2026年6月16日のヘッドラインニュース
(C)2025 鴨志⽥ ⼀/KADOKAWA/⻘ブタ Project
劇場アニメ『青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない』の本予告が公開されました。本作は2026年10月16日(金)公開予定で、アニメ「青春ブタ野郎」シリーズの完結編。本予告では、桜島麻衣が「実は、私が霧島透子なんです」と告白する衝撃的な場面を皮切りに、かつて夢で見たはずの出来事が次々と現実になる様子が描かれています。
アニメ「青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない」2026年10月16日（金）公開
https://ao-buta.com/dearfriend/
／— アニメ「青春ブタ野郎」シリーズ公式 (@aobuta_anime) 2026年6月16日
本予告公開中🎬
＼
——青ブタ完結
「青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない」
10月16日(金)劇場公開！
▼本予告https://t.co/s2k96rrSic#青ブタ pic.twitter.com/bq0tZnMrPY
劇場アニメ「青春ブタ野郎はディアフレンドの夢を見ない」本予告｜2026年10月16日（金）公開 - YouTube
現実と自身の認識が食い違い始める中、梓川咲太のもとには、もう一つの可能性の世界にいる咲太から「霧島透子を止めてくれ」とのメッセージが届きます。高校生編から大学生編にわたって描かれてきた「思春期症候群」の謎と、書き換えられた世界を元に戻そうとする咲太たちの物語が、ついにクライマックスを迎えます。
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
HPの取締役会を説得してPalmを12億ドルで買収させたのちわずか49日で事業がダメになるのを見届けたCTOの記録 - GIGAZINE
ADHDの先延ばし癖を「レシートプリンター」を使ったライフハックで克服できたというエピソード - GIGAZINE
脳に寄生虫が宿っていたことで「超ハッピー」になった女性が現る - GIGAZINE
自転車のタイヤは幅が狭くても広くてもスピードは変わらない - GIGAZINE
なぜ人類は今このタイミングに存在しているのか？ - GIGAZINE
ChatGPTが利用者を陰謀論的な考えに導いているとの報告、その後ChatGPTは操作を認めてOpenAIとメディアへの通報を指示 - GIGAZINE
APIで使用するIDを人間が読めるものにする利点をStripeのエンジニアが解説 - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
知らない番号から電話がきて、出てみたら高校の友人。— みさき (@misaki_freelife) 2026年6月15日
話を聞くと「絶対に儲かる投資話がある、1口20万円から」だって。
「すごすぎる！10口やりたいからとりあえず200万貸して！絶対に儲かるんだよね！？ねぇお願い！！」ってめちゃくちゃ大興奮してまくし立てたら、ブチって電話切られた。…
上司「副業を隠れてやってただと！」— タナカ (@johntanaka) 2026年6月15日
部下「ごめんなさい！！」
上司「うちは副業禁止だろうが！」
部下「ごめんなさい！！」
上司「今辞めれば見逃してやる！」
部下「わかりました！お世話になりました！！」
上司「…！？」
「よく掲載OK出したね」「むしろ好感が持てる」佐賀経済新聞が投稿した記事、AI全盛の時代にオールドスタイルの加工写真をぶち込んでしまう - Togetter
空調服のせいで太って見えると思いきや #現場猫 pic.twitter.com/54XK0emmPf— からあげのるつぼ (@karaage_rutsubo) 2026年6月15日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
頭や足のないライオンの死骸が急増、一体何が起こっているのか？ | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
