」にノミネートされた。



・スタッフ

原作:武蔵野創

監督:市川量也

キャラクターデザイン:高田真理

音響監督:はたしょう二

シリーズ構成:柿原優子

脚本:柿原優子、後藤みどり

音楽:伊藤賢

アニメーション制作協力:ドメリカ

アニメーション制作:トムス・エンタテインメント

製作:灼熱カバディ製作委員会

コピーライト表記:©2020武蔵野創・小学館/灼熱カバディ製作委員会



・キャスト

宵越竜哉:内田雄馬

王城正人:岡本信彦

畦道相馬:佐藤元

井浦慶:古川慎

水澄京平:鈴木達央

伊達真司:武内駿輔

伴伸賢:神尾晋一郎

関隆太:駒田航

人見祐希:村瀬歩



Twitter:@kabaddi_anime



OP:大平峻也「FIRE BIRD」

ED:内田雄馬「Comin' Back」







・放送情報

・すばらしきこのせかいThe Animation放送直前特番

MBS/TBS系全国28局ネット:4/2(金) 25:25~



・本編

MBS/TBS系全国28局ネット:4/9(金) 25:25~



・作品情報



シブヤのスクランブル交差点で目を覚ました主人公・ネク。

そこは現実のシブヤと重なりあう異なる次元 “UG(アンダーグラウンド)” だった。

訳が分からないまま「死神ゲーム」の参加者になっていたネクは、

同じゲームの参加者である少女・シキと出会い、“パートナー”として契約。

理不尽に課せられる“ミッション”や襲いかかってくるバケモノ“ノイズ”に立ち向かいながら、

「死神ゲーム」と自分の記憶に隠された真相に迫っていく。



『生き残れるのは、パートナーを信頼できた奴だけだ。』



果たして、彼らは生き残ることができるのかー



2007年にニンテンドーDS向けに発売されたアクションRPGが原作。



監督の市川量也はCGアニメーターとしても知られ、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q」「009 RE:CYBORG」「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ ツヴァイ!」など数々の作品にも参加している。シリーズ構成の後藤みどりとは、「厨病激発ボーイ」でタッグを組んでいる。



・スタッフ

原作:スクウェア・エニックス

監督:市川量也(DOMERICA)

シリーズ構成:後藤みどり(サンジゲン)

キャラクターデザイン:野村哲也・小林元(スクウェア・エニックス)

音楽:石元丈晴(THRILL)

制作:DOMERICA × SHIN-EI ANIMATION

コピーライト表記:©SQUARE ENIX/すばらしきこのせかい製作委員会・MBS



・キャスト

ネク:内山昂輝

シキ:鉢嶺杏奈

ビイト:木村昴

ライム:竹達彩奈

ヨシュア:木村良平

ハネコマ:津田健次郎

ヤシロ:新井里美

カリヤ:勝杏里

ヒガシザワ:高橋研二

ミナミモト:藤本隆行

コニシ:生天目仁美

キタニジ:白熊寛嗣



Twitter:@twewy_pr

ハッシュタグ:#すばせかアニメ #TWEWY



OP:ALI「TEENAGE CITY RIOT feat. R-指定」







・放送情報

TBS:4/2(金) 26:25~

MBS:4/2(金) 26:25~

BS-TBS:4/2(金) 27:00~



・作品情報



伝説的な腕を持つ、津軽三味線の奏者・澤村松吾郎。彼を祖父に持つ少年・澤村 雪は、祖父の死をきっかけに、三味線を弾けなくなった……。

”好きな音”を失い、アテもなく上京する雪。

キャバクラで働く女性「立樹ユナ」に助けられた雪は、ライブの前座として津軽三味線の演奏を披露することになる。

雪は、様々な出会いを、想いを三味線の音色にのせて弾く。

自分の音を、自分の想いを探しつづけて――



・スタッフ

原作:羅川真里茂

監督:赤城博昭

シリーズ構成:加藤還一

キャラクターデザイン:真島ジロウ

美術監督:杉本智美

色彩設計:蝦名佳代子

撮影監督:浜尾繁光

CG監督:内山正文

編集:肥田文

音響監督:小沼則義

音楽:関根佑樹、半田彬倫

津軽三味線監修:吉田兄弟

アニメーション制作:シンエイ動画

コピーライト表記:©羅川真里茂・講談社/ましろのおと製作委員会



・キャスト

澤村雪:島﨑信長

澤村若菜:細谷佳正

澤村梅子:本田貴子

澤村松吾郎:麻生智久

前田朱利:宮本侑芽

山里結:近藤玲奈

矢口海人:岡本信彦

永森雷:鈴木達央

神木清流:梅原裕一郎

田沼総一:畠中祐

田沼舞:三上枝織

梶貴臣:梶裕貴

荒川潮:落合福嗣

山野桜:谷口夢奈

小薮啓子:高柳知葉

大俵ヒロシ:木村匡也

立樹ユナ:逢田梨香子

タケト:柿原徹也



Twitter:@mashironooto_pr

ハッシュタグ:#ましろのおと



TVアニメ「ましろのおと」第2弾PV









・放送情報

テレビ東京:4/3(土) 7:30~

テレビ大阪:4/3(土) 7:30~

テレビ愛知:4/3(土) 7:30~

テレビせとうち:4/3(土) 7:30~

テレビ北海道:4/3(土) 7:30~

TVQ九州放送:4/3(土) 7:30~



・作品情報



かつて、闇の世界から現れた“デーモン・ブルキング”を、如意棒で山に封印したと言われる伝説のヒーロー“モンキーキング”。

ラーメン屋さんでアルバイトをしているキッドは、出前の途中に如意棒が引き抜かれ、デーモン・ブルキングが復活するところに遭遇してしまった…!

ピンチに陥いるキッドだったが、なぜか如意棒を操ることができ、なんとかその場を逃げ出すことに成功!

デーモン・ブルキングは、息子のレッドサンが開発した鎧に身を包み、さらなるパワーを得て、世界征服をもくろむ。

キッドと仲間たちは、如意棒をモンキーキングのもとに戻して世界を救ってもらおうと花果山に旅立つ。

しかし、モンキーキングとの対面を果たしたキッドは、自身が後継者であることを知り、世界の平和を守るためデーモン・ブルキングをはじめ、さまざまな敵に立ち向かうのだった!



・スタッフ

脚色・演出:ボブ白旗

翻訳:柏野文映

音響監督:千葉繁

録音調整:恵比須弘和

録音スタジオ:Iyuno

制作:プラスアルファ

編集:スタジオエムジェイ

コピーライト表記:LEGO, THE LEGO LOGO, THE MONKIE KID LOGO, THE MINIFIGURE AND THE BRICK AND KNOB CONFIGURATION ARE TRADEMARKS AND/OR COPYRIGHTS OF THE LEGO GROUP ©2021 THE LEGO GROUP.ALL RIGHTS RESERVED



・キャスト

キッド:加藤英美里

モンキーキング:高橋伸也

メイ:内田愛美

ピグシー:後藤ヒロキ

サンディー:野澤英義

タン:柳田淳一

デーモン・ブルキング:田邉優人

レッドサン:潘めぐみ

プリンセス・オウギ:喜多村英梨







・放送情報

テレビ愛知:4/3(土) 8:00~

テレビ東京:4/3(土) 8:00~

テレビ北海道:4/3(土) 8:00~

テレビ大阪:4/3(土) 8:00~

テレビせとうち: 4/3(土) 8:00~

TVQ九州放送:4/3(土) 8:00~



Amazon Prime Video

U-NEXT

dアニメストア

など



・作品情報



加賀国金澤市(かがのくにかなざわし)に住む少年、近導ユウユは15歳、中学三年生。

ユウユは他人の心を察する力をもっているが、頼まれるとイヤとは言えない性格に悩んでいた。

ある日、姉たちの趣味に付き合わされていたユウユだったが、耐えられなくなって家を飛び出してしまう。

そんなユウユを救ったのは大倉メグミ。

メグミはユウユを、仲間のたまり場だという夜の遊園地『ワンダヒル』に誘う。

ユウユが招かれた遊園地に集うのはメグミや石亀ザクサ、瀬戸トマリたちが夜ごとヴァンガードに興じる「チームブラックアウト」のメンバーだった。

そして今宵、チームの旗を賭けた真剣ファイトが行われる。

ブラックアウトのリーダー、桃山ダンジと謎に包まれた強豪ファイター、江端トウヤ。

見つめるユウユの前で、カードファイトはいつしかイメージの世界に浸食されてゆく。

ユウユはこうしてヴァンガードに出会い、その魅力と今まで見たこともなかった世界、仲間たちに引き込まれていくのだった――。



・スタッフ

原作:ブシロード、伊藤彰

製作総指揮・原案:木谷高明

監督:森賢

キャラクターデザイン原案:CLAMP

キャラクターデザイン・総作画監督:齊田博之

アニメーション制作:キネマシトラス、ぎふとアニメーション、STUDIOJEMI

コピーライト表記:©VANGUARD overDress Character Design ©2021 CLAMP・ST



・キャスト

近導ユウユ:蒼井翔太

桃山ダンジ:小野友樹

江端トウヤ:内田雄馬

大倉メグミ:進藤あまね

石亀ザクサ:伊藤昌弘

瀬戸トマリ:遠野ひかる

伊勢木マサノリ:森嶋秀太

御薬袋ミレイ:中島由貴



Twitter:@cfvanguard_PR

ハッシュタグ:#ヴァンガード



【PV】TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード overDress」 PV第1弾









・放送情報

TOKYO MX:4/3(土) 22:30~

BS日テレ:4/3(土) 24:00~



バンダイチャンネルほか:4/3(土) 23:00~



・作品情報



鏡の奥で妖花が微笑む



魔脊山の谷間に転落した婁震戒と七殺天凌の行方を捜して、谷底を捜索する殤不患たち。

だがそこで彼らが迷い込んだのは、奇怪な植物の生い茂る広大な洞窟だった。

かつて魔神復活の野望を阻まれた妖女・刑亥が、西幽の邪教宗門『神蝗盟』と手を結び、いま再び周到なる罠を張り巡らせて凜雪鴉と殤不患の前に立ちはだかる!



台湾の人形演劇「布袋劇」にニトロプラスのライター・虚淵玄が惚れ込んだことから始まった、日本と台湾の合同映像企画シリーズの最新作。台湾布袋劇随一の知名度とクオリティを誇るという霹靂國際多媒體股份有限公司が操演・撮影を担当している。



・スタッフ

原作:Thunderbolt Fantasy Project

原案・脚本・総監修:虚淵玄(ニトロプラス)

操演・撮影:霹靂國際多媒體股份有限公司

キャラクターデザイン:ニトロプラス(三杜シノヴ、なまにくATK、猫缶まっしぐら)、源覚

武器デザイン:霹靂國際多媒體股份有限公司

造形アドバイザー:グッドスマイルカンパニー

音響監督:岩浪美和

制作:Thunderbolt Fantasy Project

コピーライト表記:©2016 Thunderbolt Fantasy Project



・キャスト

凜雪鴉:鳥海浩輔

殤不患:諏訪部順一

浪巫謠:西川貴教

聆牙:小西克幸

捲殘雲:鈴村健一

丹翡:中原麻衣

刑亥:大原さやか

萬軍破:大塚明夫

異飄渺:花江夏樹



Twitter:@TBF_PR

ハッシュタグ:#サンファン #東離劍遊紀3



Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀3 PV第1弾









・放送情報

TOKYO MX:4/3(土) 23:30~

とちぎテレビ:4/3(土) 23:30~

群馬テレビ:4/3(土) 23:30~

BS11:4/3(土) 23:30~

北海道放送:4/3(土) 25:58~

RKB毎日放送:4/3(土) 26:00~

メ~テレ:4/3(土) 26:30~

MBS:4/3(土) 27:08~



・作品情報



“ニーアランド”、それは夢と希望と科学が混在したAI複合テーマパーク。

史上初の自律人型AIとして生み出され、施設のAIキャストとして活動するヴィヴィは日々、歌うためにステージに立ち続ける。しかし、その人気は今ひとつだった。

――「歌でみんなを幸せにすること」。

自らに与えられたその使命を果たすため、いつか心を込めた歌を歌い、園内にあるメインステージに立つことを目標に歌い続けるヴィヴィ。

ある日、そんなヴィヴィの元に、マツモトと名乗るAIが現れる。

マツモトは自らを100年後の未来からきたAIと話し、その使命は「ヴィヴィと共に歴史を修正し、100年後に起こるAIと人間との戦争を止めること」だと明かす。

果たして、異なる使命を持つ2体のAIの出会いは、どんな未来を描き直すのか。

これは<私>が<私>を滅ぼす物語――

AIの『歌姫』ヴィヴィの、百年の旅が始まる。



・スタッフ

原作:Vivy Score

監督:エザキシンペイ

助監督:久保雄介

シリーズ構成・脚本:長月達平・梅原英司

キャラクター原案:loundraw(FLAT STUDIO)

キャラクターデザイン:高橋裕一

サブキャラクターデザイン:三木俊明

メカデザイン:胡拓磨

総作画監督:高橋裕一・胡拓磨

美術監督:竹田悠介(Bamboo)

美術設定:金平和茂

色彩設計:辻田邦夫

3Dディレクター:堀江弘昌

撮影監督:野澤圭輔(グラフィニカ)

編集:齋藤朱里(三嶋編集室)

音響監督:明田川仁

音楽:神前暁(MONACA)

アニメーション制作:WIT STUDIO

コピーライト表記:©Vivy Score / アニプレックス・WIT STUDIO



・キャスト

ヴィヴィ:種﨑敦美

マツモト:福山潤



Twitter:@vivy_portal

ハッシュタグ:#ヴィヴィ



オリジナルテレビアニメ「Vivy -Fluorite Eye’s Song-」第1弾PV









・放送情報

TOKYO MX:4/3(土) 24:57~

BS11:4/3(土) 24:57~



・作品情報



アパート「ダイナ荘」の1室で、性格の全く違う3匹の恐竜ティラノサウルス・トリケラトプス・ステノニコサウルスが共同生活をすることに。

バイトをしたり、銭湯へ行ったり、スイーツ食べたり。

たまに喧嘩もするけど、楽しい日々が続いていく――と思っていたらある日、隕石落下の予報が出て?!

