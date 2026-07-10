2026年07月10日 09時00分 広告

衝撃展開でスタートしたTVアニメ『サンダー３』ノンクレジットOP＆ED映像公開に合わせて第1話情報おさらい



仲良しの中学生トリオ・ぴょんたろうたち「スモール３」が迷子になった幼い妹を探しに出たところから始まる一大活劇アニメ『サンダー３』が、2026年7月8日(水)からフジテレビ「＋Ultra」ほかにて放送スタートとなりました。初回からさっそく、主人公たちがもう1つの世界・マルチバースに迷い込むという衝撃の展開を見せています。



TVアニメ『サンダー３』公式サイト

https://thunder3-anime.com/





オープニング映像は、ぴょんたろうたちが迷い込んだマルチバースでのバトルアクションを中心とした、本作の魅力を端的に示したものとなっています。



TVアニメ『サンダー３』ノンクレジットOP - YouTube





エンディング映像はぴょんたろうと妹・ふたば、愛犬・ぷうすけの姿を描いたものです。



TVアニメ『サンダー３』ノンクレジットED - YouTube





改めて、第1話の内容をおさらいしておきます。主人公のぴょんたろうは漫画家のお父さん、お母さん、妹・ふたば、愛犬・ぷうすけと暮らす、いかにも思春期ド真ん中の中学生です。





ふたばは「にーたんのおよめさんになゆ」とぴょんたろうになついていて、トイレの中にまでついてくるので、ぴょんたろうは少しうんざりしている様子がうかがえます。





ぴょんたろうは吾妻つばめ(左)、お茶の水ひろし(右)と仲良しで、3人合わせて「スモール３」と呼ばれています。





ある日、3人は担任のドクが見られなかったという、ラベルが無地のディスクを譲り受けます。





ディスクの中身を確認する3人とふたば。





そこに広がったのは、まるで現実と見間違うような光景。しかしコントローラーでの操作は効かず、期待していたような最新のゲームではなさそう……。ちょうど配達で届いた荷物を受け取りにリビングを離れた3人に対して、飛び出してきたトンボを追いかけるようにテレビ画面に触れたふたばは、画面の向こう側へ行けることに気付きます。





いなくなったふたばを探して、画面の中の世界に入り込む3人。





すると、ふたばは謎のメカに捕まっていました。





3人とぷうすけは、ふたばを連れ戻すことができるのか……。





ということで、アニメ第1話は原作第1話の流れを忠実に踏襲しつつアレンジを加えたもので、連載時にSNSで話題になったように「まさかこうなるとは」という奇想天外な展開となっています。著名人にも作品のファンは多く、以下のようなコメントが寄せられています。



ハナコ 岡部大さん：

スモール3が動いてる！！！それだけでずっとワクワクします！

3人の異次元パワーに、音と光が付いて、漫画で読んだシーンなのに「ひろしはっっっや！！！」「つばめたっっっか！！！」「ぴょんたろうつっっっよ！！！」と、宇宙人と一緒に驚きます！

あとアニメのふたばも可愛すぎる！絶対ふたばを助けてくれよぴょんたろう！！！



真空ジェシカ ガクさん：

とにかく見てから話しましょう！

分かり辛いかもしれませんが、製作陣の気合の入り方がエグいです！

度肝を抜かれ、血が騒ぎ、心は躍り、僕の体はもうめちゃくちゃです。

お願いですから早く見て下さい！！



ネルソンズ 青山フォール勝ちさん：

初めて原作を読んだ時の衝撃を、アニメがまた超えてきました。第1話のあの衝撃を真っさらな状態で味わってもらうため、ここまで内容に触れられない作品は今まであったでしょうか。とにかく、何も知らずに騙されてください。



アニメ評論家・藤津亮太さん：

不思議な感触が驚きへと開花するシリーズ導入。そこで本作が、重なり合うものの、決して融合しないふたつのリアリティで構成されていることが明らかになる。この世界観には確かに、形状が流動的な“原形質性”を宿す手描きよりも、3DCGが最適だ。融合しないふたつのリアリティの行く末を、楽しみに見届けたい。



アニメーション監督・荒木哲郎さん：

「サンダー３」、素晴らしく面白い原作を瀬下寛之監督が映像化するという時点で期待しかありません！初回を拝見しましたが、この作品には必ず必要な「二つの世界の描き分け」が非常に巧妙で唸りました。面白すぎて、もっと見たい！期待しています！



アニメーション監督・長井龍雪さん：

原作を最初に読んだ時の衝撃を思い出しました。

原作を知っていてもハラハラドキドキする演出、というか瀬下総監督のやわらかい3D表現とこのタイトルは相性が良すぎです。

そしてふたばちゃんがかわいい。

作りこまれた世界観をさらに緻密に再構成されたアニメーションの世界は本当に目が離せない仕上がりです！

そしてふたばちゃんがかわいい。かわいい。

早くオンエアで続きがみたい！



都市伝説YouTuber ナオキマンさん：

異星人、マルチバース、もう一つの世界。

都市伝説ファンにはたまらない要素が詰まっていて、

この先どんな真相にたどり着くのか、今後の展開に大期待です。



TVアニメ『サンダー３』はフジテレビの「＋Ultra」枠にて毎週水曜日24時45分から放送中。関西テレビ、アニマックス、東海テレビ、BSフジ、北海道文化放送、テレビ西日本、福島テレビでも放送があるほか、Netflixでも配信中です。



TVアニメ『サンダー３』公式サイト

https://thunder3-anime.com/





◆『サンダー３』作品情報

原作：池田祐輝（講談社「月刊少年マガジン」所載）

総監督：瀬下寛之

監督：井手恵介

副監督：菅井進、リュウナリ

シリーズ構成・脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン原案：恩田尚之

アニメーションキャラクターデザイン：山中純子、もりやまゆうき

アニメーションディレクター：こうじ

プロダクションデザイン：田中直哉、フェルディナンド・パトゥリ

造形監督・光画監督：片塰満則

メカデザイン：帆足タケヒコ

美術監督：亀井勇介、中村圭吾

音響監督：山口貴之

音楽：フレデリック・シャトー、立山秋航

企画・プロデュース：スロウカーブ

アニメーション制作：UNEND



オープニング・テーマ：優里「サンダーボルト」

エンディング・テーマ：音羽-otoha-「しゅるれりら」



手塚ぴょんたろう：鈴代紗弓

吾妻つばめ：川井田夏海

お茶の水ひろし：秋山絵理

手塚ふたば：蜜蜂ほのか

ドク：坂田将吾

瀬上貞一：坂泰斗

田代涼花：広瀬ゆうき

如月澪：前川涼子

皇恭治：石谷春貴



©池田祐輝・講談社／「サンダー３」製作委員会

