2026年06月30日 12時15分 ネットサービス

ワールドカップ関連の違法配信に使われた400のドメインが押収される



2026年6月11日からスタートしたFIFAワールドカップ2026は、北米3か国の16都市で共同開催されています。アメリカの司法省は以前からワールドカップをテーマにした取り締まり措置を実施していましたが、FIFAワールドカップ2026では従来の約5倍の規模で取り締まりが実施され、違法配信に利用されていた約400件のドメインを押収したことが発表されました。



Office of Public Affairs | United States Seizes Hundreds of Internet Domains Used to Illegally Stream World Cup Matches | United States Department of Justice

https://www.justice.gov/opa/pr/united-states-seizes-hundreds-internet-domains-used-illegally-stream-world-cup-matches



Feds Seize Domain Names of Nearly 400 Pirate Sports Streaming Sites (Update) * TorrentFreak

https://torrentfreak.com/feds-seize-domain-names-of-nearly-400-pirate-sports-streaming-sites/



アメリカの国家知的財産権調整センター(NIPRCC)は、FIFAワールドカップ2026に関連するデジタル著作権侵害ドメインを標的とした作戦「オペレーション・オフサイド」を主導しています。オペレーション・オフサイドでは、複数の法執行機関や世界の民間企業と連携して、無許可の配信を行うウェブサイトを特定してドメインを押収することで知的財産権を保護することに重点を置いています。



アメリカ司法省が2026年6月26日に発表したプレスリリースでは、FIFAワールドカップ2026の試合を無許可でストリーミング配信していた約400のドメインを押収したことが発表されました。バージニア州東部地区に提出された押収令状を支持する宣誓供述書によると、押収されたドメインはFIFAワールドカップ2026の試合が行われているライブ配信中に、リアルタイム配信の形で違法に提供するために使用されていたとのこと。以下は、押収されたドメインにアクセスしたときに表示される「このサイトは押収されました」というオペレーション・オフサイドのメッセージ。





押収されたドメインはFIFAの情報提供を受けて特定され、映画会社やメディア会社から違法サイトのドメインである裏付け情報が提供されました。



著作権関連のニュースを発信するTorrentFreakによると、押収されたドメインにはフィットネスブログを装ったものや、期限切れとなった個人サイトのドメインを再利用したものなどが含まれていたとのこと。中には月間1500万回以上アクセスされていたサイトもあり、Googleが管理する.appドメインも複数押収対象となったそうです。





NIPRCCのイヴァン・J・アルヴェロ所長は「ワールドカップの試合を無許可で配信することは、知的財産権を侵害し、犯罪組織を助長する行為です。今回の『オペレーション・オフサイド』作戦と、法執行機関および民間企業との強力な連携により、数百ものドメインを特定・押収し、著作権で保護されたコンテンツを盗用・配布する者たちの活動を阻止しました。今後も継続的な取り組みを通じて、ファンが安全かつ正規の方法で試合を楽しめるようにすることは、国土安全保障捜査部の重要な任務です」と語っています。



移民税関捜査局の国土安全保障捜査部に所属するエリック・ワインドルフ特別捜査官は「違法なストリーミングサイトにアクセスすることは、重大なリスクを伴います。これらのストリーミング配信者は著作権法に違反するだけでなく、マルウェア攻撃や個人情報および金融データが漏えいする可能性のある接続など、視聴者を潜在的な脅威にさらします。これらのウェブサイトの閉鎖は、知的財産法を遵守し、ワールドカップ期間中にファンが安全かつ本物の形でチームを応援できるよう保証するという、国土安全保障捜査部の戦略における重要な部分です」と述べました。

