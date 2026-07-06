Metaの新AI「Watermelon」はOpenAIのGPT-5.5に匹敵する性能で近日登場
Metaの最高AI責任者であるアレクサンドル・ワン氏が、MetaのAIモデル・Muse Sparkがまもなくアップデートされ、コーディングやエージェント機能が向上する予定であることを明らかにしました。AIモデルの名称自体は変わりませんが、内部コードではAvocadoからWatermelonのアップデートになるとのことです。
First, Mark was clearly talking about the industry’s progress on agentic capabilities on the whole.— Alexandr Wang (@alexandr_wang) July 3, 2026
But, while we’re on the topic: Our next Muse Spark update is coming soon. Big improvements in coding and agentic capabilities to be more competitive with other leading models.… https://t.co/uTjx8sZM2A
Meta to release new AI model with advanced coding capabilities ‘soon’ - SiliconANGLE
https://siliconangle.com/2026/07/03/meta-release-new-ai-model-advanced-coding-capabilities-soon/
Meta AI chief says ‘Watermelon’ model has caught up to GPT-5.5
https://americanbazaaronline.com/2026/07/03/meta-ai-chief-says-watermelon-model-has-caught-up-to-gpt-5-5-484022/
Meta says its next-gen AI model 'Watermelon' uses 10x more compute, matches GPT-5.5 benchmarks – Firstpost
https://www.firstpost.com/tech/meta-says-its-next-gen-ai-model-watermelon-uses-10x-more-compute-matches-gpt-5-5-benchmarks-14028469.html
Metaは2026年4月、個人向け超知能の実現を目指すAIモデル「Muse」ファミリーの第1弾「Muse Spark」を発表しました。
ネイティブなマルチモーダル推論モデル「Muse Spark」をMetaが発表、AI事業の「根本的な見直し」の一環 - GIGAZINE
ワン氏によると、次期モデルである内部コード名・Watermelonは複数のベンチマークテストにおいて、OpenAIのGPT-5.5に匹敵するスコアを記録したとのこと。AIコーディングエージェントを評価する指標のSWE-Bench Proで、Muse Sparkの前バージョンにあたる内部コード名・Avocadoは52.5％、GPT-5.5は58.6％を記録しています。GPT-5.5は人気のコーディングベンチマーク・Terminal-Bench 2.0でもMuse Spark(Avocado)を上回るスコアを記録しているので、MetaはWatermelonで性能差を詰めることに成功したとみられます。
Muse SparkにはAIエージェントを活用してプロンプトへの応答品質を向上させる「熟考モード」があり、Metaの社内テストでは有効にすることでスコアが8％向上したと報告されています。
ユーザーからの「Claude Opusに匹敵するモデルはいつごろ使えるようになりますか？」という問いかけに、ワン氏は「もうすぐ、まもなくです」と答えています。AnthropicのClaude Opus 4.8は、一部のコーディングタスクでGPT-5.5やMuse Sparkを上回り、SWE-Bench Proでは69.2％というスコアを記録しています。一方、Terminal-Benchi 2.0ではGPT-5.5に及ばないスコアでした。
pretty soon. I think you’ll like what we have cooking— Alexandr Wang (@alexandr_wang) July 3, 2026
なお、Watermelonの出力品質向上はモデルの能力向上よりもインフラ使用量増加の寄与するところが大きいとの情報もあります。
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in AI, Posted by logc_nt
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