ついつい覗きたくなる!現代を生きるいまどき恐竜たちのゆるくてシュールなアパートライフのスタート!!



・スタッフ

監督:野中晶史

脚本:細川徹

キャラクターデザイン:うさぎメン

音楽:CHI-MEY

アニメーション制作:ファンワークス

コピーライト表記:©ダイナ荘管理組合



・キャスト

ティラノサウルス:松重豊

トリケラトプス:田中要次

ステノニコサウルス:小峠英二



Twitter:@dinosaur_biyori

ハッシュタグ:#ダイナ荘びより #



オリジナルショートアニメ【ダイナ荘びより】第1弾PV









・放送情報

TOKYO MX:4/4(日)~



・作品情報



女子高生サッカープレイヤー・恩田希。

彼女は、藤第一中学校男子サッカー部での挑戦を経て、進学先の蕨青南高校で、待望の女子サッカー部へ入部する。

でも、そこは“ずっと地方大会止まり”の弱小校だった!?



ところが、蕨青南には個性派の新入部員がそろう。

俊足のウィング・周防すみれや、中学生全国3位のボランチ・曽志崎緑、コーチには元日本代表のレジェンド・能見奈緒子が加入!



能見は彼女たちの初戦に、最高の練習試合をセッティングする。

その相手は、高校日本一の久乃木学園!

次々に現れる強豪チームを前に、蕨青南は仲間と共に立ち向かっていく──!



・スタッフ

原作:新川直司

監督:宅野誠起

シリーズ構成:高橋ナツコ

キャラクターデザイン:伊藤依織子

音楽:横山克

サッカー演出:石井輝

サッカー考証:大草芳樹

プロップデザイン:伊藤依織子、佐賀野桜子

美術監督:齋藤幸洋

美術設定:青木智由紀、イノセユキエ

色彩設計:野地弘納

CGディレクター:山崎嘉雅

画面設計:田村仁

撮影監督:棚田耕平、後藤晴香

編集:吉武将人

音響監督:鶴岡陽太

音響効果:森川永子

アニメーションプロデューサー:柴宏和

アニメーション制作:ライデンフィルム

コピーライト表記:©新川直司・講談社/さよなら私のクラマー製作委員会



・キャスト

恩田希:島袋美由利

越前佐和:若山詩音

周防すみれ:黒沢ともよ

曽志崎緑:悠木碧

白鳥綾:古城門志帆

田勢恵梨子:嶋村侑

宮坂真琴:山田麻莉奈

菊池類:前田玲奈

岸歩:和氣あず未

小紫沙織:酒井美沙乃

御徒町紀子:春野杏

加古川香梨奈:長谷川玲奈

能見奈緒子:甲斐田裕子

深津吾郎:諏訪部順一

梶みずき:早見沙織

井藤春名:石川由依

佃真央:小市眞琴



Twitter:@shigatsuhakimi

ハッシュタグ:#さよなら私のクラマー



TVアニメ『さよなら私のクラマー』キャラクター紹介ムービー









・放送情報

テレビ東京系:4/4(日) 8:30~



・作品情報

「デュエル・マスターズ キング」が2021年4月から「デュエル・マスターズ キング!」として、新シリーズに突入する。



・スタッフ

監督:石踊宏

シリーズ構成:加藤陽一

キャラクターデザイン:野田康行

音楽:五十嵐“IGAO”淳一

音響監督:伊藤巧

アニメーション制作:ブレインズ・ベース、小学館ミュージック&デジタル エンタテイメント

コピーライト表記:© 2021, Wizards of the Coast, Shogakukan, Mitsui/Kids, ShoPro,TV TOKYO



・キャスト

切札ジョー:小林由美子

デッキー:佐藤せつじ

キラ:豊永利行

ボルツ:白石稔

うららかもも:豊崎愛生

キャップ:市川太一

スマホン:渡辺久美子

鬼札アバク:木村良平

コニー:村川梨衣







・放送情報

テレビ大阪:4/4(日) 9:30~

テレビ東京:4/4(日) 9:30~

テレビ愛知:4/4(日) 9:30~

テレビせとうち:4/4(日) 9:30~

テレビ北海道:4/4(日) 9:30~

TVQ九州放送::4/4(日) 9:30~



・作品情報



カードゲームが大好きな少年ケズル。

ある日、新たなカードゲーム「マジカパーティ」を作ったマジカ社のCEOからマジカギアという特別なアイテムを渡される。ケズルがマジカギアを手にすると、風船と猫が融合したマジン、バルニャーが現れた!

バルニャーに追われる中、ケズルはなんと魔法使いに変身!ケズルはカードにバルニャーを封印しようとするが…?



・スタッフ

原作:タカラトミー/電通

メインキャラクターデザイン:大村祐介

原案:イシイジロウ

監督:ウシロシンジ

シリーズ構成:加藤陽一

キャラクターデザイン:長森佳容

音楽:朝倉紀行

EDM楽曲制作:Music Plat

音響監督:えびなやすのり

制作:オー・エル・エム

コピーライト表記:©MAZICA PARTY PROJECT・TVO



・キャスト

ケズル:小松未可子

バルニャー:竹内順子

フクロック:比嘉良介

ディスコウ:間宮康弘

クラっち:船戸ゆり絵

アーニャ:近藤玲奈

ワニスケ:安元洋貴

カンナ:長江里加

ジャグージャ:宮園拓夢

シルヴァー:西山宏太朗

ワンナイト:佐藤拓也



Twitter:@mazica_party

ハッシュタグ:#マジカパーティ



【新プロジェクト】マジカパーティ解禁!









・放送情報

AT-X:4/4(日) 21:00~、ほか

TOKYO MX:4/4(日) 24:30~

KBS京都:4/4(日) 24:45~

サンテレビ:4/4(日) 25:00~

BS日テレ:4/5(月) 24:00~



dアニメストア:4/4(日) 21:30~

他配信:4/10(土) 24:00~



・作品情報



秘密結社キサラギ。

今や地球上の誰もが知る大企業は、自ら悪の組織と名乗ってさまざまな悪事に手を染め、ヒーローたちを打ち倒し、ついに世界征服を成し遂げようとしていた。

しかし、世界を手に入れれば大勢の戦闘員たちは不要になってしまう。

このリストラ問題を解決すべく、キサラギの最高幹部たちは新たな侵略先として宇宙に狙いを定める。

そして地球によく似た環境の惑星へ、「戦闘員六号」と美少女型アンドロイドの「キサラギ=アリス」を派遣するが、現地の人々は“魔王軍”の侵略を受けていて――。



「この素晴らしい世界に祝福を!」(このすば)の暁なつめによるライトノベルが原作。「小説家になろう」投稿作品で、投稿時期では「このすば」に先行する。角川スニーカー文庫から書籍化されていて、既刊6巻。





鬼麻正明の作画による漫画版が月刊コミックアライブに連載されていて、既刊5巻。





監督は「ひなろじ~from Luck & Logic~」「からかい上手の高木さん」の赤城博昭。シリーズ構成は「ひなろじ~from Luck & Logic~」や「オーバーロード」シリーズ、「ノー・ガンズ・ライフ」の菅原雪絵。



・スタッフ

監督:赤城博昭

シリーズ構成:菅原雪絵

キャラクターデザイン:諏訪壮大

美術監督:杉本智美

色彩設計:岡田恵沙

撮影監督:黒澤豊

編集:松原理恵

音響監督:岩浪美和

音響効果:小山恭正

録音調整:山口貴之

音楽:甲田雅人

音楽制作:日本コロムビア

アニメーション制作:J.C.STAFF

コピーライト表記:©2021 暁なつめ, カカオ・ランタン/KADOKAWA/「戦闘員、派遣します!」製作委員会



・キャスト

戦闘員六号:白井悠介

キサラギ=アリス:富田美憂

スノウ:菊池紗矢香

ロゼ:村上奈津実

グリム:髙橋ミナミ



Twitter:@sentoin_anime

ハッシュタグ:#sentoin



OP:伊藤美来「No.6」

ED:キサラギ=アリス(CV:富田美憂)、スノウ(CV:菊池紗矢香)、ロゼ(CV:村上奈津実)、グリム(CV:髙橋ミナミ)「Home Sweet Home」



TVアニメ『戦闘員、派遣します!』第1弾PV









・放送情報

TOKYO MX:4/4(日) 22:00~

読売テレビ:4/5(月) 26:59~

BSフジ:4/6(火) 24:00~

アニマックス:5/8(土) 20:30~



ABEMAほか:配信予定



・作品情報



一族から勘当された臆病なドラゴンの子・レティ。

多種多様な種族が暮らす広大な世界で生き抜くために、弱い自分でも安心して住める家を探して旅に出ることに。

その最中、勇者一行と遭遇したレティの危機を救ったのは不動産屋を名乗るエルフ・ディアリアだった…。

共に旅をすることになった2人。

果たして、レティは無事に安住の地へ辿り着くことができるのか――。

ドラゴンと魔王による新感覚ファンタシーがここに開幕!



原作は「月刊コミックガーデン」2017年1月号から連載されている。既刊6巻。



・スタッフ

原作:多貫カヲ、絢薔子

監督:春日森春木

キャラクターデザイン:蘇詩宜、朝香栞

音楽:松野恭平

音楽制作:ポニーキャニオン

アニメーション制作:SIGNAL.MD

製作:「ドラゴン、家を買う。」製作委員会

コピーライト表記:©多貫カヲ・絢 薔子/マッグガーデン・「ドラゴン、家を買う。」製作委員会



・キャスト

レティ:堀江瞬

ディアリア:石川界人

ピーちゃん:井澤詩織

ネル:福圓美里



Twitter:@anime_doraie

ハッシュタグ:#ドラ家



OP:オーイシマサヨシ「ロールプレイング」



【ドラゴン、家を買う。】TVアニメ第3弾PV【2021年4月4日~放送開始】









・放送情報

TOKYO MX:4/4(日) 22:30~

BS11:4/6(火) 24:00~

MBS:4/6(火) 26:30~



配信:4/4(日) 23:00~



・作品情報



19世紀末。産業革命が進む中、着実に勢力を拡大し栄華を極めたイギリス。

しかし技術の進歩と発展とは裏腹に、古くから根付く階級制度によって、人口の3%にも満たない貴族たちが国を支配していた。

当たり前のように特権を享受する貴族。明日の暮らしもままならないアンダークラス。

人々は生まれながらに決められた階級に縛られて生きている。

ウィリアム・ジェームズ・モリアーティは、そんな腐敗した階級制度を打ち砕き、理想の国を作り上げるために動き出す。

シャーロック・ホームズすら翻弄した“犯罪卿”モリアーティ。

犯罪による革命が、世界を変える――



・スタッフ

原作:<構成>竹内良輔 <漫画>三好輝

監督:野村和也

シリーズ構成:雑破業、岸本卓

キャラクターデザイン・総作画監督:大久保徹

色彩設計:野田採芳子

美術監督:谷岡善王(美峰)

撮影監督:田中宏侍、髙橋文花

3D監督:熊倉ちあき(IKIF+)

編集:植松淳一

音響監督:はたしょう二

音楽:橘麻美

アニメーション制作:Production I.G

コピーライト表記:©竹内良輔・三好 輝/集英社・憂国のモリアーティ製作委員会



・キャスト

ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ:斉藤壮馬

アルバート・ジェームズ・モリアーティ:佐藤拓也

ルイス・ジェームズ・モリアーティ:小林千晃

セバスチャン・モラン:日野聡

フレッド・ポーロック:上村祐翔

シャーロック・ホームズ:古川慎

ジョン・H・ワトソン:小野友樹

マイクロフト・ホームズ:安元洋貴



Twitter:@moriarty_anime

ハッシュタグ:#モリアニ



TVアニメ「憂国のモリアーティ」2クール目予告PV









・放送情報

ComicFestaアニメ:4/4(日) 24:00~

YouTube:4/4(日) 25:00~

ニコニコ動画:4/4(日) 25:00~

dアニメストア:4/4(日) 25:00~

U-NEXT:4/4(日) 25:00~

アニメ放題:4/4(日) 25:00~

ビデオマーケット:4/4(日) 25:00~



TOKYO MX:4/4(日) 25:00~



・作品情報



シオンとルイはナンパ成功率No.1を誇る黄金ペア。

今夜も女の子とイチャイチャするはずが、シオンは謎の女に薬を盛られてしまう。

そして数時間後、ふと目を覚ますと女のカラダになっていた!?



一方、いつまでも戻ってこないシオンの様子を見にきたルイは女の姿のシオンを見るなり、雄スイッチON。

中身がシオンだと気づかぬまま口説き始めて…。



アホで可愛い女体化ラブコメスタート!!



