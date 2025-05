2025年05月02日 12時05分 ハードウェア

MicrosoftがXbox Series S|Xや周辺機器を一斉値上げ、日本では価格が1.3倍~1.4倍に



Microsoftが、2025年5月1日(木)からXbox Series S|Xやワイヤレスコントローラーなどの小売価格を全世界で一斉に値上げしたことがわかりました。



日本で扱いのあるXbox Series S|X各モデルの価格改定内容と値上がり幅は以下の通りです。



・Xbox Series S(512GBモデル)



改定前価格 改定後価格 値上がり幅 日本 税込4万4578円 税込6万2480円 1.4倍 アメリカ 299.99ドル(約4万3700円) 379.99ドル(約5万5300円) 1.27倍 ヨーロッパ 299.99ユーロ(約4万9300円) 349.99ユーロ(約5万7500円) 1.17倍 イギリス 249.95ポンド(約4万8300円) 299.99ポンド(約5万8000円) 1.2倍



・Xbox Series S(1TBモデル)



改定前価格 改定後価格 値上がり幅 日本 税込4万9978円 税込6万7480円 1.35倍 アメリカ 349.99ドル(約5万1000円) 429.99ドル(約6万2600円) 1.23倍 ヨーロッパ 349.99ユーロ(約5万7500円) 399.99ユーロ(約6万5700円) 1.14倍 イギリス 299.99ポンド(約5万8000円) 349.99ポンド(約6万7700円) 1.17倍



・Xbox Series X(デジタル版)



改定前価格 改定後価格 値上がり幅 日本 税込5万9978円 税込7万9980円 1.33倍 アメリカ 449.99ドル(約6万5500円) 549.99ドル(約8万円) 1.22倍 ヨーロッパ 499.99ユーロ(約8万2100円) 549.99ユーロ(約9万400円) 1.3倍 イギリス 429.99ポンド(約8万3100円) 449.99ポンド(約8万7000円) 1.05倍



・Xbox Series X



改定前価格 改定後価格 値上がり幅 日本 税込6万6978円 税込8万7980円 1.31倍 アメリカ 499.99ドル(約7万2700円) 599.99ドル(約8万7300円) 1.2倍 ヨーロッパ 549.99ユーロ(約9万400円) 599.99ユーロ(約9万8600円 1.09倍 イギリス 479.99ポンド(約9万2800円) 499.99ポンド(約9万6600円) 1.04倍



Amazon.co.jpでは、Xbox Series Xのみ改定後の価格で販売されていました。



なお、今回の価格改定に合わせて、次のホリデーシーズンから発売される新しいファーストパーティーゲームの一部の価格が79.99ドル(約1万1600円)になり、「Xbox Play Anywhere」によって一度購入するとゲーム機のほかPCでもプレイできるようになるとのこと。日本での展開予定や価格についてはまだ不明です。