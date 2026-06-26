2026年06月26日 11時10分 ハードウェア

AppleがMacやiPadなどを一斉値上げ、MacBook Airは4万円アップでもiPhoneとApple Watchは価格キープ



Appleが2026年6月25日、MacやiPadなど複数のハードウェア製品を一斉に値上げしました。MacBook Airは13インチモデルが18万4800円から22万4800円に、iPad Airは11インチモデルが9万8800円から12万9800円に上昇する一方で、iPhoneとApple Watchは価格が据え置かれています。



Apple（日本）

https://www.apple.com/jp/



Apple raises prices of MacBooks, iPads as memory costs skyrocket | Reuters

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/apple-raises-prices-macbooks-ipads-memory-costs-skyrocket-2026-06-25/



生成AI向けデータセンターの建設が世界中で進み、メモリやストレージの需要が急増したことで、パソコンやタブレットに使う部品の価格も押し上げられています。ロイターによると、Appleはメモリやストレージ用チップの価格上昇をこれまで吸収してきたものの、複数製品の値上げを始める必要がある段階に達したと説明しているとのこと。





MacBookでは、2026年3月に発売された低価格モデルのMacBook Neoが9万9800円から11万9800円に上昇しました。MacBook Airは13インチモデルが18万4800円から22万4800円、15インチモデルが21万9800円から26万4800円に変更。MacBook Proは14インチモデルが27万9800円から33万9800円、16インチモデルが44万9800円から51万9800円になっています。



メモリやSSDのカスタマイズ価格も上昇。例えばメモリは16GBから24GBへの変更が従来の3万円から3万6000円になるなど全体的に約20％の値上げが実施されています。SSDもMacBook Airで512GBから1TBへの変更が3万円から5万4000円になるなど大幅な値上げが行われました。





デスクトップ型Macも値上げされています。iMacは19万8800円から24万9800円、Mac miniは12万4800円から13万4800円、Mac Studioは32万8800円から41万9800円になりました。とくにMac Studioは最安構成でも9万1000円の値上げとなっており、高性能なメモリやストレージを必要とする製品ほど価格改定の影響が目立ちます。



iPadシリーズも全体的に価格が見直されました。標準モデルのiPadは5万8800円から7万4800円、iPad miniは7万8800円から9万9800円に上昇。iPad Airは11インチモデルが9万8800円から12万9800円、13インチモデルが12万8800円から16万9800円になりました。iPad Proは11インチモデルが16万8800円から20万9800円、13インチモデルが21万8800円から26万9800円です。





そのほかHomePodは4万4800円から5万9800円、HomePod miniは1万4800円から2万2800円、Apple TV 4Kは1万9800円から3万4800円に変更されました。空間コンピュータをうたうApple Vision Proも59万9800円から64万9800円に上昇しています。



一方でiPhone、Apple Watch、AirPods、AirTagは今回の国内オンラインストア改定の対象外です。ただしAppleが長期的な価格据え置きを約束したわけではなく、2026年6月のインタビューでティム・クックCEOは半導体コストの上昇を受けて、iPhoneをはじめとするApple製品の値上げは避けられないと述べていました。



Appleのティム・クックCEOがiPhoneの値上げは避けられないと発言 - GIGAZINE





ロイターによるとAppleは値上げ以外に講じた対策について、詳細を明らかにしていないものの解決策を探すために取り組んでいると説明したとのことです。