日銀、1.0%への利上げ決定 国債買い入れ減額は27年4月以降停止 - 日本経済新聞
日銀が利上げ決定 政策金利1％程度に 31年ぶり高水準 物価上昇抑えるねらい 内田副総裁会見ノーカット動画 | NHKニュース | 日本銀行（日銀）、金利、金融
トランプ氏「合意成立」と発表、イランも「最終決定」 戦闘終結へ [トランプ再来][米・イスラエルのイラン攻撃 イラン情勢]：朝日新聞
ネタニヤフ氏、対イラン軍事作戦の成果強調 イスラエルを「核による消滅の脅威」から救った 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
イスラエル、トランプ氏に失望 「イランの核」排除できず：時事ドットコム
高市首相、自衛隊派遣を本格検討 米イラン合意の履行注視：時事ドットコム
「ホルムズ海峡の通航料徴収」 イラン、滑り込みで条項追加か 報道 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
トランプ大統領 “覚書すでに署名 19日にホルムズ海峡開放” | NHKニュース | イラン情勢、アメリカ、イラン
トランプ氏のG7各国首脳に対する侮辱、緊張関係の高まりを浮き彫りに - CNN.co.jp
テラドローン、ウクライナの防衛ドローン企業2社を買収 世界展開へ - 日本経済新聞
ウクライナ人兵士の損失削減へ、外国人志願兵を大幅増 前線の突撃兵では30～50％に - 産経ニュース
「議員会館内で不適切な関係」「公費のホテルに女性を…」単なる不倫スキャンダルではない、高市首相の周辺で相次ぐ「公私混同」と「危機管理の杜撰さ」 | 文春オンライン
アイス値上げ幅調整か 公取委、カルテル疑いで大手6社立ち入り | 毎日新聞
立ち入り先は、明治（東京都中央区）▽森永乳業（同港区）▽森永製菓（同）▽ロッテ（同新宿区）▽赤城乳業（埼玉県深谷市）▽江崎グリコ（大阪市）。
アイス値上げでカルテルか 公取委が明治 森永乳業 ロッテ 森永製菓 江崎グリコ 赤城乳業 6社立ち入り | NHKニュース | 公正取引委員会、物価高騰
安全ロープなしで橋から「ロープジャンプ」させられた21歳女性、40メートル落下して死亡 ブラジル 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
イギリスと日本、180億ポンド規模の投資計画で合意 両首脳がロンドンで会談 - BBCニュース
米戦略爆撃機B52が墜落 カリフォルニアの空軍基地、8人死亡か：朝日新聞
米空軍のB52爆撃機墜落、乗員8人死亡 米カリフォルニア州の空軍基地 - CNN.co.jp
「役職員にも世の中にも誤った認識を与えた」角川歴彦・元会長が古巣KADOKAWA夏野剛社長らを名誉毀損で提訴へ | 文春オンライン
辺野古学習でなぜ命が失われたのか 長期化する運動、薄れた安全意識 [沖縄県] [辺野古沖転覆事故]：朝日新聞
LGBTの人などへの理解増進に向け初の基本計画決定 政府 | NHKニュース | LGBTQ
世界の蓄電所「建設コスト」、ガス火力以下に 電池価格1年で4割安 - 日本経済新聞
昨年度コメ購入額 12年ぶりにパン上回る 総務省家計調査 | NHKニュース | 総務省、コメ、物価高騰
書籍取次「本もう運べない」 70年続く商慣習、出版社に見直し要求 - 日本経済新聞
13県で出生率上昇の喜べぬ現実 「女性流出」の地方、縮む分母 - 日本経済新聞
10円玉の素材価値、銅高騰で「額面超え」 1円玉にもアルミ高の影 - 日本経済新聞
長崎市、学校給食試行で「2万食廃棄」恐れ 「フードロス」指摘も | 毎日新聞
釧路湿原周辺で太陽光業者が無断伐採、相次ぐ法令違反も…現在は「音信不通」 HTB北海道ニュース
【救急隊員に対する暴行】— 東京消防庁 (@Tokyo_Fire_D) 2026年6月16日
現場での処置中、複数の救急隊員が傷病者から暴行を受け、怪我を負う事件が発生しました。
暴行を加えた者は、臨場した警察により逮捕されています。
このような行為について、当庁は法的措置も辞さず、毅然と対応してまいります。#東京消防庁 pic.twitter.com/Xg5sXeR1vV
【 #JRTT お知らせ】— JRTT鉄道・運輸機構 (@JRTT_PR) 2026年6月15日
6/12 北海道新幹線 後志トンネル(延長17,975m)が貫通しました❗
