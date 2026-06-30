2026年06月30日 13時11分 AI

Grok 4.5は1.5兆パラメーターの基盤モデルをCursorのデータで追加学習したものでSpaceXとTesla社内でベータテスト中



xAIが展開するAIモデル「Grok」について、イーロン・マスク氏がGrok 4.5の概要を日本時間の2026年6月28日にXに投稿しました。





Grok 4.5, based on our 1.5T V9 foundation model, with Cursor data added in supplemental training, is now in private beta at SpaceX & Tesla. Early evals show performance close to, perhaps exceeding Opus.



RL is continuing to significantly improve the model, and the Grok Build… — Elon Musk (@elonmusk) June 28, 2026



GrokはSpaceX傘下のxAIが開発しているAIモデルで、チャットアプリのGrokやXアプリ内のAIチャット機能、コーディングエージェントのGrok Buildなどで稼働しています。



マスク氏によると、Grok 4.5はパラメーター数1.5兆の基盤モデル「V9」をベースにCursorのデータを用いて追加学習を施したものとのこと。「V9」は日本時間の2026年5月25日に学習完了が報告されていた「V9-Medium」を指していると思われます。マスク氏は「現行のGrokはパラメーター数5000億の『v8-small』を基盤に構築したものであり、V9ベースのGrokは大幅な改善に成功している。特に困難なコーディングタスクにおいて顕著な成果を示している」と説明していました。また、CursorはAnysphereが開発するAIエージェントツールで、SpaceXは2026年6月16日にCursorの開発元であるAnysphereの買収契約を発表しています。



Grok foundation model V9-Medium (1.5T) has finished training. Evals look good. A lot of Cursor data was added in supplementary training and there is more to come.



Fine-tuning is underway and reinforcement learning begins in a few days. 2 to 3 weeks to public release.



This will… — Elon Musk (@elonmusk) May 25, 2026



2026年6月28日のマスク氏の投稿によると、SpaceXとTeslaの社内でGrok 4.5のベータテストを実施しており、「Claude Opusに近い性能で、場合によってはClaude Opusを超えている」という初期評価が示されているとのこと。ただし、Claude Opusのどのバージョンとの比較結果なのかは不明です。また、強化学習によって改善が続いているほか、Grok Buildのハーネスも改善が続いているそうです。





マスク氏は「今年は『一から学習した新規モデル』がSpaceXから毎月リリースされる」とも述べています。



なお、マスク氏は2026年4月8日に「Imagineのバージョン2」「1兆パラメーターのAIモデル2種」「1.5兆パラメーターのAIモデル2種」「6兆パラメーターのAIモデル」「10兆パラメーターのAIモデル」のトレーニングを実行中であることを明かしていました。

