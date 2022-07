Metaのデジタルウォレット「Novi」が2022年8月末で終了

Meta kills crypto wallet Novi, closing the book on Libra - Protocol https://www.protocol.com/bulletins/meta-pay-libra-novi 「Novi」公式サイトには、2022年9月1日以降、Noviが利用できなくなるため、残量確認や情報のダウンロードを簡単にできるようにしたというお知らせが掲載されています。

・関連記事

Metaの仮想通貨プロジェクト「Diem(旧Libra)」はなぜ失敗してしまったのか? - GIGAZINE



NFTと独自の仮想通貨にウォルマートが本格参入しメタバース構築に取り組むと報じられる - GIGAZINE



Googleがブロックチェーン技術に本腰、仮想通貨に本格参入か - GIGAZINE



2022年07月03日 19時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.