トンネル全17本のうち、12本目が掘削完了しました📷引き続き工事を安全に進めてまいります。https://t.co/R3igYYyvgk pic.twitter.com/s1wNfX2g46
長良川鉄道 クラファン支援金 運営会社から入金されずと発表 https://t.co/Iggv6lquF0 https://t.co/Iggv6lquF0— ＮＨＫ岐阜 (@nhk_gifu) 2026年6月15日
【解説】 アメリカとイランの暫定合意、ネタニヤフ氏にとって政治的悪夢に - BBCニュース
スターマー英首相に関連する車両や住宅へ放火、男性2人に有罪評決 - BBCニュース
動画配信は処罰対象外 国旗損壊罪の自民の修正案、国民民主が賛成 | 毎日新聞
米加州知事、刑事捜査の対象に トランプ氏による「私怨での復讐」と非難 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
「国家のウソを自ら暴露」テレビ放映に北朝鮮国民は愕然（高英起） - エキスパート - Yahoo!ニュース
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
ナフサショック、7人に1人が「備蓄を意識」 ラップなど買いだめも - 日本経済新聞
運転していたら、自分の前の車がこっち側優先なのに5台も横から入れ始めたので驚き… 6台目も入れようとしていたのでさすがにクラクションを鳴らしたが、後ろは渋滞してるし大迷惑 - Togetter
信号待ちで前の車の給油口が開いていたので助手席コンコンしたら「は？なんやおっさん」と言われる→給油口開いてるしキャップも無いことを伝えると焦り出した - Togetter
まぁまぁなレベルのことをやらかしたまぁまぁな年齢の人間が、詫び菓子として柿の種などを持ってきたので「流石にこの場面でそれは…ちょっと」と社内が騒然とした話 - Togetter
天安門に行ったらディズニーの10周年シールもスティック日焼け止めもボールペンも破棄させられた「紙やペン、何か書けるもの、外国語が書いてあるものは没収リスクが高いでござる」 - Togetter
調剤薬局の窓口で薬剤師さんと患者さんが会話→二人のやり取りの内容で待合室にピリッとした緊張感が走る「院外処方ってめちゃくちゃ機微情報の漏洩だよね」 - Togetter
保護柵を設置していたシロチドリの巣が人により故意に砂で埋められました。— にいがた浜辺のチドリんず (@chidorin1012) 2026年6月15日
その後、親鳥は卵を探し回りましたが、卵を見つけられず営巣放棄してしまいました。
トレイルカメラでの撮影です。
巣に直接関与することは鳥獣保護管理法違反にあたります。ご協力ください。
非常に残念で仕方ないです。 pic.twitter.com/TzyNMOYt0q
一応補足です。— 鳥っ古 (@sleepyowl52961) 2026年6月15日
保護柵には平仮名併記で鳥の巣がある事、警戒して親鳥が戻れない為にすぐに柵から離れる様に伝える掲示物を設置しています... https://t.co/EM4roPg0Yt
国民生活センターからの注意喚起「樹脂製の折りたたみ式踏み台でつかまり立ちした乳児が指を切断」→知らなかった！と管理を見直す人が続出 - Togetter
学生だった頃中村哲さんの講演後の懇親会で、欧米の慈善団体のひどさの実例をいくつも聞かされた。9割は着服と賄賂に消えてるとかね。— ホルモンの人 (@hormonenohito) 2026年6月15日
あと、日本の左翼のチャリティ精神のなさも。これは会報の会計報告見たらよく分かる。よくあれだけでやってたなと。
現地で食えるようにするのはとっても大切。 https://t.co/YKzZ9p3xyj
【お知らせ】— 七ツ石小屋(雲取山/鴨沢ルート中腹/365日営業) (@nanatsuishigoya) 2026年6月15日
七ツ石小屋周辺でauがつながりません。
小屋の予約電話もつながりません。
宿泊予約をご希望の方はこちらをご覧ください。
また、状況が変わり次第、HPやTwitterでお知らせいたします。https://t.co/WhWI8Yn0xl