本放送・配信に先駆けて第1話が先行配信されている。



・スタッフ

原作:織島ユポポ

監督:ちょっこう

脚本:黒崎エーヨ

キャラクターデザイン・総作画監督:McQ1

色彩設計:綾小路麗華

美術監督:花屋敷波、野山珠子

撮影監督:三高ひかる

編集:新海コウキ

音響監督:みさわあやこ

音響制作:ブラックフラッグ

アニメーション制作:いらゐあす

製作:彗星社

コピーライト表記:© 織島ユポポ/Suiseisha Inc.



・キャスト

千早瑠依:古川慎

千原獅音:山本和臣



Twitter:@CFAnime_BL



【先行配信】「黒ギャルになったから親友としてみた。」第1話









・放送情報

NHK総合:4/4(日) 24:10~(※放送再開)



・作品情報



紀元前、中国西方の秦国に、今は亡き親友と夢見た「天下の大将軍」を目指す若き千人将・信がいた。

かつて王都で起きたクーデターに巻き込まれ、現在の秦王・嬴政と運命的に出会った信は、自身の夢をかなえ、嬴政が目指す「中華統一」をともに成し遂げるため戦場に身を置くことになる。戦地で散った師・王騎の死を乗り越え、蒙恬や王賁ら同世代の隊長たちと切磋琢磨しながら、着実に夢への階段を上ってゆく信。

一方、嬴政もまた、壮大な目標に向け、相国・呂不韋から国の実権を奪い返すべく宮廷内での勢力拡大に力を注ぐ。

そんな中、軍事最重要拠点のひとつ山陽の攻略に成功した秦国は、これにより中華統一へ一歩近づくこととなった。

だが、七国の勢力図を塗り替えかねないこの一手に危機感を抱く趙国の天才軍師・李牧は、楚国の宰相・春申君を総大将に、楚、趙、魏、燕、韓、斉の六国による合従軍を興し秦国への侵攻を開始する!

未曾有の危機に、秦国は持てるすべての武力を結集して、合従軍を迎え撃つ!!



・スタッフ

原作:原泰久

監督:今泉賢一

シリーズ構成:高木登

キャラクターデザイン:阿部恒

美術監督:水野雄介

色彩設計:阿部みゆき

撮影監督:野上大地

3DCG制作:ダンデライオンアニメーションスタジオ

編集:柳圭介

音楽:澤野弘之/KOHTA YAMAMOTO

音楽制作:エイベックス・ピクチャーズ

音響監督:小泉紀介

音響制作:神南スタジオ

アニメーション制作:ぴえろ/スタジオ サインポスト

コピーライト表記:©原泰久/集英社・キングダム製作委員会



・キャスト

信:森田成一

嬴政:福山潤

河了貂:釘宮理恵

呂不韋:玄田哲章

昌平君:諏訪部順一

昌文君:仲野裕

桓騎:伊藤健太郎

蒙武:楠大典

張唐:浦山迅

騰:加藤亮夫

麃公:斎藤志郎

王翦:堀内賢雄

蒙驁:伊藤和晃

王賁:細谷佳正

蒙恬:野島裕史

李牧:森川智之

春申君:内田夕夜

汗明:田中美央

オルド:木下浩之

呉鳳明:浪川大輔

成恢:鳥海浩輔

慶舎:平川大輔

媧燐:田中敦子

項翼:鈴木達央

白麗:上村祐翔



Twitter:@kingdom_animePR

ハッシュタグ:#キングダム



TVアニメ「キングダム」第2弾メインPV/2021年4月4日(日)24:10~NHK総合にて放送開始!









・放送情報

AT-X:4/5(月) 22:30~、ほか

TOKYO MX:4/5(月) 24:00~

BS11:4/5(月) 24:00~



・作品情報



片思いした相手にバッサリ振られ、ヤケ酒をした帰り道、

26歳のサラリーマン・吉田は路上に座り込む女子高生・沙優と出会った。



べろべろに酔った吉田は、前後不覚のまま行き場のない沙優を一晩泊める。

…翌朝、ふわりと美味しそうな香りに目覚めると、食卓には味噌汁が。

「おはよう」

「なんだお前!!なんでJKが俺ん家に!」

「泊めてって言ったら泊めてくれたじゃん」

「…味噌汁」

「昨日“毎日味噌汁を作ってくれ~”って」

「ハァ!?絶対言わねェ!!」



家出をして行き場のない沙優を追い出すわけにもいかず、

吉田は家事を条件に彼女の同居を認めることに…。



こうして、家出女子高生とサラリーマンの微妙な距離がもどかしくもあたたかい、

不思議な同居生活が始まった―。





・スタッフ

原作:しめさば

キャラクター原案:ぶーた

監督:上北学

シリーズ構成:赤尾でこ

キャラクターデザイン:野口孝行

美術監督:葛琳

撮影監督:上條智也

音響監督:明田川仁

音響制作:マジックカプセル

音楽:菊谷知樹

音楽制作:ポニーキャニオン

プロデュース:ドリームシフト

アニメーション制作:project No.9

コピーライト表記:©しめさば・KADOKAWA/『ひげひろ』製作委員会



・キャスト

吉田:興津和幸

荻原沙優:市ノ瀬加那

後藤愛依梨:金元寿子

三島柚葉:石原夏織

橋本:小林裕介

結城あさみ:川井田夏海



アニメ『ひげを剃る。そして女子高生を拾う。』本PV①









・放送情報

テレビ東京:4/5(月) 25:30~

テレビ愛知:4/5(月) 25:30~

テレビ大阪:4/5(月) 25:30~

AT-X:4/9(金) 21:00~、ほか



あにてれ:4/7(水) 12:00~

dTV:4/7(水) 12:00~

dアニメストア:4/7(水) 12:00~

ほか



・作品情報



母親を亡くした透はテントで一人暮らしをしていたが、

その場所が由緒正しい『草摩家』の敷地だったことが縁で草摩由希、草摩夾と一緒に住むことに。

ところが、草摩家は何百年も前から忌まわしき『呪い』に縛られていた。

由希、夾、そして草摩家の皆と交流を深める透は呪いを解こうと奔走するも、

解決の糸口は全くつかめない。それどころか、草摩家の当主である草摩慊人が

女性だったという最大の秘密を知り言葉を失くしてしまう。

『神』の慊人と『十二支』の皆をつなぐ“絆”、それは儚く脆い悲しみの螺旋……。

しかし、終わらない宴はない――誰もが忘れた最初の記憶、最初の約束。

その向こうで由希を、夾を、そして透を待っているものとは……。



・スタッフ

原作・総監修:高屋奈月

監督:井端義秀

シリーズ構成:岸本卓

キャラクターデザイン:進藤優

音楽:横山克

アニメーション制作:トムス・エンタテインメント

製作:フルーツバスケット製作委員会

コピーライト表記:©高屋奈月・白泉社/フルーツバスケット製作委員会



・キャスト

本田透:石見舞菜香

草摩由希:島﨑信長

草摩夾:内田雄馬

草摩紫呉:中村悠一

草摩楽羅:釘宮理恵

草摩紅葉:潘めぐみ

草摩潑春:古川慎

草摩はとり:興津和幸

草摩綾女:櫻井孝宏

草摩杞紗:上田麗奈

草摩燈路:大地葉

草摩利津:河西健吾

草摩依鈴:豊崎愛生

草摩紅野:梅原裕一郎

草摩慊人:坂本真綾

草摩藉真:森川智之

魚谷ありさ:種﨑敦美

花島咲:佐藤聡美

本田今日子:沢城みゆき

真鍋翔:江口拓也

倉伎真知:加隈亜衣



「フルーツバスケット」The Final 2021年4月放送開始記念 2nd season振り返りスペシャルPV(ロングver.)/3月13日(土)The Final 先行上映生配信イベント開催決定!









・放送情報

読売テレビ:4/5(月) 25:59~

TOKYOMX:4/7(水) 22:00~

BSフジ:4/7(水) 24:30~

中京テレビ:4/8(木) 25:37~

CSファミリー劇場:4/11(日) 23:30~



・作品情報



時は大正十二年、東京の夜に其の者どもは現れた。

彼らは闇に紛れて人の生き血を啜る吸血鬼と呼ばれ、古の時代よりこの世界に隠れ住んでいた。

それらを取り締まるべく陸軍内部に創設されたのが第十六特務隊、通称『零機関』である。



中島中将は近代化著しい列強諸国の情報戦に対抗するためにこの部隊を創設したのだが、

目下のところ、零機関の任務は東京の闇に潜む吸血鬼事件の対応にある。

それに当たるのが――、



零機関を取り仕切る最強の人類の前田義信大佐。

国内最強クラスの吸血鬼にして新人の栗栖秀太郎。

インテリジェンスなランク外の山上徳一。

江戸の昔から吸血鬼を続けているスワ。

老いることのない脳を喜ぶマッドサイエンティストのタケウチ。

――以上、零機関の実行部隊の面々である。



増え続ける吸血鬼たち。

そして裏に暗躍する影と、謎の人工血液「アスクラ」の存在。

この事態を冷ややかに見つめるのは、齢300歳を越えているにも拘らず、

子供にしか見えないSクラスの吸血鬼デフロットであった。



弱き者、汝の名はヴァンパイア――。

零機関が今、大正ロマンの夜を駆け抜ける。



2013年に初演、2015年に再演された音楽朗読劇が原作。2019年から「月刊マッグガーデン」で漫画版が連載されている。既刊1巻。



原作となる舞台の脚本・演出を務める藤沢文翁がアニメ版の音響監督を担当。

シリーズ構成・脚本の藤咲淳一は「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」で脚本、「BLOOD+」で監督・シリーズ構成・演出・脚本を担当。

キャラクター原案の唐々煙は、「曇天に笑う」「煉獄に笑う」でも知られる。

キャラクターデザインの竹内由香里は、「ノルン+ノネット」でキャラクターデザインを務めたほか、TVアニメ「鬼滅の刃」では各話の作画監督を務める。



・スタッフ

原作・音響監督:藤沢文翁

監督:羽多野浩平

シリーズ構成・脚本:藤咲淳一

キャラクター原案:唐々煙

キャラクターデザイン:竹内由香里

デザインワークス:新妻大輔、雪駄

美術監督:加藤浩(ととにゃん)、坂上裕文(ととにゃん)

色彩設計:関本美津子

撮影監督:間中秀典(J.C.STAFF)

CGディレクター:五島卓二(トライスラッシュ)

編集:松原理恵

音楽:村中俊之

演出チーフ:貞光紳也

アニメーション制作:SIGNAL.MD

コピーライト表記:©藤沢文翁/SIGNAL.MD/MARS RED製作委員会



・キャスト

栗栖秀太郎:畠中祐

前田義信:諏訪部順一

山上徳一:山寺宏一

タケウチ:石田彰

スワ:鈴村健一

中島宗之助:家中宏

白瀬葵:折笠富美子

デフロット:沢城みゆき

岬:高垣彩陽

ルーファス・グレン:古川慎

天満屋慎之助:國立幸



Twitter:@marsredtv

ハッシュタグ:#MARSRED #マズレ



OP:和楽器バンド「生命のアリア」

ED:HYDE「ON MY OWN」



TVアニメ「MARS RED」PV第3弾公開!EDテーマ曲にHYDE「ON MY OWN」









・放送情報

テレビ東京:4/5(月) 26:00~

AT-X:4/7(水) 23:30~、ほか



・作品情報



平凡な毎日を送るタクシー運転手・小戸川。

身寄りはなく、他人とあまり関わらない、少し偏屈で無口な変わり者。

趣味は寝る前に聞く落語と仕事中に聞くラジオ。

一応、友人と呼べるのはかかりつけでもある医者の剛力と、高校からの同級生、柿花ぐらい。

彼が運ぶのは、どこかクセのある客ばかり。



バズりたくてしょうがない大学生・樺沢、何かを隠す看護師・白川、

いまいち売れない芸人コンビ・ホモサピエンス、

街のゴロツキ・ドブ、売出し中のアイドル・ミステリーキッス…

何でも無いはずの人々の会話は、やがて失踪した1人の少女へと繋がっていく。



・スタッフ

企画・原作:P.I.C.S.

脚本:此元和津也(P.I.C.S. management)

監督:木下麦(P.I.C.S.)

副監督:新田典生

キャラクターデザイン:木下麦、中山裕美

美術監督:加藤賢司

色彩設計:大関たつ枝

撮影監督:天田雅

編集:後田良樹

音響監督:吉田光平

音響制作:ポニーキャニオンエンタープライズ

音楽:PUNPEE VaVa OMSB

音楽制作協力:SUMMIT, Inc.

音楽制作:ポニーキャニオン

アニメーション制作:P.I.C.S.×OLM

コピーライト表記:© P.I.C.S./小戸川交通パートナーズ



・キャスト

小戸川:花江夏樹

白川:飯田里穂

剛力:木村良平

柿花:山口勝平

二階堂ルイ:三森すずこ

市村しほ:小泉萌香

三矢ユキ:村上まなつ

大門兄:昴生(ミキ)

大門弟:亜生(ミキ)

柴垣(ホモサピエンス):ユースケ(ダイアン)

馬場(ホモサピエンス):津田篤宏(ダイアン)

樺沢:たかし(トレンディエンジェル)

タエ子:村上知子(森三中)

福本(煩悩イルミネーション):高井佳佑(ガーリィレコード)

近藤(煩悩イルミネーション):フェニックス(ガーリィレコード)

ドブ:浜田賢二

今井:酒井広大

田中:斉藤壮馬

山本:古川慎

関口:堀井茶渡

黒田:黒田崇矢

花音:汐宮あまね

玲奈:神楽千歌

ヤノ:METEOR

長嶋聡:???



