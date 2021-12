2021年12月10日 11時08分 ネットサービス

Amazonが1400億円超の罰金を命じられる、イタリアでの独占禁止法違反で



競争・市場保護委員会(AGCM)は、Amazonが国内市場での支配的な地位を利用し、イタリアの小売業者をAmazonロジスティクスサービスのフルフィルメント by Amazon(FBA)に誘導したとして、11億3000万ユーロ(約1400億円)の罰金を科したと発表しました。



AGCM - Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato

https://en.agcm.it/en/media/press-releases/2021/12/A528





Italian regulator fines Amazon $1.28 billion for abusing its market dominance | Engadget

https://www.engadget.com/italy-fines-amazon-for-abuse-of-dominant-position-085244332-085736675.html



Italy fines Amazon record $1.3 bln for abuse of market dominance | Reuters

https://www.reuters.com/technology/italys-antitrust-fines-amazon-113-bln-euros-alleged-abuse-market-dominance-2021-12-09/



AGCMは、Amazonが小売業者に対し、FBAを利用すれば商品に「プライム」のラベルを付けたりブラックフライデーなどのセールに参加したりできるとの特典を与えていることを指摘。FBAの利用がAmazonでの成功や売上の増加に事実上不可欠なようにすることで、小売業者がFBAに加入するよう仕向け、これによって競合他社に損害を与えたと報告しています。





AGCMは、Amazonの不正な戦略を特に深刻なものと認め、その程度・期間・既に生じている影響・Amazonの規模を考慮して、相応の額の罰金を科すことを決定したと表明しました。罰金に加え、Amazonがイタリアでの戦略を見直し、FBAの利用にかかわらずすべての小売業者に平等な販売機会と訴求機会を設けるよう求めています。



Amazonはこの件を受けて上訴の意向を表明。「中小企業にはオンラインやオフラインの両方で製品を販売する複数の手段があり、Amazonはその1つに過ぎません。FBAは完全にオプションのサービスであり、小売業者の大多数は使用していません。我々はFBAを利用しない小売業者向けでもプライム特典を利用できる『Seller Fulfilled Prime』を展開しています。提案された罰金は不当で不釣り合いです」と述べています。