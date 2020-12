2020年12月02日 16時00分 ネットサービス

Facebookの仮想通貨「Libra」が「Diem」に改称、運営組織も再編



2020年12月1日に、Facebookが主導する仮想通貨「Libra」の名称が「Diem」へと変更されました。これに伴い、Libraの発行や管理を行う「Libra協会」も、「Diem協会」へと改名することが決まりました。



Libra協会は12月1日に、公式サイトで「新しい名前と主要幹部の採用を発表し、組織の独立性を強化することをお知らせします」と述べ、「Libra」の名称が「Diem」に改称されたことを発表しました。これにより、Libra協会もDiem協会に名称が変更されました。



Diemはラテン語で「新しい日」を意味する言葉で、Diem協会のスチュアート・リーヴィーCEOは「プロジェクトにとっての新たな日が始まるという意味合いが好きです。私たちは、新たなスタートを心待ちにしていました」と話しました。





Diemの前身であるLibraは、世界人口の約3分の1を占める「銀行口座を持たない人」を救う新しい通貨・決済サービスとなることを目標として、2019年6月にFacebookから発表された仮想通貨です。しかし、その安全性に対する疑問やマネーロンダリングなどの犯罪に悪用されるとの懸念などを背景に、フランスとドイツがLibraをブロックすると発表。パートナー企業も相次いで離脱し、当初100社を目指していたパートナー企業が27社にとどまるなど、正式なサービス開始前から厳しい状況に置かれていました。



こうした状況を打破するため、Diem協会は通貨と運営団体の名称を変更すると同時に運営体制の強化を発表。分散システムの専門家であるDahlia Malkhi氏を最高技術責任者(CTO)に迎えたほか、成長とイノベーションを担当するエグゼクティブ・ヴァイス・プレジデントとしてKiran Raj氏を新たに任命しました。



同時に、これまで協会の幹部の一員だったマネージング・ディレクターのJames Emmett氏を、Diemの決済システムであるDiem Networksのリーダーに専任するなど、運営体制の再編も進めています。これについて、リーヴィーCEOは「優れた経営陣を、既存のリーダーたちとともにDiem Networksの執行役員に据えることは、Diemを適切な自律性の下で運営するための重要なステップです」と説明しています。





新しい名前や組織の下で再始動したDiemですが、今後も苦戦を強いられる状況が続くと見られています。経済誌Bloombergは、「Diemのプロジェクトが縮小していることで、その魅力は薄れているようです。また、TetherやUSD Coinをはじめとする既存のステーブルコインとの競争も激化しています」と指摘しました。



Diem協会は今後、スイス金融市場調査局(FINMA)の審査と承認を経て正式にサービスを開始する計画です。サービス開始の具体的な時期は記事作成時点では不明ですが、経済紙フィナンシャル・タイムズは「2021年1月に正式にサービスを開始する可能性が高い」と報じています。