駿●屋に「見積額20,000円→現物送って査定1,000円」だったQUEEN火美子が返送されました。— おーば (@namatamago_show) 2026年6月15日
裏面(台紙)の四つ角が甘く文字の最後「!!」の下にシミがあって95%減額されるのも納得。
駿●屋さんの販売品はさぞ美品揃いでしょうから、記載なく同程度のイタミがあれば今後95%off要求するからよろしくね。 pic.twitter.com/Y82ylvOPXC
政治的な発言はしてこなかったし、したけなかったけどこれは酷すぎる。— 【連載準備中】羊香の海上自衛隊こぼれ話 (@Youka0331000) 2026年6月15日
しかも「関係者」という言葉で誤魔化し、最後まで自衛官に対する謝罪はなし。
ちなみに旦那は、高校３年生の時、「防大に行く」と言った瞬間、
・進路指導室立入禁止
・赤本購入希望用紙は回収もされず
・面接練習参加不可… https://t.co/rWwGHjc3DX
仕事が煮詰まると始発電車を乗り継いで久里浜まで行って、東京湾フェリーの遊覧チケットで浦賀水道をいったりきたりしている。金谷では下船せずに、船尾で接岸作業や車の乗り降りを眺めています。… pic.twitter.com/TGapOGtqMg— 広岡 祐 (@yu_speedbird) 2026年6月15日
保護猫カフェの隅で小さくなってた子に近づきすぎないよう床に座ってただ待ってたら、最初は体固めて目も合わせない感じだった。— みーちゃん (@nekocafehopper2) 2026年6月14日
時間が経って前足だけゆっくり伸ばしてきて指先に触れた瞬間… pic.twitter.com/GBUQOI2izx
【御礼🐎】— ちゃぐっぴ 【公式】＠滝沢市観光物産協会 🐴午年のチャグチャグ馬コ大行進は6月13日開催！ (@takizawakankou) 2026年6月15日
おかげさまで今年の出馬頭数は65頭となり
Xもチャグチャグ馬コで溢れて…
馬コファンの皆様に愛されているお祭りなのだと…
改めて感じました
応援して頂きありがとうございました
関係者の皆様、本当におつかれさまでした
この馬事文化を維持していけるように
微力ながら広報頑張ります pic.twitter.com/FyV9Sw0Lvu
ハエがここまでいるお宅があったら迷わず管理会社や警察に連絡をしてください。普通に暮らしていたらこの量やサイズのハエが発生するとは考えにくいですから。— 特殊清掃Sweepers【公式 (@namamsan) 2026年6月15日
羽音が凄いので再生の際はご注意ください。 pic.twitter.com/5ufynAck74
ふと手に取った絵本の内容が不快極まりなく、他の人の感想が知りたくて調べると絶賛するレビューばかりで、自分と同じように感じている人は皆無だった - Togetter
高校時代の友人から “絶対に儲かる投資話があるので乗らないか” という電話があり大興奮でこう返したら切られた「これは上手い返し」 - Togetter
新幹線の指定席でギャン泣きした赤ちゃんを抱いた母親に対してデッキに行くように勧めた件、その時の相手らしき女性がXに登場→お互いに言外のメッセージを読みすぎてる - Togetter
犬を連れてドッグラン行ったら（犬無しでドッグランに行くやつはいない）先客はみんな隅でぼんやりしてて俺だけが走ってた - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
INASOFT 管理人のひとこと - 2026/ 6/15 0:00 マウスふるふるでマウスを円運動させたり、キーボードシミュレータで連続文字入力したりする拡張のβ公開
東急電鉄、電車内でのモバイルバッテリー使用についてご立腹なのがよくわかる「正直これ認めちゃったらリチウムイオン電池機器全面禁止になりそう」 - Togetter
秀まるおのホームページ−ニュースリリース（秀丸メール：Windows Defenderによる速度低下について）
Chrome拡張機能の開発で気をつけたいセキュリティリスク - GMO Flatt Security Blog
サーバー機器ごと冷却液にどっぷり浸して冷やす、液浸冷却装置「ICEraQ Nano Japan Edition」【Interop Tokyo 2026】 - INTERNET Watch
【GitBucket】1円の利益も無いOSSの開発を、10年以上続けてきた理由を振り返る - レバテックLAB
