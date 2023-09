AmazonがPrime Video独占配信の作品をDVDで売る海賊版業者を提訴、被害は数億円以上と報告

Amazonの子会社であるAmazon Technologiesが、Prime Videoで独占配信している作品をDVDで販売する複数のサイトに対して訴訟を起こしました。当該サイトは正規品であるとしてDVDを販売していますが、Prime VideoのオリジナルコンテンツはDVDを製造または販売していないため、販売されているDVDは違法なルートから作成されていることは間違いなく、訴状では著作権と商標の侵害で数百万ドル(約数億円)の損害賠償が求められています。 The latest updates from Amazon’s Counterfeit Crimes Unit https://www.aboutamazon.com/news/policy-news-views/the-latest-updates-from-amazons-counterfeit-crimes-unit#video%20piracy

2023年09月01日