Twitter:@oddtaxi_

ハッシュタグ:#オッドタクシー



TVアニメ「オッドタクシー」PV第2弾









・放送情報

テレビ東京:4/6(火) 7:30~(「きんだーてれび」内)

テレビ大阪:4/6(火) 7:30~(「きんだーてれび」内)

テレビ愛知:4/6(火) 7:30~(「きんだーてれび」内)

テレビせとうち:4/6(火) 7:30~(「きんだーてれび」内)

テレビ北海道:4/6(火) 7:30~(「きんだーてれび」内)

TVQ九州放送:4/6(火) 7:30~(「きんだーてれび」内)



・作品情報



アイスクリームタウンへようこそ!

ここにはたくさんのおともだちが

くらしているよ。

きょうもみんなで ハバ、アイスデー!



・スタッフ

原作:シンエイ動画

監督:松村樹里亜

シリーズ構成・脚本:福田裕子

キャラクター原案:まついあや

音楽:東大路憲太

アニメーション制作:シンエイ動画/TIA

企画協力:ブルーシールアイスクリーム

コピーライト表記:©シンエイ動画/あいすくりんs



・キャスト

バニラン:川田妙子

チョコン:折笠富美子

ママンゴ:岩崎諒太

ブルーン:千本木彩花

ストッチー:小原好美

フランシスコ・ミントン15世:堀内まり菜

バッキー:前田玲奈

茶々:佐藤舞

ちっち:森永千才

ティララ:長縄まりあ

ナップ:佐藤恵

マブブ:木野日菜

ナレーション:高橋茂雄(サバンナ)



Twitter:@iii_icecrin

ハッシュタグ:#iiiあいすくりん #あいすくりん #



TVアニメ「iiiあいすくりん」PV② / 2021年4月6日(火)テレビ東京系「きんだーてれび」内にて放送開始!!









・放送情報

TOKYO MX:4/6(火) 23:00~

BS11:4/6(火) 23:30~

とちぎテレビ:4/6(火) 24:00~

テレビ北海道:4/6(火) 25:35~

テレビ愛知:4/6(火) 26:05~

TVQ九州放送:4/6(火) 27:05~

MBS:4/6(火) 27:30~



・作品情報



累計50万部突破の大人気スピンオフ4コマコミック『転スラ日記』が転スラスピンオフシリーズ、初のTVアニメ化!

「貴重な紙を手に入れたので、俺のこれまでを日記形式で綴ることにした。書き出しはそうだな…『転生したらスライムだった』。そこから俺の冒険が――冒険…が?」

お茶目でユーモラスなリムルとテンペストの仲間たちの日常をふんだんに描く、“スライムライフ系”転生エンターテインメント!



月刊少年シリウスで連載中。既刊4巻。



・スタッフ

原作:柴、伏瀬、みっつばー

監督:生原雄次

副監督:葛西励

シリーズ構成:コタツミカン

キャラクターデザイン:髙井里沙、入江篤

美術監督:佐藤歩

色彩設計:斉藤麻記

撮影:チップチューン

音楽:R・O・N

アニメーション制作:エイトビット

コピーライト表記:©川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会



・キャスト

リムル:岡咲美保

ベニマル:古川慎

シュナ:千本木彩花

シオン:M・A・O

ソウエイ:江口拓也

ハクロウ:大塚芳忠

クロベエ:柳田淳一

リグルド:山本兼平

ゴブタ:泊明日菜

ランガ:小林親弘

ゲルド:山口太郎

ガビル:福島潤

ソーカ:大久保瑠美

トレイニー:田中理恵



OP:熊田茜音「Brand new diary」



「転生したらスライムだった件 転スラ日記」PV第2弾









・放送情報

AT-X:4/6(火) 23:30~、ほか

TOKYO MX:4/6(火) 24:30~

MBS:4/6(火) 27:00~

BS11:4/7(水) 24:00~



ひかりTV:4/7(水) 24:00~

dTV:4/10(土) 24:00~



・作品情報



ちょっと仕事中毒な20代会社員・セイは、残業を終えて帰宅した夜、突然光に包まれ異世界に「聖女」として召喚されてしまった。

しかも召喚されたのは二人!?

現れた王子はもう一人の女子高生にかかりきりで、セイのことは完全スルー。

それならこっちも自由にやっていいでしょう? と、セイは王宮を飛び出し、元々の植物好きを活かして、薬用植物研究所で一般人として働くことになった。

所長のヨハン、教育係のジュードに支えられ、ポーション作りや魔力の使い方を学んでいくセイ。

だが、作ったものはすべて効能が5割増しで、思いがけず「聖女」としての能力を発揮することになる。

そんなとき、セイのポーションが瀕死状態だった騎士団長・アルベルトの命を救い、次第に、セイこそが本物の「聖女」ではないかという噂が囁かれはじめるのだった……!?



・スタッフ

原作:橘由華

原作イラスト:珠梨やすゆき

監督:井畑翔太

シリーズ構成:渡航

キャラクターデザイン:石川雅一

音響監督:立石弥生

音響制作:ビットグルーヴプロモーション

音楽:黒田賢一

音楽プロデュース:結城アイラ

音楽制作:ランティス

アニメーション制作:ディオメディア

製作:「聖女の魔力は万能です」製作委員会

コピーライト表記:©2021 橘由華・珠梨やすゆき/KADOKAWA/「聖女の魔力は万能です」製作委員会



・キャスト

セイ:石川由依

アルベルト・ホーク:櫻井孝宏

ヨハン・ヴァルデック:江口拓也

ユーリ・ドレヴェス:小林裕介

ジュード:八代拓



Twitter:@seijyonoanime



TVアニメ「聖女の魔力は万能です」PV









・放送情報

日本テレビ:4/6(火) 25:29~

BS日テレ:4/7(水) 24:00~

CS日テレプラス:4/13(火) 24:30~



Hulu:各話一週間先行配信



・作品情報



時は、明治64年。

舞台は、徳川慶喜が絶対権力を維持し続けている、もう一つの日本。

国家は、独自のエネルギー源、”龍脈”を整備し、江戸時代と科学が混ざり合う、独特な発展を遂げた。

しかし、そんな華やかな都市の裏で、革命の炎をくすぶらせ、政権打倒を目論む、反体制派組織クチナワが、うごめく。

その駆除を任された、徳川政府の闇組織、「鵺」。

幼い頃、家族を殺された雪村咲羽は、「鵺」の処刑人となり、その仇、蛇埜目を探し続けていた。



監督は「劇場版 マルドゥック・スクランブル」3部作、「Dies irae」の工藤進。



・スタッフ

監督:工藤進

シリーズ構成・脚本:根津理香

脚本:岡田邦彦

キャラクターデザイン:小宮山楓乃

プロダクションデザイン:山口順

美術監督:安田ゆかり

色彩設計:赤間三佐子

編集:坂本雅紀

音楽:未知瑠

音響演出:今泉雄一

音響制作:ソニルード

アニメーション制作:BAKKEN RECORD

コピーライト表記:©擾乱製作委員会



・キャスト

月城真琴:蒼井翔太

雪村咲羽:三森すずこ

花風エレーナ:Raychell

中村浅陽:伊藤彩沙

葛原仁:小林親弘



Twitter:@joran_official

ハッシュタグ:#擾乱 #joran



『擾乱 THE PRINCESS OF SNOW AND BLOOD』PV









・放送情報

NHK Eテレ:4/7(水) 18:45~



・作品情報



人類が月面に降り立って50年…とちょっと――

アニマル国は、宇宙事業において人間たちに大きな差をつけられていた

「われわれも月面に旗をたてるぞ!」

アニマル総理大臣の宇宙開拓宣言で沸きたつアニマルたち。この発言をきっかけに、アニマル国には宇宙開発時代が到来。宇宙開発を成功させるべく、アニマル国宇宙アカデミーがどどーんと誕生!

物語の主人公は、宇宙アカデミーに通うパイロット科1年生の「こてつ」。

宇宙アカデミーを舞台に、こてつは仲間たちと宇宙を目指す。



・スタッフ

原作:にしむらゆうじ

監督:作田ハズム

シリーズ構成:加藤陽一

アニメーション制作:ファンワークス

主題歌:RHYMESTER

製作:ちょっくら月まで委員会

コピーライト表記:©2021 Space Academy/ちょっくら月まで委員会



・キャスト

こてつ:藤原夏海

ニコ:榎木淳弥

ルー:玉木雅士

ひかる:竹達彩奈

おたま:山口 茜

じいちゃん:山口勝平

ナレーション&DAXAくん:ムロツヨシ



Twitter:@Space__Academy

ハッシュタグ:#こてつくん #宇宙なんちゃらこてつくん



OP:RHYMESTER



TVアニメ「宇宙なんちゃら こてつくん」PV第1弾 2021年4月より、NHK Eテレにて毎週水曜日 午後6時45分より放送開始!









・放送情報

AT-X:4/7(水) 22:30~、ほか

TOKYO MX:4/7(水) 23:30~

BS11:4/7(水) 25:00~

サンテレビ:4/8(木) 25:00~

KBS京都:4/9(金) 25:00~



・作品情報

技術の粋を集めて作られた、「リアルを極めた」というフルダイブRPG『極(きわめ)クエスト』は、リアルすぎてクリア不可能なほどめんどくさいゲームだった。冴えない高校生・結城宏は、ゲームショップ店長の如月玲於奈に半ばだまされる形で「極クエスト」を購入し、プレイすることになる。



原作は、アニメ化もされた「この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる」の土日月によるライトノベル。最新3巻は2021年4月24日発売。





また、木野の作画による漫画版が月刊コミックアライブ2021年3月号から連載中。





監督は「DRAMAtical Murder」「旗揚!けものみち」「宇崎ちゃんは遊びたい!」の三浦和也。シリーズ構成・脚本は「幼女戦記」「慎重勇者~この勇者が俺TUEEEくせに慎重すぎる~」「俺だけ入れる隠しダンジョン」の猪原健太。



・スタッフ

原作:土日月

キャラクター原案:よう太

監督:三浦和也

シリーズ構成・脚本:猪原健太

キャラクターデザイン:監物ケビン雄太

アニメーション制作:ENGI

コピーライト表記:©土日月・株式会社KADOKAWA刊/究極進化した製作委員会



・キャスト

結城宏:山下大輝

如月玲於奈:竹達彩奈

アリシア:ファイルーズあい

ミザリサ:井澤詩織

結城楓:古賀葵

マーチン:石谷春貴



Twitter:@fulldive_anime

ハッシュタグ:#究極進化したフルダイブRPGが現実よりもクソゲーだったら



OP:前島麻由「ANSWER」

ED:如月玲於奈(竹達彩奈)、アリシア(ファイルーズあい)、ミザリサ(井澤詩織)、結城楓(古賀葵)「キスイダ!」



TVアニメ「究極進化したフルダイブRPGが現実よりもクソゲ―だったら」PV第二弾









・放送情報

AT-X:4/7(水) 23:00~、ほか

TOKYO MX:4/7(水) 25:35~

KBS京都:4/7(水) 25:35~

テレビ愛知:4/8(木) 26:35~

BS11:4/9(金) 25:00~



・作品情報



私にはなにもない。と思っていた。

山梨県北杜市の高校に通う女の子、小熊。

両親も友達も趣味も無い、何も無い日々を過ごす彼女だが、

ふと見かけた中古のスーパーカブを買ったことで、

ちょっとずつ短調な毎日が変わり始める。



2016年3月より小説投稿サイト「カクヨム」で連載され、角川スニーカー文庫から刊行されている。既刊7巻。また、漫画版がコミックNewtypeでウェブ連載中。公式サイトや販促ポスターでは『ホンダ・スーパーカブ総生産1億台記念作品』と銘打っている。



シリーズ構成・脚本の根元歳三は「マクロスΔ」「妖狐×僕SS <いぬぼくシークレットサービス>」「ログ・ホライズン」などで知られる。3DCG制作を担うスタジオKAIは、「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」「虫籠のカガステル」「7 SEEDS」などにも参加。



・スタッフ

原作:トネ・コーケン

イラスト:博

監督:藤井俊郎

シリーズ構成・脚本:根元歳三

キャラクターデザイン:今西享

色彩設計:大西峰代

美術監督:須江信人

美術設定:多田周平

ボード制作:横山淳史

背景:草薙

3DCG制作:スタジオKAI

3DCG制作協力:TypeZERO

2Dデザイン・特効効果:チップチューン

撮影監督:浅川茂輝

撮影:Raretrick

編集:齋藤朱里

音楽:石川智久、ZAQ

音楽制作:バンダイナムコアーツ

協力・監修:本田技研工業株式会社

制作:スタジオKAI

製作:ベアモータース

コピーライト表記:©Tone Koken,hiro/ベアモータース



・キャスト

小熊:夜道雪

礼子:七瀬彩夏

恵庭椎:日岡なつみ



Twitter:@supercub_anime

ハッシュタグ:#スーパーカブ



OP:熊田茜音「まほうのかぜ」

ED:夜道雪、七瀬彩夏、日岡なつみ「春への伝言」



TVアニメ「スーパーカブ」PV第1弾









・放送情報

Netflix:4/8(木)~【独占配信】



・作品情報

かつて、一晩で抗争相手の組事務所10カ所を潰したという伝説の最凶ヤクザ・不死身の龍。彼は足を洗って結婚し、今は「専業主夫」の道を極めるべく、掃除・洗濯・買い物・料理と家事をこなし、働く妻・美久をサポートしている。町内会の付き合いも欠かさない龍は、婦人会の面々や、スーパーでパートとして働くヤクザの姉御など、個性的な面々ともよく顔を合わせる。



