暗号資産のCircleが国立銀行を目指すと発表、実現すれば事実上デジタル通貨における中央銀行に

How crypto giant Circle could create a U.S.-backed digital currency - Axios https://www.axios.com/circle-crypto-digital-currency-bank-48656581-84ce-4c9e-9ce0-0f44be20c9a3.html 「法定通貨とオープンなテクノロジーであるブロックチェーンを組み合わせることで、通貨摩擦がなく、ほぼ無料の支払いが即時可能な、オープンネットワーク上に構築された新しいデジタル通貨を作成する」という理念のもと、Circleは大手暗号資産取引所であるCoinbaseと提携し、 Centre と呼ばれるコンソーシアムを設立し、アメリカにおける厳格な送金監督および規制基準に準拠する形で、USDCを設計しました。 2018年に発行開始となったUSDCは、過去3年間でデジタル通貨対応の金融システムにおける重要なインフラストラクチャーとして成長しており、その発行総額は2021年8月9日時点で275億ドル(約3兆円)を突破。ブロックチェーン上に記録される取引総額は9410億ドル(約100兆円)を超えています。

デジタルステーブルコインの USD Coin(USDC) の発行元として知られる暗号資産(仮想通貨)の Circle が、「国が支援するデジタル通貨を発行する銀行になるための我々の旅路」と題するブログを公開し、「USDCをアメリカ政府が支援するデジタル通貨とすることで、Circleを事実上のデジタル通貨の中央銀行とする」という意向を発表しました。 Our Journey to Become a National Digital Currency Bank https://www.circle.com/blog/our-journey-to-become-a-national-digital-currency-bank

2021年08月13日 20時00分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

