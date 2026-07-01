2026年7月1日のヘッドラインニュース

今の今までマンダロリアンが日本で流行らなかったの「Disney+だから」の一言に尽きるし、新規層にも「Disney+だから」という壁を乗り越えてでも過去作を見たいと思わせるほどの普及力があったって考えると、やっぱり映画という媒体ってサブスクとはまた違った“そういう力”を持ってるんだよなって