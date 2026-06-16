2026年6月16日のヘッドラインニュース

【御礼🐎】

おかげさまで今年の出馬頭数は65頭となり

Xもチャグチャグ馬コで溢れて…

馬コファンの皆様に愛されているお祭りなのだと…

改めて感じました



応援して頂きありがとうございました

関係者の皆様、本当におつかれさまでした



この馬事文化を維持していけるように

微力ながら広報頑張ります pic.twitter.com/FyV9Sw0Lvu