原作はウェブコミックサイト「くらげバンチ」で連載中の“アットホーム任侠コメディ”漫画。既刊7巻。





2018年の単行本1巻以来、発売時に記念CMPVが制作されていて、キャストはそのときと同じ。



『極主夫道』(著:おおのこうすけ)コミックス1巻発売記念PV - YouTube





2020年10月から12月に、玉木宏主演で実写ドラマが放送された。





監督は「ひぐらしのなく頃に」や「のだめカンタービレ」などのシリーズを手がけた今千秋。シリーズ構成は「学園カゲキ!」「ぜったい転職したいんです!!」などの著作があるライトノベル作家・山川進で、今監督作品の「Back Street Girls-ゴクドルズ-」のシリーズ構成を手がけた経験がある。



・スタッフ

原作:おおのこうすけ

監督:今千秋

シリーズ構成:山川進

アニメーション制作:J.C.STAFF

コピーライト表記:©おおのこうすけ/新潮社



・キャスト

龍:津田健次郎

美久:伊藤静

雅:興津和幸



ハッシュタグ:#極主夫道



OP:打首獄門同好会

ED:打首獄門同好会



「極主夫道」予告編 - Netflix









・放送情報

Amazon Prime Video:4/8(木) 23:15~

ABEMA:4/8(木) 23:30~



AT-X:4/8(木) 23:30~、ほか

TOKYOMX:4/8(木) 24:00~

BS11:4/8(木) 24:30~

サンテレビ:4/8(木) 24:30~

サガテレビ:4/9(金) 24:55~

TVQ九州放送:4/9(金) 25:58~



・作品情報



ある日の朝、源さくらは不慮の事故で息絶えてしまう。



10年後――



とある洋館で目覚めたさくらは、謎のアイドルプロデューサー・巽幸太郎に「伝説の少女たちと共にアイドルになって佐賀を救うんだ」と告げられる。

アイドルグループ「フランシュシュ」として、7人の少女たちは存在が風前の灯火と化した佐賀県を救うべく、活動を開始した。



年齢、時代の違いで起こるトラブルを乗り越えて、ゾンビという不死身の身体でアイドルの常識を覆していく。

そして、平成最後の冬に唐津市ふるさと会館アルピノで初の単独ライブを成功させ、伝説への一歩を踏み出した。



そして、この令和の時代。

希望に満ち溢れ、輝く未来に向かうフランシュシュの新たな物語の幕が上がる。



・スタッフ

原作:広報広聴課ゾンビ係

監督:境宗久

シリーズ構成:村越繁

キャラクターデザイン:深川可純

総作画監督:崔ふみひで、桑原幹根

美術監督:大西達朗

色彩設計:佐々木梓

3DCGディレクター:黒岩あい

撮影監督:三舟桃子

編集:後藤正浩

音楽:高梨康治、Funta7

主題歌・挿入歌:SCOOP MUSIC

音楽制作:エイベックス・ピクチャーズ

音響監督:境宗久

音響制作:dugout

制作:MAPPA

製作:ゾンビランドサガ リベンジ製作委員会

コピーライト表記:©ゾンビランドサガ リベンジ製作委員会



・キャスト

巽幸太郎:宮野真守

源さくら:本渡楓

二階堂サキ:田野アサミ

水野愛:種田梨沙

紺野純子:河瀬茉希

ゆうぎり:衣川里佳

星川リリィ:田中美海

山田たえ:三石琴乃

警察官A:吉野裕行

ロメロ:高戸靖広



Twitter:@zombielandsaga

ハッシュタグ:#ゾンビランドサガ



TVアニメ「ゾンビランドサガ リベンジ」運命のPV









・放送情報

フジテレビ:4/8(木) 24:55~(「ノイタミナ」枠)

アニマックス:4/24(土) 21:30~

ほか



・作品情報



中学生活最後の夏、『男子新体操』と出会い、強烈に魅せられた少年「双葉翔太郎」。

私立蒼秀館高等学校(通称:アオ高)に入学した翔太郎は、男子新体操部の門を叩く。

そこには、個性的な先輩たちと、中学男子新体操のスター「美里良夜」がいた。



何か一つのことに懸ける、熱い青春の日々。

ときに挫折し、すれ違うも、共に仲間と過ごす毎日の中で、一生懸命一つの目標に向かって、

チームでひた走る姿を描く「スポ根×青春群像劇」。



この春、情熱を懸けた本気の青春が、始まる――



・スタッフ

原作:四ッ木えんぴつ

監督:黒柳トシマサ

シリーズディレクター:長屋誠志郎

新体操試技監督:光田史亮

シリーズ構成・脚本:根元歳三

キャラクターデザイン原案:ろびこ

キャラクターデザイン・総作画監督:柴田由香

プロップデザイン・総作画監督:中西彩

色彩設計:千葉絵美

美術設定:緒川マミオ

美術監督:平間由香

3DCG:武右ェ門

CGI監督:篠田周二

撮影監督:本台貴宏、伊藤遼

編集:平木大輔

音響監督:長崎行男

音楽:林ゆうき

監修:青森山田高校男子新体操部

アニメーション制作:ZEXCS

コピーライト表記:©バクテン製作委員会



・キャスト

双葉翔太郎:土屋神葉

美里良夜:石川界人

七ヶ浜政宗:小野大輔

築館敬助:近藤隆

女川ながよし:下野紘

亘理光太郎:神谷浩史

月雪ましろ:村瀬歩

高瀬亨:小西克幸

陸奥洋二郎:鈴村健一

大湊秀夫:杉田智和

竜ヶ森恭一:斉藤壮馬

吾妻俊介:山下大輝



OP:センチミリメンタル「青春の演舞」



オリジナルTVアニメ『バクテン!!』第3弾PV









・放送情報

TBS:4/8(木) 25:28~

BS-TBS:4/17(土) 26:00~



・作品情報



ゲーム内の姿で異世界へと召喚されてしまったディアヴロ(本名・坂本拓真)は、「私こそが召喚主」とお互いに主張するシェラ、レムの2人とゲームにそっくりな異世界での日々を過ごしていた。

エルフの王国の精鋭部隊と戦ったり、魔族と戦ったり、復活した魔王クレブスクルムを従わせたり。

「我はディアヴロ。異世界の魔王であるッ!」と魔王wo

演じながら、強敵に立ち向かっていくディアヴロは、ときには美少女たちに翻弄されつつも、確かな信頼関係を築き上げていた。

――そんなある日。

湖東の森に出かけたディアヴロたちは、ボロボロになったひとりの少女と出会う。

「か、神様……、なのですか?」

それは聖騎士に追われた、教会の大主神官・ルマキーナだった……!

コミュ力ゼロの魔王(演技)が、絶対的な強さで突き進む!

異世界魔王と召喚少女たちが繰り広げる“夢いっぱいの異世界冒険譚”、再び!



原作はむらさきゆきやによるライトノベル。既刊13巻。





福田直叶の作画による漫画版が、月刊少年シリウスのウェブ版・水曜日のシリウスに連載されている。最新13巻が2021年3月9日発売。





アニメ第1期が2018年夏に放送されていて、シリーズ構成の筆安一幸やキャラクターデザインの金子志津枝は続投しているが、アニメーション制作会社が亜細亜堂から手塚プロダクション×オクルトノボルに代わっており、監督も「僕らの7日間戦争」「かくしごと」の村野佑太から、「遊☆戯☆王ZEXAL」「五等分の花嫁」の桑原智に交代している。





・スタッフ

原作:むらさきゆきや

キャラクター原案:鶴崎貴大

監督:桑原智

シリーズ構成:筆安一幸

キャラクターデザイン:金子志津枝

音楽:加藤裕介、山下洋介

アニメーション制作:手塚プロダクション×オクルトノボル

コピーライト表記:©むらさきゆきや・講談社/異世界魔王Ω製作委員会



・キャスト

ディアヴロ:水中雅章

シェラ・L・グリーンウッド:芹澤優

レム・ガレウ:和氣あず未

ルマキーナ・ウエスエリア:伊藤美来

ロゼ:古賀葵

ホルン:内村史子

ファニス・ラムニテス:赤﨑千夏

アリシア・クリステラ:原由実

シルヴィ:大久保瑠美

エデルガルト:加藤英美里

クルム:種﨑敦美

メイ:森嶋優花

セレスティーヌ・ボードレール:千本木彩花

エミール:置鮎龍太郎



Twitter:@isekaimaou

ハッシュタグ:#異世界魔王



OP:芹澤優 with. ???

ED:芹澤優 with. ???



TVアニメ『異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術Ω』第1弾PV|2021年4月からTBS、BS-TBSにて放送開始!









・放送情報

テレビ東京:4/9(金) 18:25~

テレビ大阪:4/9(金) 18:25~

テレビ愛知:4/9(金) 18:25~

テレビせとうち:4/9(金) 18:25~

テレビ北海道:4/9(金) 18:25~

TVQ九州放送:4/9(金) 18:25~



・作品情報

レベルファイブの人気ゲームソフトを原作としたアニメシリーズ最新作。1作目「妖怪ウォッチ」は2014年1月~2018年3月放送で、その後、新章として2018年4月~2019年3月に「妖怪ウォッチ シャドウサイド」が放送された。2019年4月~12月は再び元の内容の続きとして「妖怪ウォッチ!」が放送されたが、2019年12月からは別シリーズ「妖怪ウォッチJam 妖怪学園Y 〜Nとの遭遇〜」が放送されてきた。本作は「妖怪ウォッチ」無印シリーズの3作目にあたる。



・スタッフ

コピーライト表記:©LEVEL-5/妖怪ウォッチ♪プロジェクト・テレビ東京



・キャスト

天野ケータ:戸松遥

ジバニャン:小桜エツコ

ウィスパー:関智一

コマさん:遠藤綾



Twitter:@game_yokai

ハッシュタグ:#妖怪ウォッチ







・放送情報

テレビ東京:4/9(金) 19:25~

テレビ北海道:4/9(金) 19:25~

テレビ愛知:4/9(金) 19:25~

テレビ大阪:4/9(金) 19:25~

テレビせとうち:4/9(金) 19:25~

TVQ九州放送:4/9(金) 19:25~



・作品情報



謎の巨大怪物体から日本の平和と安全を守るため、

新幹線超進化研究所によって開発された「新幹線変形ロボ シンカリオン」。

超進化研究所は新たな敵の襲来に備え、秘密裏に新型ロボット「シンカリオンZ」の開発を進めていた。

高い適合率で「シンカリオンZ」の運転士となった子供たちは、

研究所員たちと力を合わせ、再び現れた巨大怪物体を迎え撃つ!

未知なる敵の出現-。そして2人の少年の出会い-。

シンカリオンの更なる進化が始まる!!!



・スタッフ

総監督:池添隆博

監督:山口健太郎

シリーズ構成:赤星政尚、池添隆博

キャラクターデザイン:あおのゆか

メカニックデザイン:服部恵大

音響監督:三間雅文

音楽:住友紀人、渡辺俊幸

アニメーション制作:OLM

CGアニメーション制作:SMDE

制作:小学館集英社プロダクション

コピーライト表記:©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所Z・TX



・キャスト

新多シン:津田美波

碓氷アブト:鬼頭明里

スマット:福山潤

大曲ハナビ:寺崎裕香

戸隠タイジュ:鷄冠井美智子

新多アユ:高尾奏音

明星アケノ:井上麻里奈

十河サイジョウ:後藤光祐

島ゴイチ:藤原貴弘



Twitter:@shinkalion

ハッシュタグ:#シンカリオンZ



【シンカリオンZ】新シリーズが出発進行!?「新幹線合体ロボ シンカリオンZ」【おはスタ】









・放送情報

MBS:4/9(金) 25:55~

TBS:4/9(金) 25:55~

BS-TBS:4/9(金) 26:30~



・作品情報



これは煌(きら)めく<想い>を繋ぐ物語――



喜び、悲しみ、怒り―。

人の想いは、誰もが持っている、しかし目には見えない力。

その力は時として、世界さえも変えてしまうかもしれない。



常に前向きで、困っている人がいれば放っておけない平原陽桜莉(ひらはらひおり)と、

人と仲良くなろうとしても付き合い方が分からず、不器用な羽成瑠夏(はなりるか)。

対照的ともいえる2人の少女の出会いは、

彼女たち自身を、そして世界をどのように変えていくのか―。



コーエーテクモゲームスのガストブランドより2017年に発売された

『BLUE REFLECTION 幻に舞う少女の剣』を原点に、

新たな「BLUE REFLECTION プロジェクト」として展開されるTVアニメーション。



・スタッフ

原作:コーエーテクモゲームス

監督:吉田りさこ

シリーズ構成・脚本:和場明子

キャラクター原案:岸田メル

キャラクターデザイン:菊田幸一

音響監督:岩浪美和

音響制作:マジックカプセル

音楽:篠田大介

オープニング主題歌:EXiNA(SACRA MUSIC)

アニメーション制作:J.C.STAFF

コピーライト表記:©コーエーテクモゲームス/AASA



・キャスト

平原陽桜莉:石見舞菜香

羽成瑠夏:千菅春香



Twitter:@BRRAY_anime

ハッシュタグ:#ブルリフR



TVアニメ『BLUE REFLECTION RAY/澪』ティザーPV









・放送情報

BS11:4/10(土) 19:00~

TOKYO MX:4/13(火) 22:29~



・作品情報



英雄達によって均衡が保たれている世界。

その中の一つ、ネオワールドに突如、赤熱の隕石が飛来する。

落下地点から現れたのは“悟空インパルスガンダム”と名乗る記憶喪失の少年。

この件に端を発する混乱は、次第に他のワールドにも伝播していく。

時を同じくして、星詠みにより災いの到来を察知していた諸葛亮フリーダムガンダム。

世界の危機を救うため、盟友、劉備ユニコーンガンダムともに行動を開始。悟空を加えて旅に出ることとなる。

悟空インパルスガンダムは各ワールドの英雄達と出会い、何を思うのか。

この少年がもたらすものは災いか、平和か……

英雄達による新たな物語が今、始まる!!



