Googleドキュメントのレンダリング方式が変更へ、どんな影響があるのか?



Googleが、これまでHTMLベースのレンダリングだったGoogleドキュメントを、HTML5のCanvas要素によるレンダリングに変更すると2021年5月11日付けで発表しました。これにより、一部のChrome拡張機能に影響が出る可能性があるとのことです。



Googleは、HTMLベースからCanvasベースへの移行が「パフォーマンスの向上」と「異なるプラットフォームでもGoogleドキュメントの見え方を一貫させること」を理由としたものだと説明しています。変更によりGoogleドキュメントそのものに影響が生じることはありませんが、HTMLレンダリングを前提としたサードパーティー製Chrome拡張機能は、意図した通りに動かなくなる可能性があります。



このため、Chrome拡張機能を開発する企業や開発者は、Canvasベースのレンダリングを使用する以下のGoogleドキュメントのサンプルを用いて、拡張機能の動作確認を行うことが推奨されています。



またGoogleは今回の仕様変更以降、Google Workspaceアドオンを利用してGoogleドキュメント用のツールを開発することを推奨しています。そして、Google Workspaceアドオンへの移行ができない企業は以下のフォームからGoogleに連絡するように呼びかけました。



なお、Hacker NewsにはGoogleドキュメントの初期開発者の1人という人物が書き込みを行っています。この人物によると、「ワードプロセッサはレイアウト・レンダリング・差分更新に特殊な要件があります」「最新のブラウザエンジンはエンジニアリングの偉業ですが、ブラウザエンジンが提供する機能群はワードプロセッサのWYSIWYGの要件と厳密には合致しません。そして提供される機能群と少しでも要件が異なると、すぐにパフォーマンスに影響が出て、開発者はアプリケーションの生産性と安定性、互換性の改善を試みる地獄に陥ります。これはCISCとRISCの関係に似ていて、ブラウザは素晴らしいCISCなエンジンですが、ユースケースが設計者の命令セットの想定に合致しない場合は、CanvasやWASMのような低レベルのものを使用することを推奨します」とのこと。なお、WASMについて言及されていますが、今回のアップデートでWASMが利用されているのかについて、Googleは明らかにしていません。



