なぜ「Web2.0は失敗に終わった」と指摘されるのか？

2004年頃、Wikipediaなどに代表されるウェブの新しい利用法を指す「 Web2.0 」という言葉が流行し始めました。Web2.0には「 自動化 」「 双方向性 」「 相互運用性 」「 無料 」などのさまざまな 特徴 が挙げられ、ウェブ上における情報発信の新たな時代が到来したと話題になりました。しかし、著名なアナリストである ベン・トンプソン 氏は「Web2.0は特に『相互運用性』という面で失敗に終わった」として、ウェブの行く末について解説しています。 The Web’s Missing Interoperability – Stratechery by Ben Thompson https://stratechery.com/2021/the-webs-missing-interoperability/

2021年03月07日 23時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