・スタッフ

監督:池添隆博

シリーズ構成:待田堂子

SDデザイン:宮内利尚

CG監督:佐々木涼

美術監督:金子雄司

音響監督:藤野貞義

アニメーション制作:サンライズ

コピーライト表記:©SOTSU・SUNRISE



OP:Trysail「誰が為に愛は鳴る」



『SDガンダムワールド ヒーローズ』特報映像









・放送情報

AT-X:4/10(土) 21:00~、ほか

TOKYO MX:4/10(土) 22:00~

BS11:4/10(土) 22:00~

サンテレビ:4/10(土) 22:30~

KBS京都:4/10(土) 23:00~



・作品情報



ごく普通のOL・相沢梓は働き過ぎが原因で過労死し、不老不死の魔女アズサとして異世界に転生した。

前世での反省から、辺境の高原でのんびりスローライフを始めた彼女。

スライムを倒して小銭を稼ぎ、魔女らしく薬を作って麓の村のお世話をする。

あとはとくに何もしない。そんな暮らしを続けるうち彼女は「高原の魔女さま」と親しまれるようになっていた――。



ところが300年後。

スライムを倒し続けた経験値で、いつの間にやらレベル99=世界最強と

なってしまっていたアズサ。

その噂は広まり、腕に自信のある冒険者はもちろん、決闘を挑んでくるドラゴン娘や、アズサを母と呼ぶ謎のモンスター娘まで押し掛けて来るようになってしまい――!?



原作は「小説家になろう」で連載されており、後にGAノベルで書籍化され、「ガンガンONLINE」(スクウェア・エニックス)でコミカライズされている。既刊15巻。2019年度の「このライトノベルがすごい!」の単行本・ノベルス部門で9位にランクインした。



・スタッフ

原作:森田季節

キャラクター原案:紅緒

監督:木村延景

シリーズ構成:髙橋龍也

キャラクターデザイン:後藤圭佑

サブキャラクターデザイン:本多恵美

美術監督:内藤健

色彩設計:竹澤聡

撮影監督:三上颯太

音響監督:本山哲

音響制作:スタジオマウス

音楽:井内啓二

音楽制作:日本コロムビア

アニメーション制作:REVOROOTlink

コピーライト表記:©森田季節・SBクリエイティブ/高原の魔女の家



・キャスト

アズサ:悠木碧

ライカ:本渡楓

ファルファ:千本木彩花

シャルシャ:田中美海

ハルカラ:原田彩楓

ベルゼブブ:沼倉愛美

フラットルテ:和氣あず未

ロザリー:杉山里穂

ペコラ:田村ゆかり



Twitter:@slime300_PR

ハッシュタグ:#スライム倒して300年



TVアニメ「スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました」PV第2弾









・放送情報

TOKYO MX:4/10(土) 24:00~

とちぎテレビ:4/10(土) 24:00~

群馬テレビ:4/10(土) 24:00~

BS11:4/10(土) 24:00~

中京テレビ:4/10(土) 25:59~

読売テレビ:4/12(月) 26:29~



ABEMA:4/10(土) 24:00~【最速配信】



・作品情報



ギアーデ帝国が開発した完全自立無人戦闘機械<レギオン>の侵攻に対応すべく、その隣国であるサンマグノリア共和国が開発した無人戦闘機械<ジャガーノート>。

だが、無人機とは名ばかりであり、そこには”人”として認められていない者たち――エイティシックス――が搭乗し、道具のように扱われていたのである。

エイティシックスで編成された部隊<スピアヘッド>の隊長である少年・シンは、ただ死を待つような絶望的な戦場の中で、ある目的のために戦いを続けていた。

そこに新たな指揮管制官<ハンドラー>として、共和国軍人のエリート・レーナが着任する。

彼女はエイティシックスたちの犠牲の元に成り立つ共和国の態勢を嫌悪しており、”人型の豚”として蔑まれていた彼らに人間として接しようとしていた。



死と隣り合わせに最前線に立ち続けるエイティシックスの少年と、将来を嘱望されるエリートの少女。

決して交わることがなかったはずのふたりが、激しい戦いの中で未来を見る――。



・スタッフ

原作:安里アサト

原作イラスト:しらび

原作メカニックデザイン:I-Ⅳ

監督:石井俊匡

シリーズ構成:大野敏哉

キャラクターデザイン:川上哲也

CG制作:白組

音楽:澤野弘之、KOHTA YAMAMOTO

制作:A-1 Pictures

コピーライト表記:©2020 安里アサト/KADOKAWA/Project-86



・キャスト

シンエイ・ノウゼン:千葉翔也

ヴラディレーナ・ミリーゼ:長谷川育美



Twitter:@anime_eightysix

ハッシュタグ:#エイティシックス



「86-エイティシックス-」第1弾PV









・放送情報

日本テレビ系:4/10(土) 24:55~



・作品情報



宇宙歴X492年――

無数の人々が宇宙に飛び立ち、星々を巡る時代。

動画配信者B・キューバーのレベッカは、機械の惑星グランベルで重力を操る能力を持つ少年シキと出会う。

『魔王』と呼ばれた育て親である機械のジギーの教えにより、何よりも友達を大事にするシキ。

そんなシキと友達となったレベッカは、外の世界を知らないシキを宇宙の冒険へと連れ出す。

初めての宇宙、初めての景色、初めての人々。

目を輝かせ、これからの冒険に思いを馳せるシキと仲間たちを巡る心躍る大宇宙の物語が今、始まる――



・スタッフ

原作:真島ヒロ

総監督:石平信司

監督:鈴木勇士

シリーズ構成・脚本:広田光毅

キャラクターデザイン:迫由里香

音響監督:はたしょうニ

音響制作:マジックカプセル

音楽:平野義久

音楽制作:日本テレビ音楽

制作:J.C.STAFF

コピーライト表記:©真島ヒロ/講談社・NTV



・キャスト

シキ・グランベル:寺島拓篤

レベッカ・ブルーガーデン:小松未可子

ハッピー:釘宮理恵

ワイズ・シュタイナー:手塚ヒロミチ

EMピーノ:井澤詩織

ホムラ・コウゲツ:青木志貴



Twitter:@edenszero_pj

ハッシュタグ:#EDENSZERO



<特報!>TVアニメ『EDENS ZERO』ティザーPV公開! cv:寺島拓篤.小松未可子.釘宮理恵









・放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット:4/10(水) 25:30~



Amazon Prime Video:4/10(土) 26:00ごろ~



・作品情報



宇宙からの侵略者・ネリリ星人を退けた人類は、太陽系全域にまで居住区を広げ、その繁栄を謳歌していた。



その100年後──

人類が熱狂するのは、神(しん)・大運動会!

大学衛星と呼ばれるスペースコロニーに、太陽系の各地から少女たちが集結。

宇宙一の座をかけて、様々なスポーツで激闘を繰り広げるのだ。

最後に勝ち残った者は宇宙撫子(コスモビューティー)と呼ばれ、太陽系の女王の座に就くことができる。

地球の少女・明星(あけほし)かなたは、幼い頃に交わしたある約束を果たすため、宇宙撫子を目指す。

南極訓練校での予選を見事に勝ち抜き、大学衛星にやって来たかなた。

そこで、かつて約束を交わした少女と再会を果たす。

勇気と希望と誇りをかけた、少女たちの熱いスポーツバトルが幕を開ける!



旧TVアニメ版から100年後を舞台に開催されることになった「神・大運動会」を中心とする物語が展開される。



1997年から1998年にかけてテレビアニメやOVA、コミックなどでさまざまなメディアで展開されたメディアミックス企画。



監督の佐々木勅嘉は他にも、「京都寺町三条のホームズ」「ノブナガ先生の幼な妻」「トライナイツ」などで監督を務めている。



・スタッフ

原案:林宏樹

監督:佐々木勅嘉

シリーズ構成:香椎葉平

キャラクターデザイン:春山和則

美術監督:中原英統

色彩設計:近藤直登

撮影監督:堀川和人

音響監督:なかのとおる

音楽:hisakuni、賀佐泰洋、山崎真吾、曽木琢磨、髙橋祐子、トミタカズキ、横地健太

劇伴制作:SUPA LOVE

制作:アニメーションスタジオ・セブン

コピーライト表記:©AICライツ/太陽系管理委員会



・キャスト

明星かなた:諸星すみれ

エヴァ・ガレンシュタイン:石川由依

シェリイ・ウォン:富田美憂



OP:諏訪ななか「コバルトの鼓動」

ED:近藤玲奈「桜舞い散る夜に」



TVアニメ「バトルアスリーテス大運動会 ReSTART!」PV第2弾









・放送情報

ABCテレビ・テレビ朝日系列24局ネット:4/10(土) 26:00~



・作品情報



眩しいほどに美しい――

美少年探偵団、開幕!



原作は、「戯言」シリーズや「化物語」で知られる西尾維新の小説で、講談社タイガより全11巻が刊行されている。



<物語>シリーズの総監督を務めた新房昭之が監督を務め、アニメーション制作はシャフト。大谷肇は今作が初めてのTVアニメシリーズ監督で、<物語>シリーズにも絵コンテや演出で参加している。



・スタッフ

原作:西尾維新

総監督:新房昭之

監督:大谷肇

キャラクター原案:キナコ

アニメーションキャラクターデザイン:山村洋貴

アニメーション制作:シャフト

コピーライト表記:©西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト



・キャスト

双頭院学:村瀬歩

咲口長広:坂泰斗

袋井満:増田俊樹

足利飆太:矢野奨吾

指輪創作:佐藤元



Twitter:@nisioisin_anime

ハッシュタグ:#美少年探偵団



西尾維新アニメプロジェクト最新作「美少年探偵団」第1弾PV









・放送情報

MBS毎日放送:4/10(土) 26:08~

テレビ東京:4/11(日) 25:35~

テレビ愛知:4/11(日) 25:35~

テレビ北海道:4/11(日) 25:35~

TVQ九州放送:4/11(日) 26:35~

AT-X:4/12(月) 21:30~、ほか

山陰中央テレビ:4/14(水) 25:25~

琉球朝日放送:4/15(木) 26:15~

BS朝日:4/18(日) 23:00~

RKK熊本放送:4/23(金) 26:55~



・作品情報



人生どん底のダメフリーター花垣武道。

中学時代に付き合っていた人生唯一の恋人・橘日向が、最凶最悪の悪党連合”東京卍會”に殺されたことを知る。

事件を知った翌日、駅のホームにいたタケミチは何者かに背中を押され線路に転落し死を覚悟したが、目を開けると何故か12年前にタイムリープしていた。



人生のピークだった12年前の中学時代にタイムリープし、恋人を救うため、逃げ続けた自分を変えるため、人生のリベンジを開始する!



・スタッフ

原作:和久井健

監督:初見浩一

シリーズ構成:むとうやすゆき

キャラクターデザイン:大貫健一、太田恵子

音響監督:飯田里樹

音楽:堤博明

アニメーション制作:ライデンフィルム

コピーライト表記:©和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会



・キャスト

花垣武道:新祐樹

橘日向:和氣あず未

橘直人:逢坂良太

佐野万次郎:林勇

龍宮寺堅:鈴木達央



TVアニメ『東京リベンジャーズ』アニメ第1弾PV









・放送情報

NHK Eテレ:4/12(月) 22:50~



・作品情報



フシは最初、地上に投げ込まれた“球”だった。

持っていたのは「刺激を受けた物の姿へ変化できる能力」と「死んでも再生できる能力」。

球から石、オオカミ、そして少年へと姿を変化させていくが、赤子のように何も知らぬままさまよう。

やがて出会う人々に生きる術を教えられ温かい感情を知り、人間を模して成長していくフシ。

宿命の敵・ノッカーとの壮絶な闘い、大切な人との別れ…

痛みに耐えながら自分の生き方を選びとり、力強く生きるフシの永遠の旅を描く。



原作は「聲の形」で知られる大今良時による漫画。2016年11月から週刊少年マガジンに連載されていて、既刊14巻。第43回講談社漫画賞の少年部門を受賞。





監督は「劇場版 NARUTO-ナルト-」「ベイビーステップ」「つくもがみ貸します」のむらた雅彦。シリーズ構成は「真ゲッターロボ 世界最後の日」「それでも世界は美しい」「パズドラ」の藤田伸三。アニメーション制作は「機神大戦ギガンティック・フォーミュラ」「境界のRINNE」「虚構推理」のブレインズ・ベースが担当。



・スタッフ

原作:大今良時

監督:むらた雅彦

シリーズ構成:藤田伸三

キャラクターデザイン:薮野浩二

音楽:川﨑龍

音響監督:高寺たけし

アニメーション制作:ブレインズ・ベース

制作:NHKエンタープライズ

制作・著作:NHK

コピーライト表記:© 大今良時・講談社/NHK・NEP



・キャスト

フシ:川島零士

マーチ:引坂理絵

パロナ:内田彩

ピオラン:愛河里花子

ハヤセ:斎賀みつき

観察者:津田健次郎



Twitter:@nep_fumetsu

ハッシュタグ:#不滅のあなたへ



OP:宇多田ヒカル「PINK BLOOD」

ED:浜渦正志「Mediator」



アニメ 不滅のあなたへ TO YOUR ETERNITY PV









・放送情報

AT-X:4/14(水) 21:00~、ほか

サンテレビ:4/14(水) 24:00~

TOKYO MX:4/14(水) 25:05~

KBS京都:4/14(水) 25:05~

テレビ愛知:4/14(水) 26:35~

BS11:4/15(水) 23:00~



dアニメストア:4/14(水) 24:00~



・作品情報



彼女は俺にだけ密かに笑ってくれる。



相手の可知白草(かちしろくさ)は芥見賞を受賞した現役女子高生作家! しかも美少女!

