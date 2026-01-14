2026年01月14日 13時15分 ハードウェア

世界のPC出荷台数が2025年第4四半期に前年同期比9.6％増、Windows 10サポート終了によるアップグレードや値上げ前の確保需要



調査会社のIDCが、2025年第4四半期(10月～12月)のPC出荷台数レポートを発表しました。IDCは世界的なメモリ不足により2026年のPC出荷台数が前年比で最大9％減少した可能性を指摘していますが、その前にバイヤーやブランドが在庫を確保する動きなどが発生したこともあって、出荷台数は前年同期比9.6％増の7640万台に達したとのことです。



2025 Holiday PC Shipments Exceed Expectations as Vendors Accelerate Inventory Purchases Amid Supply Concerns - IDC

https://www.idc.com/resource-center/press-releases/4q25-pc-top-5-pr/





世界のPC出荷数は2024年第4四半期以降の1年間、常に前年同期を上回る伸びを見せており、2025年第4四半期は前年同期比9.6％増の7640万台でした。





IDCによるとメーカー別の出荷台数は以下のようになっていて、最多はLenovoの1930万台で前年同期比14.4％増でした。



メーカー 出荷台数 前年同期比 Lenovo 1930万台 14.4％増 HP 1540万台 12.1％増 Dell 1170万台 18.2％増 Apple 710万台 0.2％増 ASUS 540万台 10.9％増 その他 1740万台 1.5％増 合計 7640万台 9.6％増



数字の伸びの要因として、IDCはWindows 10のサポート終了に伴うアップグレート需要、2026年からの関税への懸念からベンダーが計画よりも在庫処理を繰り上げたこと、メモリ不足の顕在化による値上げに先立つバイヤーやブランドによる確保需要などを挙げています。





IDCのリサーチ担当ヴァイスプレジデントであるジャン・フィリップ・ブシャール氏は「メモリを巡る状況は急変しており、12カ月後のPC市場は大きく変わっていると考えられます。すでに一部のメーカーが発表したように、価格に対して明らかな圧力がかかるだけでなく、手元のメモリ在庫を確保するためにPCのメモリ仕様が平均的に引き下げられる可能性があります。2026年はとても不安定な年になりそうです」とコメントしています。



また、リサーチマネージャーのジテシュ・ウブラニ氏も、メモリ不足による業界への影響に言及し、「今後2年で市場動向が根本的に書き換わる可能性が高い」と述べています。ウブラニ氏によれば、中小ブランドは大手メーカーによってシェアを奪われて生き残れないリスクが高まるとのこと。PCの出荷については減速する可能性があるものの、メーカーやサプライヤー、流通パートナーが価格調整を行い、供給が限られた環境でも収益機会を確保する動きから、市場全体の価値は増加すると予測しています。

