マジックマッシュルームの幻覚成分「シロシビン」が慢性的な耳鳴りの治療に役立つ可能性
実際には音がしていないのに音が聞こえるように錯覚してしまう耳鳴りに苦しむ人は、高齢化やストレスの増加、薬物乱用などによって増加傾向にあるとのこと。慢性的に発生する耳鳴りの治療に、マジックマッシュルームの幻覚成分であるシロシビンが役立つとする複数の研究結果についてまとめた論文が、学術誌のHearing Researchに掲載されました。
Current status and future prospects of research on psilocybin's regulation of neurotransmitters and their receptors related to the pathogenesis of tinnitus - ScienceDirect
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378595526001784
Magic Mushroom Compound Could Offer a New Approach to Treating Chronic Tinnitus : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/magic-mushroom-compound-could-offer-a-new-approach-to-treating-chronic-tinnitus
従来の耳鳴り治療では抗うつ薬や抗けいれん薬、血管拡張剤などが用いられていますが、これらの効果は限定的であり、重大な副作用があるとのこと。そのため、より効果的な治療法の開発が必要とされています。
そんな中、マジックマッシュルームに含まれる幻覚成分のシロシビンが、慢性的な耳鳴りの治療に役立つ可能性があると複数の研究で指摘されています。シロシビンは近年、うつ病やアルコール依存症、拒食症などの治療に役立つ可能性があるとして注目されている成分です。
依然として耳鳴りの決定的な原因はよくわかっていないものの、睡眠や気分調節に関わる神経伝達物質のセロトニンとの関連が示唆されています。シロシビンはセロトニンと類似した物質であり、主としてセロトニン受容体である5-HT2A受容体に作用することがわかっています。
注目するべき研究結果として、カナダの研究者らがマウスにシロシビンを投与し、その後に聞いた音がマウスの脳に及ぼす影響を調べた2024年の論文が挙げられています。この論文は未査読ではあるものの、シロシビンが耳鳴りに関連するものと同じ経路に作用することを示しています。
・関連記事
牧師や司祭など約30人の聖職者が研究室で高用量のマジックマッシュルームを摂取した結果「人生が変わる経験」をして本当に人生が変わってしまった実例 - GIGAZINE
「マジックマッシュルーム」がうつ病に効くメカニズムが脳スキャンで解明へ、依存症や拒食症の治療に使える可能性も - GIGAZINE
マジックマッシュルームはアルコール依存症の治療に役立つ可能性があると示される - GIGAZINE
イーロン・マスクやセルゲイ・ブリンらはマジックマッシュルーム・LSD・ケタミンなどの薬物を日常的に使用しシリコンバレーでは「サイケデリックパーティー」が開かれている - GIGAZINE
マジックマッシュルームの幻覚成分「シロシビン」が拒食症の治療に有効かもしれないと臨床試験で示される - GIGAZINE
マジックマッシュルームには「うつ」状態の脳の回路を再起動させる働きがある可能性が判明 - GIGAZINE
「耳鳴り」は聴覚神経の問題に脳が対処しようとした結果の可能性があるとの研究結果 - GIGAZINE
耳鳴りはなぜ発生するのか？どうすれば耳鳴りを和らげられるのか？ - GIGAZINE
耳鳴りのリスク低下と関連する「4つの食品」が特定される - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in 無料メンバー, サイエンス, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article The hallucinogenic component 'psilocybin….