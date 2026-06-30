2026年06月30日 12時30分 サイエンス

マジックマッシュルームの幻覚成分「シロシビン」が慢性的な耳鳴りの治療に役立つ可能性



実際には音がしていないのに音が聞こえるように錯覚してしまう耳鳴りに苦しむ人は、高齢化やストレスの増加、薬物乱用などによって増加傾向にあるとのこと。慢性的に発生する耳鳴りの治療に、マジックマッシュルームの幻覚成分であるシロシビンが役立つとする複数の研究結果についてまとめた論文が、学術誌のHearing Researchに掲載されました。



Current status and future prospects of research on psilocybin's regulation of neurotransmitters and their receptors related to the pathogenesis of tinnitus - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378595526001784



Magic Mushroom Compound Could Offer a New Approach to Treating Chronic Tinnitus : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/magic-mushroom-compound-could-offer-a-new-approach-to-treating-chronic-tinnitus



従来の耳鳴り治療では抗うつ薬や抗けいれん薬、血管拡張剤などが用いられていますが、これらの効果は限定的であり、重大な副作用があるとのこと。そのため、より効果的な治療法の開発が必要とされています。





そんな中、マジックマッシュルームに含まれる幻覚成分のシロシビンが、慢性的な耳鳴りの治療に役立つ可能性があると複数の研究で指摘されています。シロシビンは近年、うつ病やアルコール依存症、拒食症などの治療に役立つ可能性があるとして注目されている成分です。



依然として耳鳴りの決定的な原因はよくわかっていないものの、睡眠や気分調節に関わる神経伝達物質のセロトニンとの関連が示唆されています。シロシビンはセロトニンと類似した物質であり、主としてセロトニン受容体である5-HT 2A 受容体に作用することがわかっています。





注目するべき研究結果として、カナダの研究者らがマウスにシロシビンを投与し、その後に聞いた音がマウスの脳に及ぼす影響を調べた2024年の論文が挙げられています。この論文は未査読ではあるものの、シロシビンが耳鳴りに関連するものと同じ経路に作用することを示しています。





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