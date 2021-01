アメリカと中国の貿易戦争によりGPUとマザーボードの価格が急上昇する可能性がある

トランプ政権は 「情報通信上の懸念がある」として中国の通信機器などに厳しい制限を課してきました が、価格上昇の懸念からグラフィックカードやマザーボードなどのパソコン関連製品は追加関税のリストから除外されていました。しかしその法律が2020年12月31日に失効し、以前から勢いを増しているアメリカと中国間の 貿易戦争 とは無縁だったハイテク機器の愛好家に厳しい現実が迫ろうとしています。 GPU, Motherboard Prices Will Jump Thanks to US-China Trade War - ExtremeTech https://www.extremetech.com/computing/318861-gpu-motherboard-prices-will-jump-thanks-to-us-china-trade-war 台湾に本社を置くPC機器大手の ASUS のテクニカルマーケティングマネージャーであるJuanJose Guerrero氏は自社のGPUとマザーボードについて、「供給や物流パートナーと緊密に連携し、価格の上昇を最小限に抑える予定ですが、関税や運用コストの問題から希望小売価格を引き上げます」と声明を発表しました。

2021年01月07日 21時00分00秒 in メモ, Posted by log1p_kr