「『SNSでちょっとお絵描きしたい人を講座で育てて炎上用エッセイ書かせる』という邪悪な商売があるらしく…」動画編集者のポストに最近のSNSにうんざりする人たちの意見が集まる - Togetter
DevinからClaude Code Actionsへ ── アカウント管理の自動化基盤を移行した判断とアーキテクチャ - Findy Tech Blog
AIエージェントに組み込んだAgent SkillsをSkillOpsで評価する #AWS - Qiita
落合陽一、玉城絵美らを世界へ送った「東大・暦本研」にみる“天才”を育てる土壌 - エンジニアtype | 転職type
東京都内の25年度キャッシュレス決済率、伸び鈍化 QRコード微減 - 日本経済新聞
現在、「tabiwa by WESTER」（アプリ・WEBサイト）が起動しない不具合が発生しており、tabiwa周遊パスをはじめとしたデジタルチケットの購入、利用、払いもどしなどができない状態です。— tabiwa【公式】 (@tabiwa_official) 2026年6月15日
購入済みのtabiwaチケットをご利用の際は、係員にチケット購入完了メールをご提示ください。…
[書いたよ] 鉄道系クラウドファンディング「うぶごえ」事案について｜https://t.co/5OF1or8VAq— 杉山淳一(書き鉄) (@Skywave_JP) 2026年6月15日
批判の限りを尽くされたDAZNが— ハルヤデ (@hachigaga) 2026年6月14日
満を持した日本戦で音ズレ+ノイズというクソオブクソ仕様
恥ずかしさとかないんか
スマートウォッチ「からだメイト Watch」を発売｜ニュースリリース：シャープ
新作フォント「ネガテープ」「ネガクリップ」登場！— 患者長ひっく (@hicchicc) 2026年6月13日
テキストを打つだけでもデジタル感あるステータスバー風や袋文字が楽しめる、ユニークでミニマルな双子ピクセルフォントです。
↓ここからDL! ライセンスはSIL OFLで無料✨https://t.co/hbrhIWmmY5 pic.twitter.com/ByyAGQjMdv
個人事業主として、曖昧な取引で消耗しないために気をつけていること - TALPKEYBOARD BLOG
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
声優業界に入り「『上手い』より『使いやすい』が強い」「一発の完成度より安定感」「人間性も見る」が重要と知って驚いた話…中村悠一も語ったらしい「打ち上げの重要性」 - Togetter
のほほんダイアリー : DIOかジョセフかクイズ - livedoor Blog（ブログ）
クールジャパン機構はなぜアニメ業界に貢献できなかったのか 巨額投資が実を結ばなかった理由 #エキスパートトピ（多根清史） - エキスパート - Yahoo!ニュース
日記 急に話しかけてこないでこわいから pic.twitter.com/jDfMZAyIf1— ふかづめ (@hukaiyoitaiyo) 2026年6月14日
「ハーレクインオリジナル」は— ハーレクイン公式 (@HARLEQUIN_JP) 2026年6月15日
2026年7月号をもって、残念ながら休刊させていただくこととなりました。長い間、刊行を続けてこられたのは読者の皆様のおかげです。ハーレクインコミックの単行本刊行と電子配信は今後とも続けてまいります。これからも作品をご愛読いただけましたら幸いです。 pic.twitter.com/OqfKNiXHmK
【原神】ニコと先輩 pic.twitter.com/RPoxA5KsV1— すろづき (@surodzuki) 2026年6月15日
しよッ…！！男子会…！！ pic.twitter.com/TMVsoQiz1x— 81無理無理芸人 (@silencio0327) 2026年6月15日
ギャルvs後輩女子 pic.twitter.com/F7n4FszY6i— tenten (@tentenchan2525) 2026年6月15日
【2026年10月放送開始】TVアニメ「佐々木とピーちゃん」Season 2 ティザーPV - YouTube
