2026年07月10日 10時52分 AI

Metaが独自開発AI「Muse Spark 1.1」を発表、Claude Opus 4.8と同等のベンチマークスコア



MetaのAI研究機関であるMeta Superintelligence Labsが、マルチモーダル推論モデルの「Muse Spark 1.1」を発表しました。2026年4月に登場した「Muse Spark」の大幅なアップグレード版として位置づけられており、ツールおよびPC操作、コーディング、マルチモーダル理解において大きな進歩を遂げているとのことです。



Introducing Muse Spark 1.1

https://ai.meta.com/blog/introducing-muse-spark-meta-model-api/



Muse Spark 1.1は外部アプリやサービスをまたいで動作させる個人向けタスクで高いパフォーマンスを発揮するモデルです。100万トークンのコンテキストウィンドウを能動的に管理でき、長時間のセッションを通じてこれまでの操作を記憶しつつ、はるか以前の作業から情報を取得し、後続の作業に必要な手順を維持したままタスクを処理できます。



コーディング性能が大規模で複雑なコードベースを扱う実世界のタスクにおいて大幅に向上し、ウェブアプリケーションの作成やエンドツーエンドの質問応答といった用途では、初代モデルを大きく上回る性能を示しています。





Meta独自のコーディング評価であるMeta Internal Coding Benchでは、Muse Spark 1.1はMuse Sparkを大幅に上回り、GPT-5.5も上回ってClaude Opus 4.8に匹敵する性能を示しました。





「Muse Spark 1.1」「Muse Spark(前世代モデル)」「Gemini 3.1 Pro」「Claude Opus 4.8」「GPT-5.5」の各種ベンチマークテスト結果が以下。Muse Spark 1.1は複数のテストでClaude Opus 4.8を上回ってトップスコアを記録しています。





Muse Spark 1.1はMeta社内全体で開発者や研究者が日常的に利用しているとのことです。



コーディングやエージェント機能に加え、Muse Spark 1.1は知覚、マルチモーダル推論、ツール利用にも優れています。以下は、スマートフォンで撮影した動画から写真を抽出し、製品について推論してユーザーのブラウザを操作し、ユーザーの代わりにFacebook Marketplaceへの出品を行う様子です。



Muse Spark 1.1 also excels in perception and multimodal reasoning, inspecting visual and audio inputs, preserving details across long workflows, and acting on them in real execution environments. It shows particular strengths in visual-to-code generation, rich image/video… pic.twitter.com/GkebF7gcEd — AI at Meta (@AIatMeta) July 9, 2026



Muse Spark 1.1はMeta AIアプリおよびmeta.aiの「Thinking」モードで利用できるほか、Meta Model APIを通じて開発に利用することもできます。

