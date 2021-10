アフリカ初の中央銀行デジタル通貨・eNairaをナイジェリアが正式導入

Nigeria to launch digital currency on Monday, central bank says | Reuters https://www.reuters.com/business/finance/nigeria-launch-digital-currency-monday-central-bank-says-2021-10-24/ 「中央銀行デジタル通貨」とは、各国の中央銀行が発行している銀行券をデジタル化したもの。eNaira(eナイラ)は、ナイジェリアの通貨・ナイラをデジタル化したもので、開発は中米6カ国の国営金融機関でデジタル通貨管理システムのライセンスを取得しているBittが行いました。

by Shardayyy Photography アフリカ1位のGDPを誇る ナイジェリア連邦共和国 で、中央銀行デジタル通貨(CBDC)・eNairaの正式導入が決まりました。CBDCは2020年10月にバハマで導入された「Sand Dollar」が世界初の事例で、eNairaはアフリカでは初のCBDCとなります。 Bitt Develops Africa's First CBDC https://www.prnewswire.com/news-releases/bitt-develops-africas-first-cbdc-301406975.html

2021年10月26日