【26年7月放送】『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』メインPV第2弾 - YouTube
『BrokenLore : DON'T LIE』 | 発売日トレーラー - YouTube
【デジモンストーリー タイムストレンジャー】デジライドトレーラーVol.2 - YouTube
「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 - チーム紹介トレーラー：サウジアラビアユース編 - YouTube
『シティーズ：スカイライン リマスター ジャパン・スペシャル・エディション』アナウンストレーラー - YouTube
【ドラゴンボール ゲキシン スクアドラ】「ブルマ：少女期」紹介PV - YouTube
ソニック35周年記念「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」コンセプトムービー - YouTube
ヴェリナ エピソード「ドラマツルギー」｜ゼンレスゾーンゼロ - YouTube
『オーバーウォッチ』 | シーズン3「虎の住処へ」トレーラー - YouTube
PTSDの診断、執筆のきっかけとなった妹とは連絡を断つことに…マンガ『はたらく細胞』作者の清水茜先生がトラブルを告白「人気が出たりお金が入ると急に変なのが湧く」 - Togetter
『はたらく細胞』の連載中には、複数の被害が重なり、うつ病と抜毛症、その後には心的外傷後ストレス障害の診断を受けました。— 清水茜|イエローフレイム (@yellow_flame_) 2026年6月15日
また、身内からの金銭的被害や性的被害、家族からの二次加害も重なり、執筆のきっかけとなった妹とも連絡を断つことになりました。…
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
学生時代「W杯のたびに現地まで行って応援してる奴ら、普段何の仕事やってるんだよw」→社会人「何の仕事してたら定期的に海外行くだけの収入と自由な時間を両立できるんだよ…」 - Togetter
【楽天】新監督に前ロッテの吉井理人氏が電撃就任へ シーズン中に超異例の外部招へい １９日古巣ロッテ戦で初采配か - スポーツ報知
昔ギターをいじってたら鳴らなくなり、楽器屋に修理依頼をしに行ったら、店員がニコッと笑いながら外を指さし「実はあそこの店、ハンダ売ってるよ」→200点の接客体験談に共感集まる - Togetter
◆新商品（衣・食・住）
植物由来素材使用の『green cola』 8月4日全国発売
『モンスター バッドアップル』6月30日発売 すっきりしたドライなアップルフレーバーのエナジードリンク
三島のゆかり使用 塩焼そば、三島のひでき使用 醤油焼そば 2026年7月6日 新発売 | エースコック株式会社
「明星 中華三昧カップ 四川飯店 汁なし四川麻辣麺」(6月29日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
「日清の最強どん兵衛 博多ごぼ天うどん」(6月29日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
「明星 築地銀だこ監修 たこ焼味焼そば」(6月22日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
「チキンラーメン汁なしどんぶり スパイス香るドライカレー味」(6月22日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 レモン香る豚肉塩だれ味」(6月15日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
今年も帰ってきた︕— コメダ珈琲店 (@KomedaOfficial) 2026年6月16日
コメダ珈琲店の「カリー祭り」︕
新宿中村屋監修ソースを使用した
「カリーナンドッグ」など6種をラインナップ
2026年6月24日(水)より季節限定で全国販売開始🍛https://t.co/l1DXdozjz2 pic.twitter.com/LOeCumdsDj
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