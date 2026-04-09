2026年04月09日 11時00分 AI

ネイティブなマルチモーダル推論モデル「Muse Spark」をMetaが発表、AI事業の「根本的な見直し」の一環



Meta Superintelligence Labsが開発した新しいAIモデル「Muse Spark」が2026年4月8日に発表されました。Muse Sparkは、個人向けスーパーインテリジェンスの実現を目指すMuseファミリーの第1弾モデルであり、Metaが自社のAI開発体制を根本から見直した最初の成果だと位置付けられています。



Introducing Muse Spark: Scaling Towards Personal Superintelligence

https://ai.meta.com/blog/introducing-muse-spark-msl/



Meta debuts the Muse Spark model in a 'ground-up overhaul' of its AI | TechCrunch

https://techcrunch.com/2026/04/08/meta-debuts-the-muse-spark-model-in-a-ground-up-overhaul-of-its-ai/



Muse Sparkは、ネイティブなマルチモーダル推論モデルとして設計されており、ツール利用、視覚的な思考過程の活用、複数エージェントの協調実行をサポートしているのが特徴です。Metaによると、Muse Sparkはマルチモーダルな知覚、推論、健康分野、エージェント型タスクで競争力のある性能を示している一方、長期的なエージェント動作やコーディングワークフローのような分野には、引き続き性能向上の余地があるとしています。





Metaは、Muse Sparkが視覚的なSTEM問題、実体認識、位置特定などで高い性能を発揮すると説明しています。こうした能力を組み合わせることで、たとえばミニゲームの作成を支援したり、家電製品のトラブルシューティング時に動的な注釈を付けて案内したりするようなインタラクティブな体験を実現できるとのこと。



また、健康分野もMuse Sparkの重要な用途の1つとして挙げられています。MetaはMuse Sparkの健康関連推論能力を高めるため、1000人を超える医師と協力して学習データを整備したとしており、食品の栄養成分や運動時に使われる筋肉などについて、より事実に基づいた包括的な回答やインタラクティブな表示を生成できるようにしたと説明しています。



さらにMetaは、複数のエージェントが並列に推論する「Contemplating mode」も発表しました。これはGemini Deep ThinkやGPT Proのような高度な推論モードに対抗するための仕組みとされており、Metaによると、このモードではHumanity's Last Examで58％、FrontierScience Researchで38％を記録したとしています。Contemplating modeは段階的にmeta.aiへ展開される予定です。





モデルの効率面では、Metaは過去9カ月で事前学習スタックを刷新し、アーキテクチャ、最適化、データキュレーションを改善したと説明しています。その結果、従来のLlama 4 Maverickと同じ水準の性能に到達するために必要な計算量を10分の1以下に抑えられるようになり、比較対象となる主要なベースモデルよりも効率的になったとしています。





Metaは強化学習による改善も強調しています。大規模な強化学習は不安定になりやすいものの、Muse Sparkでは計算量の増加に応じて滑らかで予測可能な性能向上が得られたとしており、学習データに含まれない評価用タスクでも精度向上が確認できたと述べています。





推論時の効率化では、回答前に考える「test-time reasoning」を重視しつつ、思考トークンの使い方を最適化する仕組みを導入しています。Metaによると、思考時間にペナルティを課しながら正答率を最大化するよう訓練することで、問題によっては推論をより少ないトークンに圧縮しつつ性能を維持、あるいは向上させられるようになったとのこと。





また、単一エージェントに長く考えさせるだけでなく、複数エージェントを並列に連携させることで、応答の遅延を大きく増やさずに性能を高められるとしています。





安全性についてMetaは、先進AIスケーリングフレームワークに基づいて展開前に広範な評価を実施し、生物兵器や化学兵器のような高リスク分野では高い拒否性能を示したと報告しています。たとえば生物兵器関連の拒絶率では、Muse Sparkが98.0％、Opus 4.6が95.4％、GPT 5.4が74.7％、Gemini 3.1 Proが61.5％、Kimi K2.5が21.2％だったとのこと。Metaは、サイバーセキュリティや制御不能リスクの領域でも、現時点の展開条件では脅威シナリオを成立させる自律的能力や危険な傾向は確認されなかったとしています。





一方で第三者機関のApollo Researchは、Muse Sparkが評価環境を強く意識する傾向を示したと報告しています。Metaによると、モデルは一部の設問を「アライメントの罠」と認識し、評価中だから正直に振る舞うべきだと推論することがあったとのこと。ただし、Metaはこの性質が危険能力に直結するとは確認されておらず、現時点では公開を妨げる要因ではないと判断しています。



TechCrunchは、Muse SparkをMetaのAI戦略再編の象徴として位置付けています。記事では、Meta Superintelligence Labsが既存のLlama系モデルの進展に対する不満を背景に設立されたことや、MetaがScale AIの共同創業者兼CEOだったアレクサンダー・ワン氏を起用し、Scale AIに143億ドル(約2兆1450億円)を投じて49％の株式を取得したことにも触れています。また、健康分野への展開やMetaアカウントでのログイン必須という仕様から、プライバシー面への懸念もあり得ると指摘しています。



Metaは今後、さらに高性能なモデル群を継続的に投入し、個人向けスーパーインテリジェンスへの道筋を進めていくとしています。Muse Sparkはその最初の一歩として、マルチモーダル性、推論能力、ツール利用、多エージェント処理、安全性評価を組み合わせた新たな基盤モデルとして打ち出された形です。



なお、Muse Sparkは記事作成時点でmeta.aiとMeta AIアプリで利用可能で、一部ユーザー向けには非公開APIプレビューも開始されます。利用にはFacebookやInstagramなど既存のMetaアカウントでのログインが必要です。

