Facebookの仮想通貨「Diem」が主要な事業をアメリカへ移行、ドルと連動するステーブルコインの発行を目指す

・関連記事

Facebookの仮想通貨「Libra」が「Diem」に改称、運営組織も再編 - GIGAZINE



仮想通貨「Libra」が方向転換か、ドルやユーロと個別に対応したステーブルコインを採用する可能性 - GIGAZINE



仮想通貨「Libra」からBooking Holdingsも離脱決定で初期パートナーから4分の1が離脱することに - GIGAZINE



Facebookの仮想通貨「Libra」から続々パートナー企業が離脱 - GIGAZINE



Facebook主導の独自仮想通貨「Libra」を支えるパートナー企業から初の離脱企業 - GIGAZINE



2021年05月13日 11時25分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.