普通の高校生の俺・丸末晴(まるすえはる)には分不相応だってことくらいわかってる!

けど、脈アリだと思うんだよ、たぶん、いや絶対!

……なんて思ってたら……可知に彼氏がいただとぉぉぉっっ!?



落ち込む俺に、ロリ可愛、陽キャで世話好き……更には何故か俺を好きだと公言してはばからない、幼なじみの志田黒羽(しだくろは)は言ってきたんだ……

「復讐しよう」



初恋の恨みは海より深い―― けど決して暗くない! ドロドロしない!

初恋復讐(リベンジ)が動き出す!



・スタッフ

原作:二丸修一(電撃文庫刊)

原作イラスト:しぐれうい

監督:直谷たかし

シリーズ構成:冨田頼子

キャラクターデザイン:直谷たかし

サブキャラクターデザイン:曾我篤史

アニメーション制作:動画工房

製作:おさまけ製作委員会



・キャスト

丸末晴:松岡禎丞

志田黒羽:水瀬いのり

可知白草:佐倉綾音

桃坂真理愛:大西沙織

甲斐哲彦:島﨑信長



Twitter:@osamake_project

ハッシュタグ:#おさまけ



TVアニメ『幼なじみが絶対に負けないラブコメ』PV









・放送情報

Eテレ:4/17(土) 17:35~



・作品情報



ようこそ、楽しい魔界へ!!

頼み事を断れない、お人よしの少年・鈴木入間は、ひょんなことから魔界の大悪魔・サリバンの孫になってしまう!

溺愛される入間は、彼が理事長を務める悪魔学校に通うことに…。

人間の正体を隠しつつ、平和な学園生活を送りたいと願うも、なぜか入間はいつも注目の的。

エリート悪魔にケンカを売られ、珍獣系(?)女子悪魔になつかれ、さらに厳格な生徒会長に目をつけられてしまう!

次々に起こるトラブルを入間は持ち前の優しさで乗り越えていく!



・スタッフ

原作:西修

監督:森脇真琴

シリーズ構成:筆安一幸

キャラクターデザイン:佐野聡彦、山本径子

音楽:本間昭光

アニメーション制作:BNピクチャーズ

制作:NHKエンタープライズ

制作・著作:NHK

コピーライト表記:©西修(秋田書店)/NHK・NEP



・キャスト

鈴木入間:村瀬歩

アスモデウス・アリス:木村良平

ウァラク・クララ:朝井彩加

アザゼル・アメリ:早見沙織

ナベリウス・カルエゴ:小野大輔

サブノック・サブロ:佐藤拓也

サリバン:黒田崇矢

オペラ:斎賀みつき

くろむ:東山奈央

アンドロ・M・ジャズ:柿原徹也

シャックス・リード:山谷祥生

イクス・エリザベッタ:本渡楓

カイム・カムイ:梶原岳人

アガレス・ピケロ:吉永拓斗

ガープ・ゴエモン:大河元気

アロケル・シュナイダー:土岐隼一

エイコ:浅見春那

ザガン・ジョニー・ウエスタン:江口拓也

キマリス・キッシュライト:八代拓

アミィ・キリヲ:逢坂良太



Twitter:@wc_mairuma

ハッシュタグ:#魔入りました入間くん



OP:DA PUMP「Magical Babyrinth (マジカル・バビリンス)」

ED:芹澤優「デビきゅー」







・放送情報

フジテレビ:4月~(「+Ultra」枠)



・作品情報

本作は、古代ローマを舞台に、過酷な運命に苦悩しながら自由を求め這い上がっていく、一人の少年奴隷・セスタスの成長物語。

拳ひとつで闘う拳闘奴隷たちの熱いバトルを繰り広げながらも、時代背景や文化など史実に基づいた世界観の中、人物一人ひとりの心理描写を丁寧に描いた大河ドラマである。



原作は技来静也による歴史格闘技漫画。第1部「拳闘暗黒伝セスタス」が1997年から2009年まで「ヤングアニマル」に連載されたのち、第2部「拳奴死闘伝セスタス」がスタート。掲載誌を複数移籍し、「ヤングアニマルZERO」で連載が続いている。日本国内だけではなく、イタリアをはじめとして世界的に熱烈に支持されているロングセラー作品。第1部が全15巻、第2部最新10巻が2021年3月29日発売。





総監督はエルドラン三部作や「しおんの王」「ひぐらしのなく頃に 礼」などを手がけた川瀬敏文。日本スーパーライト級王者・OPBF東洋太平洋ウェルター級王者の亀海喜寛が格闘シーンアドバイザーとして監修に入る。拳闘はモーションキャプチャーで撮影し、拳の軌道や息づかいなど、体の使い方をリアルに再現し、実際の試合さながらの緊迫感を表現する。



・スタッフ

原作:技来静也

総監督:川瀬敏文

音楽:得田真裕、眞鍋昭大、植田能平

格闘シーンアドバイザー:亀海喜寛

CG制作:LOGIC&MAGIC

制作:BN Pictures

コピーライト表記:©技来静也, 白泉社/セスタス製作委員会



・キャスト

セスタス:峯田大夢



Twitter:@cestvs_anime

ハッシュタグ:#セスタス



アニメ「セスタス -The Roman Fighter-」ティザーPV









・放送情報

TOKYO MX:4月

BS11:4月

MBS:4月



・作品情報



「後輩の女子に泣かされた……!!」

ある日の放課後、たまに立ち寄る図書室で、スーパー“ドS”な後輩に目をつけられた!

先輩を、イジって、ナジって、はしゃぐ彼女の名前は――『長瀞さん』!

憎たらしいけど愛おしい。苦しいのに傍にいたい。

あなたの中の何かが目覚める、“Sデレ少女”の物語。



原作はマガジンポケット連載の漫画で、最新10巻が2021年3月9日発売。





なお、もともとは作者のナナシ(774)がpixivに掲載していた連作イラスト。



監督は「されど罪人は竜と踊る」の花井宏和。シリーズ構成・脚本は「銀の匙」「ハイキュー!!」「富豪刑事 Balance:UNLIMITED」の岸本卓。



・スタッフ

原作:ナナシ

監督:花井宏和

シリーズ構成・脚本:岸本卓

キャラクターデザイン:鈴木美咲

美術監督:市倉敬

色彩設計:橋本賢

撮影監督:井上洋志

編集:笠原義宏

音楽:吟(BUSTED ROSE)

音楽制作:キングレコード

アニメーション制作:テレコム・アニメーションフィルム

製作:「イジらないで、長瀞さん」製作委員会

コピーライト表記:©ナナシ・講談社/「イジらないで、長瀞さん」製作委員会



・キャスト

長瀞さん:上坂すみれ

センパイ:山下大輝

ガモちゃん:小松未可子

ヨッシー:鈴木愛奈

桜:井澤詩織



Twitter:@nagatoro_tv

ハッシュタグ:#長瀞さん #nagatoro



OP:上坂すみれ「EASY LOVE」

ED:長瀞さん(CV.上坂すみれ)、ガモちゃん(CV.小松未可子)、ヨッシー(CV.鈴木愛奈)、桜(CV.井澤詩織)「カラフル・キャンバス」



イジらないで、長瀞さん | 第1弾PV | 2021年4月TVアニメ放送!









・放送情報

4月



・スタッフ

コピーライト表記:©2000-2021 MORI CHACK All Rights Reserved



・キャスト

グル~ミ~:山寺宏一

ピティーくん:花江夏樹



Twitter:@official_gloomy/



When Pity Met Gloomy - グル〜ミ〜とピティーくんの出会い篇 PV - Origin Story









・放送情報

TOKYO MX

BS11



・作品情報



肉体とギア・テクノロジーを融合させた究極の格闘技“メガロボクス”。

その頂点を決める大会“メガロニア”に、ギアを身に着けず生身の体で挑んだボクサー“ギアレス・ジョー”。

最下層の地下リングからたった三ヶ月で頂点へと駆け上がり、奇跡の優勝を遂げた伝説のチャンピオンの姿に人々は熱狂し夢を見た。

しかし、それから7年後、“ギアレス・ジョー”は再び地下のリングに立っていた。傷だらけの身体にギアを装着し、自ら“ノマド”と名を変えて……。



・スタッフ

原案:「あしたのジョー」(原作:高森朝雄・ちばてつや/講談社刊)

監督・コンセプトデザイン:森山洋

脚本:真辺克彦、小嶋健作

キャラクターデザイン:倉島亜由美

サブキャラクターデザイン:金田尚美

音楽:mabanua

アニメーション制作:トムス・エンタテインメント

製作・著作:メガロボクス2プロジェクト



・キャスト

ジョー/ノマド:細谷佳正

南部贋作:斎藤志郎

勇利:安元洋貴

サチオ:村瀬迪与



Twitter:@joe50_megalobox

ハッシュタグ:#MEGALOBOX #メガロボクス



『NOMAD メガロボクス2』ティザーPV│"NOMAD MEGALOBOX2" Teaser PV(2021)









・放送情報

ABEMA

ほか



・作品情報



むかしむかし。日出国の神様は、生まれたばかりのこの地を守るために十二の神の使いを選ぶお祭りを催しました。十二支に選ばれた干支娘たちは、この地を永きに渡り守ってきました。選ばれなかった猫と共に。これは、昔昔から続いている、猫と十二の干支娘たちのお話・・・



60年に一度の干支神選抜祭、『ETM12』が幕を閉じ、2000年続いたネコとネズミの因縁にも(一応) 決着を見たあの日から数ヶ月後。世界各国を巡るソルラルバトル行脚から戻った「にゃ~たん」はタケルが修学旅行中なのをいいことに、今日も好き放題、干支神たちとワイワイガヤガヤ。そんなある日、 謎のえと娘、「なぁ~たん」が現れる。



にゃ~たんを姉のように慕い、真っすぐな好意を隠そうともしない「なぁ~たん」の登場に困惑気味の干支神たち。のぼせて有頂天の「にゃ~たん」は「なぁ~たん」とすっかり意気投合、みんなもいつしかこの新たな同居人を歓迎し、いつもと変わらぬ賑やかさでタケルの帰りを待つのだった。



ある日のタケル邸、ふとしたことからいつもと違う世界の動きを干支神たちが感じ取る。そこに突如、空から現れるチュウたん。どこかただならぬ様相で口を開き、「ある知らせ」を告げる。



「封印が解けるぞ・・・」



実は「なぁ~たん」は本人も忘れている「使命」を託された、神の遣いで・・・



・スタッフ

原作:白組、タブリエ・コミュニケーションズ

原案:吠士隆、是空とおる

アダルトモード監督:追崎史敏

プリティモードCGディレクター:鈴木健之

CGアニメーションディレクター:奥口美奈子

構成・脚本:赤尾でこ

アダルトモードキャラクターデザイン原案:渡辺明夫

プリティモードキャラクターデザイン原案:QP:flapper

「なぁ~たん」キャラクターデザイン:渡辺明夫

アダルトモードキャラクターデザイン:小池智史

プリティモードキャラクターデザイン:高橋麻実

作画監督:小池智史

プリティモード背景ディレクター:白田真人

色彩設計:辻田邦夫

アダルトモード撮影監督:伊藤康行

プリティモード撮影監督:榎本純悟

編集:齋藤朱里

音響監督:追崎史敏

音楽:菊地梓

アニメーション制作:白組

制作協力:エンカレッジフィルムズ



・キャスト

にゃ~たん:村川梨衣

チュウたん:大原さやか

モ~たん:松井恵理子

シマたん:巽悠衣子

ウサたん:相坂優歌

ドラたん:内田真礼

シャアたん:生天目仁美

ウマたん:小澤亜李

メイたん:渕上舞

キーたん:戸田めぐみ

ピヨたん:佐々木未来

イヌたん:本多真梨子

ウリたん:花守ゆみり

天戸タケル:下野紘

店長:下妻由幸

なぁ~たん:鈴木愛奈



アニメ「えとたま」~猫客万来~ First Teaser Spot









・放送情報

テレビ東京系:4月







・放送情報

4月



・作品情報



“為せ 汝の欲することを”

かつて世界を救った英雄達がいた。

数多の英雄達は〈破壊〉の力と戦い、この世界を守ったのだ。

そして、時は流れ――

英雄たちは歴史の彼方へと去り、彼らの力を身に纏い戦う〈継承者〉と呼ばれる少年少女達に世界の運命は託されることとなった。

〈継承者〉の頂点に立つ〈セブンナイツ〉の一人、少女ファリアは押し寄せる〈破壊〉の軍勢との戦いの中、ネモと名乗る一人の少年を救う。

激戦の中、ネモは自らも知らぬままに〈英雄〉の力を喚起し、〈継承者〉としての力を振るう。

だが、彼の〈英雄〉は誰も知らぬ、誰も語らぬ者だった。

そしてこの時より始まるのだ。過去と現在の交錯する魂の旅路が――



・スタッフ

原作:Seven Knights Revolution

監督:市川量也

シリーズ構成:小太刀右京

キャラクターデザイン:松浦有紗

音楽:藤澤慶昌

美術監督:渡辺敦之

色彩設計:ドメリカ

撮影監督:楊 暁牧

編集:吉武将人

音響監督:原口 昇

効果:猪俣泰史

録音スタジオ:Studio2010

音響制作:楽音舎

プロデューサー:里見哲郎

アニメーションプロデューサー:稲垣敬文

アニメーション制作:ライデンフィルム×ドメリカ

コピーライト表記:©Netmarble Corp.& Netmarble Nexus Inc.・セブンナイツ製作委員会



・キャスト

ネモ:山下大輝

ファリア:山村響

エレン:花澤香菜

ガレス:梅原裕一郎

ジョウ:武内駿輔

ギルダン:保住有哉

シャーリー:沼倉愛美

ジェニウス:櫻井孝宏

ユーノミア:嶋村 侑

ヴァネッサ:田村ゆかり

スパイク:伊藤健太郎

ジェイブ:松本梨香

クリス:森川智之

レイチェル:新井里美



Twitter:@SenaRevo_anime



TVアニメ『セブンナイツ レボリューション -英雄の継承者-』ティザーPV/2021年4月放送スタート









・放送情報

HTB北海道テレビ

仙台放送

tvk

チバテレ

テレ玉

群馬テレビ

静岡放送

ぎふチャン

三重テレビ放送

KBS京都

BS11 キッズアニメ∞

AT-X



・作品情報



もしも、おすしがすもうをとったら……?



