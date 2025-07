人知を超えるAI＝超知性を開発する「Meta Superintelligence Labs」の設立をマーク・ザッカーバーグCEOが宣言

Mark Zuckerberg creating Meta Superintelligence Labs. Read the memo https://www.cnbc.com/2025/06/30/mark-zuckerberg-creating-meta-superintelligence-labs-read-the-memo.html Mark Zuckerberg announces his AI ‘superintelligence’ super-group | The Verge https://www.theverge.com/news/695355/mark-zuckerberg-meta-ai-superintelligence-labs MSLの存在は2025年6月から報じられており、ワン氏をトップとしたAI研究所の開設を目論んでいたことがウワサされていました。 MetaはScale AIのCEOであるアレクサンダー・ワン率いる「スーパーインテリジェンス(超知性)」の追求に特化したAIラボの構築を計画、OpenAIやGoogleからAI研究者を引き抜くべく数億~数百億円の報酬を用意 - GIGAZINE

by Cory Doctorow Metaのマーク・ザッカーバーグCEOが社内従業員に宛てたメモの中で、MetaのAI研究を率いる新しい部門「 Meta Superintelligence Labs (MSL)」を設立することを明らかにしました。Scale AIの元CEOであるアレクサンダー・ワン氏やGitHubの元CEOであるナット・フリードマン氏などが率いるこの部門は、人間と同等かそれ以上にタスクをこなせる「超知性(Superintelligence)」の開発に取り組むとのことです。 Mark Zuckerberg Announces Meta ‘Superintelligence’ Effort, More Hires - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-30/zuckerberg-announces-meta-superintelligence-effort-more-hires

