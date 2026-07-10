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Metaが独自開発AI「Muse Spark 1.1」を発表、Claude Opus 4.8と同等のベンチマークスコア


MetaのAI研究機関であるMeta Superintelligence Labsが、マルチモーダル推論モデルの「Muse Spark 1.1」を発表しました。2026年4月に登場した「Muse Spark」の大幅なアップグレード版として位置づけられており、ツールおよびPC操作、コーディング、マルチモーダル理解において大きな進歩を遂げているとのことです。

Introducing Muse Spark 1.1
https://ai.meta.com/blog/introducing-muse-spark-meta-model-api/

Muse Spark 1.1は外部アプリやサービスをまたいで動作させる個人向けタスクで高いパフォーマンスを発揮するモデルです。100万トークンのコンテキストウィンドウを能動的に管理でき、長時間のセッションを通じてこれまでの操作を記憶しつつ、はるか以前の作業から情報を取得し、後続の作業に必要な手順を維持したままタスクを処理できます。

コーディング性能が大規模で複雑なコードベースを扱う実世界のタスクにおいて大幅に向上し、ウェブアプリケーションの作成やエンドツーエンドの質問応答といった用途では、初代モデルを大きく上回る性能を示しています。


Meta独自のコーディング評価であるMeta Internal Coding Benchでは、Muse Spark 1.1はMuse Sparkを大幅に上回り、GPT-5.5も上回ってClaude Opus 4.8に匹敵する性能を示しました。


「Muse Spark 1.1」「Muse Spark(前世代モデル)」「Gemini 3.1 Pro」「Claude Opus 4.8」「GPT-5.5」の各種ベンチマークテスト結果が以下。Muse Spark 1.1は複数のテストでClaude Opus 4.8を上回ってトップスコアを記録しています。


Muse Spark 1.1はMeta社内全体で開発者や研究者が日常的に利用しているとのことです。

コーディングやエージェント機能に加え、Muse Spark 1.1は知覚、マルチモーダル推論、ツール利用にも優れています。以下は、スマートフォンで撮影した動画から写真を抽出し、製品について推論してユーザーのブラウザを操作し、ユーザーの代わりにFacebook Marketplaceへの出品を行う様子です。


Muse Spark 1.1はMeta AIアプリおよびmeta.aiの「Thinking」モードで利用できるほか、Meta Model APIを通じて開発に利用することもできます。

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in AI, Posted by log1p_kr

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