そんな奇天烈な発想からうまれた、絵本作家・アンマサコによる『どすこい すしずもう』。

ユーモア満点のすし力士たちの活躍ぶりは、読み聞かせ現場でもつねに子どもたちに大人気の絵本です。

たまごのさと、おおとろやま、サーモンざくら、くるまえびぞう、いくらまる……などなど、個性的なすし力士たちが、持ち前のネタを生かして、多彩な技をくりだします。



さあ、本日の取り組みはどちらが勝つのか!?

はっけよーい、のこった!



・スタッフ

原作:アンマサコ

監督:助川勇太

アニメーション制作:白組

製作:どすこいすしずもう製作委員会

コピーライト表記:©アンマサコ・講談社/どすこいすしずもう製作委員会



・キャスト

お茶解説者:大島美幸(森三中)

なすび親方:津田健次郎

たけのこ親方:濱健人

ガリ呼出:沢城千春

わさび行司:佐々健太



OP:どすこいキッズwithケロポンズ「SushiSushiShow!」

ED:ケロポンズ「どすどすどすこい!」







・放送情報

AT-X

TOKYO MX

BS日テレ



・作品情報



この世は殺るか殺られるか。

楽園なんてありゃしない。

一度堕ちたらおしまいと、この世であがく人がいる。

ねえ!

ちょっとそこのあなた?

やっぱり見て見ぬふりをするんですか?

我々にそんなことはできません。

あなたの涙、ぬぐいたい。

咲かせて見せます笑みの花。

だけど、お礼はちゃーんと頂きます。

どうぞBAR『F』にいらっしゃってください。

大丈夫。

お金なんていりません。

我々が欲するものはたった一つ

「あなたの心 いただきます!!」



・スタッフ

原作:馬谷たいが

監督:菱田正和

シリーズディレクター:小林浩輔

シリーズ構成:青葉譲

キャラクターデザイン:長澤翔子(人間キャラ)、Andgy(夭聖キャラ)、宮川知子(マスコットキャラ)

アニメーション制作:スタジオコメット

製作:F蘭製作委員会

コピーライト表記:©馬谷たいが/F蘭製作委員会



・キャスト

阿以蘭丸:坂田将吾

歩照瀬焔:田邊幸輔

清怜うるう:バレッタ裕

陸岡樹果:草野太一

雅楽代寶:堀曜宏

天狼院シリウス:住谷哲栄

御守豊穣:森田順平

女王:三上枝織

バックン:山本和臣



Twitter:@fairyranmaru

ハッシュタグ:#F蘭丸



TVアニメ「Fairy蘭丸~あなたの心お助けします~」PV第1弾









・放送情報

CBSテレビ

BS11

TOKYO MX

MBS



・作品情報



陶芸って、地味ですか?

脱サラした父親とふたり、幼い頃に亡くなった母の故郷、岐阜県多治見市に引っ越してきた豊川姫乃(とよかわひめの)。

母の母校に通うことになった姫乃はクラスメイトの久々梨三華(くくりみか)に誘われ、一緒にある場所へ向かうことに。

向かった先は陶芸部!

そこで初めて母が伝説の陶芸家であったことを知り、姫乃は陶芸の世界に引き込まれていく-。

陶芸部のムードメーカー 久々梨三華(くくりみか)。

いつも部室に入りびたっている個性派女子 成瀬直子(なるせなおこ)。

有名な陶芸家の祖父を持つ、陶芸部部長 青木十子(あおきとおこ)。

個性豊かな仲間たちと繰り広げる、明るく楽しい陶芸ライフ!

陶芸に魅せられた女子高生たちによる、ゆるかわ陶芸ストーリー!



美濃焼が有名な多治見市で、地元IT企業プラネットが2012年から発行しているフリーコミックが原作。既刊32巻。



キャスト陣が実際に作品のテーマである陶芸にチャレンジする実写パート「やくならマグカップも-やくもの放課後-」もある。



・スタッフ

原作:プラネット・日本アニメーション

監督:神谷純

シリーズ構成・脚本:荒川稔久

キャラクターデザイン・総作画監督:吉岡彩乃

アニメーション制作:日本アニメーション

協力:岐阜県多治見市/一般社団法人多治見市観光協会/「やくならマグカップも」活用推進協議会

製作:やくならマグカップも製作委員会

コピーライト表記:©プラネット・日本アニメーション/やくならマグカップも製作委員会



・キャスト

豊川姫乃:田中美海

久々梨三華:芹澤優

成瀬直子:若井友希

青木十子:本泉莉奈



Twitter:@yakumo_project

ハッシュタグ:#やくもtv



TVアニメ&実写「やくならマグカップも」アニメティザーPV





「やくならマグカップも-やくもの放課後-」ティザーPV









・放送情報

テレビ東京系列:4月(日) 10:30~



・作品情報

明るく元気な中学1年生・日向ゆめが、空の上から落ちてきたぬいぐるみ・みゅーとともに、ドリーミーストーンを集める「ミュークルドリーミー」の新シリーズ。



・スタッフ

コピーライト表記:著作 株式会社サンリオ ©2021 SANRIO CO.,LTD ミュークルドリーミー みっくす製作委員会・テレビ東京



・キャスト

みゅー:豊崎愛生

ぺこ:久保ユリカ

すう:金元寿子

ねね:高野麻里佳

れい:田村睦心

日向ゆめ:村上奈津実

月島まいら:伊藤彩沙

今井ことこ:幸村恵理

安西ときわ:ファイルーズあい

南川朝陽:小林裕介

ゆに:釘宮理恵

つぎ:久野美咲

はぎ:藤原夏海

お空の上の女王さま:井上喜久子

杉山遼仁:小越勇輝

沢村百合:市ノ瀬加那

緑野わかば:広瀬ゆうき

赤名かえで:真野あゆみ

白石はな:貫井柚佳



Twitter:@mewkle_a

ハッシュタグ:#ミュークルドリーミー #ミュークルドリーミーみっくす #mewkledreamy #mewklemix







・放送情報

MBS・TBS系列:4月 25:50ごろ~(「スーパーアニメイズム」枠末尾)



・作品情報



時は神世紀300年。

神樹の危機に際し、あらゆる時代から勇者と巫女が召喚された神樹内部の世界。

彼女たちが集結した讃州中学勇者部は、総勢27名の大所帯へと変貌を遂げていた。

強力な仲間を得た部長・犬吠埼風は満を持して「勇者部うどん」の開発を宣言する……!



・スタッフ

原作:Project 2H

企画原案:タカヒロ(みなとそふと)

監督・アニメーションキャラクターデザイン:宮嶋星矢

シリーズ構成・脚本:はるか

キャラクターデザイン原案:BUNBUN

デフォルメキャラクターデザイン原案:娘太丸

音楽:岡部啓一・MONACA

アニメーション制作:DMM.futureworks/ダブトゥーンスタジオ

コピーライト表記:©2021 Project 2H



・キャスト

・結城友奈は勇者である

結城友奈:照井春佳

東郷美森:三森すずこ

犬吠埼風:内山夕実

犬吠埼樹:黒沢ともよ

三好夏凜:長妻樹里

乃木園子:花澤香菜

・鷲尾須美は勇者である

鷲尾須美:三森すずこ

三ノ輪銀:花守ゆみり

乃木園子:花澤香菜

・乃木若葉は勇者である

乃木若葉:大橋彩香

土居球子:本渡楓

伊予島杏:近藤玲奈

郡千景:鈴木愛奈

高嶋友奈:照井春佳

上里ひなた:高野麻里佳

・白鳥歌野は勇者である

白鳥歌野:諏訪彩花

藤森水都:長縄まりあ

・楠芽吹は勇者である

楠芽吹:田中美海

国土亜耶:大野柚布子

加賀城雀:種﨑敦美

弥勒夕海子:大空直美

山伏しずく:石上静香



Twitter:@anime_yukiyuna

ハッシュタグ:#yuyuyu #ゆゆゆい #ちゅるっと







・放送情報

配信:2021春



・作品情報

学校の帰り道で見たことのない青い羽を見つけた小学生の兄と妹は、カラスに連れられて羽の持ち主を探す不思議な旅に出る。



原作は同名の絵本。著者の「Noovo Inc.」は、「ペンギン・ハイウェイ」「泣きたい私は猫をかぶる」「BURN THE WITCH」などのアニメ制作で知られるスタジオコロリドの創業者・宇田英男氏が「配信時代に活躍できる新たなアニメクリエイターを増やす」という理念で創業した企業。



・スタッフ

コピーライト表記:© 青い羽みつけた!製作委員会



絵本「青い羽みつけた!」11月19発売予定&アニメ化決定!!









・放送情報

WOWOWオンデマンド:2021年春配信



・作品情報



「蠢くたち」によって作られた「ビル群」が、意志を持ってゆっくりと歩き始める。歩き始めたビル群は、近くのビルを食べて大きくなる。

ビル群が大きくなるにつれて空は薄暗く曇り、スモッグがかかっていく。

食べるビルがなくなり、お腹をすかして八つ当たりを始めるビル群。しかし、あることをきかっけに自分の中に住む蠢くたちの姿が荒れてしまっていることに気付く。

様々なバランスが崩れていくなか、ビル群の新しい発見と行動により、崩れたバランスは徐々に取り戻されていく。



原案は女優・片岡礼子が20年にわたり温めてきた構想で、俳優・プロデューサーとして活躍する斎藤工が企画・プロデュースを担当し、アニメーション作家・イラストレーターの秦俊子が脚本・監督を務めるクレイアニメーション作品。



本作の制作過程に迫ったドキュメンタリー番組「次の窓をひらく~齊藤工×片岡礼子×クレイアニメ~」が2021年1月16日(土)にWOWOWで放送された。





・スタッフ

企画・プロデュース:斎藤工

原案:片岡礼子

監督・脚本:秦俊子







・放送情報

Netflix:5月【独占配信】



・作品情報



ロボットだけが暮らす世界「エデン」。農業用ロボットE92 とA37 はある日、サラという人間の赤ちゃんが入ったカプセルを偶然発見し眠りから目覚めさせてしまう。人が悪とされている世界でサラが危険だと考えた2 体は、エデンの外で密かに育てていく。成長したサラは、ある日遠くから自分を呼ぶ声に気づく。それはあのロボットしかいないはずの「エデン」からだった―。



Netflixオリジナルアニメシリーズ。監督は「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」「CØDE:BREAKER」「灼熱の卓球娘」の入江泰浩。脚本は「黒魔女さんが通る!!」「王室教師ハイネ」「うちタマ?!~うちのタマ知りませんか?~」のうえのきみこ。



・スタッフ

監督:入江泰浩

キャラクターデザイン:川元利浩

脚本:うえのきみこ

コンセプトデザイン:クリストフ・フェレラ

アートディレクター:クローバー・シェ

音楽:ケビン・ペンキン

プロデューサー:ジャスティン・リーチ

アニメーション制作:CGCG



・キャスト

サラ:高野麻里佳

E92:伊藤健太郎

A37:氷上恭子

ゼロ:山寺宏一



『エデン』ティーザー予告編 - Netflix









・放送情報

Netflix:春【独占配信】



・作品情報

メカと魔法が入り交じる、群雄割拠の戦国時代。アフリカからやってきて織田信長に仕え、数々の戦で勝利を収めた“ブラック・サムライ”弥助は、邪悪な力によって命を狙われる不思議な子どもを運ぶため、再び刀を手に取る。



・スタッフ

制作・監督・製作総指揮:ラション・トーマス

キャラクターデザイン:小池健

音楽&製作総指揮:フライング・ロータス

アニメーション制作:MAPPA