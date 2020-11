2020年11月11日 11時00分 ネットサービス

EUがAmazonを独占禁止法違反で提訴

by William Warby



欧州連合(EU)の執行機関である欧州委員会が「マーケットプレイスに出品している小売業者の販売データを活用して小売市場で不当な優位性を得ている」として、Amazonを独占禁止法違反で提訴しました。



EU当局は長らくAmazonの独占禁止法違反を問題視しており、2019年7月からAmazonの反競争的行為について調査を行っていました。EU当局がAmazonについて問題視しているのは、Amazonが小売業者でありながら、他の小売業者に通販プラットフォーム「マーケットプレイス」を提供しているという「2重の役割」を果たしているという点。Amazonはこの2重の役割を利用して、マーケットプレイスを利用する他の小売業者から得たデータを自社の商品販売に利用し、価格競争を優位に進めていたとみられています。



EU当局の調査によると、Amazonはマーケットプレイスで商品を販売している他の小売業者に対するリアルタイムなアクセスデータを分析し、自社で発売する新製品とその価格や販売方法などに役立てていたとのこと。こうしたAmazonの商慣行はマーケットプレイスという独占的な地位を乱用して不当な優位性を得るもので、「支配的立場の乱用の禁止」について定めたEU機能条約(TFEU)の第102条に違反する可能性があるというのがEU当局の暫定的な見解です。



EU当局と同様の調査結果を、アメリカ大手紙のWall Street Journalが2020年4月に報じています。



EU当局は今後の調査で「Buy Box(カートに入れる)」ボタンとPrimeラベルに関するAmazonの商慣行について調査を行う予定。Amazonの商品ページには右側に大きく「カートに入れる」ボタンが表示されていますが、この「カートに入れる」ボタンを押した際に、どの販売業者から商品を購入する設定になっているのかはAmazonが一意的に決定しています。EU当局の調査は、「カートに入れる」ボタンに対応する販売業者の選定が恣意(しい)的かどうかを調べるものです。また、継続的に増加し続けるPrimeユーザーに対し、マーケットプライスの売り手がどのようにリーチしているかも調査の対象となるとのこと。





欧州委員会の競争政策担当委員であるMargrethe Vestager氏は声明の中で、「Amazonは小売業者として動く際には、競争相手であるサードパーティの小売業者から得たデータを自社の利益のために使用するべきではありません」と糾弾し、「Amazonは主要なeコマースプラットフォームであるため、オンラインの消費者に対して公平かつゆがみのないアクセスを提供することが全ての売り手にとって重要になります」と述べています。