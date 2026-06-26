2026年06月26日 11時00分 ゲーム

ストレージとメモリ価格上昇のためXBOXがまたも値上げ、2TBモデルは販売終了



2026年8月1日にXBOXの値上げが行われることが発表されました。XBOXは2025年5月と2025年9月にも値上げを行っており、1年ちょっとの間に3回目の値上げ実施となります。



Updated XBOX Console Prices - XBOX Wire

https://news.xbox.com/en-us/2026/06/25/xbox-console-price-update/





Xbox Is Increasing Console Prices For A Third Time

https://kotaku.com/xbox-price-increase-2026-tariffs-buy-now-pay-later-2000710565



XBOXシリーズは2025年5月に値上げを実施。製品や地域によって値上げ幅は異なり、XBOX Series Sだと最大で1.4倍の値上げとなりました。



MicrosoftがXbox Series S|Xや周辺機器を一斉値上げ、日本では価格が1.3倍～1.4倍に - GIGAZINE





続けて、わずか4カ月後の2025年9月にも値上げを行いました。



MicrosoftがXbox Series S|Xの値上げを発表、アメリカではXbox Series Xがわずか半年で2万2000円の値上げに - GIGAZINE





発表によると、今回はアメリカで512GBモデルが100ドル(約1万6200円)、1TBモデルが150ドル(約2万4300円)の値上げとなり、2TBモデルは販売を終了するとのこと。



短いスパンで3度目となる値上げを行うことについて、XBOXチームは「2025年9月以降の値上げは避けたいと考え、ここ数カ月、サプライヤーと対応策を協議してきました。しかし残念ながら、ゲーム機のストレージやメモリの価格は2.5倍以上に上昇しており、2027年秋までにはさらに2倍になると予想されています。家電業界全体が部品不足に苦しむ中、ゲーム機は特に影響を受けています。スマートフォン、PC、スピーカー、その他の民生用デバイスとは異なり、ゲーム機は通常、利益を上乗せすることなく、製造コストを下回る価格で販売されているためです」と説明しました。



なお、値上がりしてもXBOXを買いやすいように、Microsoft Storeでの購入時に最大12カ月の無利息分割払いが可能になります。また、小売店と協力して中古品を低価格で提供するプログラムにより、中古品の買取も推進されます。Microsoft Storeでは、認定再生品がメーカー希望小売価格から最大100ドル引きで購入できるようになります。

