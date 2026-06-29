2026年06月29日 13時06分 ハードウェア

Appleは高騰するメモリ価格に対処するためアメリカ政府がブラックリストに載せている中国企業のCXMTからメモリを購入する許可をトランプ政権に求めている



アメリカ政府は複数の中国企業を「中国軍事企業リスト」と呼ばれるブラックリストに登録し、これらの企業が国防総省と取引することを禁止しています。Appleはこのブラックリストに登録されている企業との取引をトランプ政権に求めることで、世界的なメモリ供給不足に対処しようとしていると、経済メディアのFinancial Timesが報じました。



Apple seeks to buy memory chips from blacklisted Chinese company

https://www.ft.com/content/d72a25e2-7bde-4aa9-bd8d-0c4f3d6cb2cb





Apple asks Trump to allow RAM imports from banned supplier

https://appleinsider.com/articles/26/06/27/apple-asks-trump-to-let-it-buy-memory-from-a-blacklisted-supplier



Apple wants US approval to buy chips from CXMT as memory prices quadruple

https://thenextweb.com/news/apple-lobbying-us-approval-cxmt-blacklisted-memory-chips



イギリスの経済紙であるFinancial Timesは、Appleの内部事情に精通した6人の関係者からの証言として、「Appleはトランプ政権に対し、中国企業であるCXMTからメモリチップを購入する許可を得ようと働きかけている」と報じました。CXMTは中国人民解放軍とのつながりが疑われており、アメリカの国防総省から「中国軍事企業リスト(1260Hリスト)」に登録されている企業です。





Appleはメモリ価格の高騰による財政的圧迫を緩和するために、トランプ政権に対してCXMTとの取引の承認を得ようとロビー活動を続けています。情報筋によると、Appleは2026年5月以前から商務省や政府関係者などに接触しているとのこと。



国防総省は中国のメモリチップメーカーであるCXMTやYMTCを、中国軍事企業リストに登録しています。中国軍事企業リストに登録されている企業は、中国人民解放軍とのつながりが疑われ、アメリカの国家安全保障を損なう恐れがある企業ですが、Appleが法的にこれらの企業と取引することを禁じられているわけではありません。



なお、Appleは現地時間の2026年6月25日にメモリ価格の高騰を理由にMacやiPadなどの値上げを発表したばかり。この発表により、Appleの時価総額は2630億ドル(約41兆円)も減少しており、これはAppleがこれまで経験したものとしては2番目に大きな減少額だったそうです。



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そのため、CXMTをメモリ供給元として確保することに成功すれば、Appleの状況を改善することに役立つだろうとFinancial Timesは報じています。



なお、アメリカ商務省は2025年にCXMTをエンティティリストに追加することを検討していました。しかし、トランプ政権は中国との貿易戦争の休戦を目指し、同国と厳しい交渉の真っただ中であることを理由に、CXMTのエンティティリスト入りを保留とするよう指示しています。



ただし、Appleがトランプ政権から「CXMTがエンティティリスト入りしない」などの何らかの保証を得られるかどうかは不明だそうです。



Appleは2022年に中国で販売するiPhone向けにYMTCからメモリを購入することを検討していました。しかし、この際にはアメリカの政治家などからの強い反発に直面。当時上院の情報委員会で共和党筆頭委員を務めていたマルコ・ルビオ氏は、「Appleは火遊びしている」と同社を強く非難しました。



AppleがCXMTからメモリを購入することとなれば、前回の事例のようにアメリカ議会から強い反発が見られることは明らかだろうとFinancial Timesは報じています。



Appleは自社デバイスに搭載するDRAMメモリを、韓国のSamsungおよびSKハイニックス、アメリカのMicronから購入しています。一方、CXMTは上海証券取引所への上場について規制当局の承認を得たばかりで、DRAM分野で大手企業に挑戦するための態勢を整えている段階です。

