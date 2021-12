2021年12月10日 11時03分 ソフトウェア

WhatsAppで国際間送金が手数料なしでできるデジタルウォレット「Novi」が使えるように



メッセージングアプリ「WhatsApp」で、いつでもどこでも手数料なしで国際間送金ができるデジタルウォレットサービス「Novi」が利用可能になるパイロットプログラムがスタートしました。



Novi on WhatsApp

https://www.novi.com/WhatsApp









WhatsApp Integrates Cryptocurrency Payments in the US | PCMag

https://www.pcmag.com/news/whatsapp-integrates-cryptocurrency-payments-in-the-us



WhatsApp launches cryptocurrency payments pilot in the US - The Verge

https://www.theverge.com/2021/12/9/22825766/whatsapp-novi-digital-payments-us-pilot-paxos-stablecoin



「Novi on WhatsApp」において、WhatsAppユーザーはNoviアカウントを作成することで、「Novi」の国際間送金などの機能を利用することができるようになります。





仕組みとしては、デジタルウォレットである「Novi」にお金を入れると、暗号資産のPax Dollar(USDP)に変換されます。Noviにおいて1USDPは1ドルに相当し、メッセージを送るのと同じぐらい簡単に送金ができます。



Facebookが無料で即座に国際間送金が可能なデジタルウォレット「Novi」の展開をスタート - GIGAZINE





パイロットプログラム対象国はアメリカとグアテマラで、他国への展開スケジュールは未定です。



なお、「Novi」はもともと、Meta(Facebook)の開発する暗号資産「Libra」のデジタルウォレットとして誕生しました。Libraはその後、「Diem」に改称。2021年に正式リリースされる予定でしたが、いまだ音沙汰はありません。