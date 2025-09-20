2025年09月20日 15時00分 ゲーム

MicrosoftがXbox Series S|Xの値上げを発表、アメリカではXbox Series Xがわずか半年で2万2000円の値上げに



Microsoftが2025年10月から、アメリカでのXbox Series SおよびXbox Series Xの販売価格を値上げすると発表しました。Xbox Series Xは50ドル(約7400円)、Xbox Series Sは20ドル(約3000円)値上げされます。



U.S. console pricing updates announced September 19, 2025 | Xbox Support

https://support.xbox.com/en-US/help/hardware-network/console/may-2025-pricing-updates





Microsoft is raising prices on Xbox consoles in the US again | The Verge

https://www.theverge.com/news/782079/microsoft-xbox-console-price-increase-us



現地時間の2025年9月19日、MicrosoftのゲーミングブランドであるXboxが、アメリカでのXbox Series S|Xの値上げを発表しました。Xboxは値上げの理由を「マクロ経済環境の変化」と説明しています。加えて、「これらの変更は困難なものであると認識しており、慎重に検討を重ねて決定しました。今後も、あらゆる画面でより多くのゲームをプレイできる機会を増やし、Xboxプレイヤーの皆様に価値を提供することに注力してまいります」と述べています。



値上げは2025年10月3日から実施され、Xbox Series Sの512GBモデルは379.99ドル(約5万6000円)から399.99ドル(約5万9000円)に、1TBモデルは429.99ドル(約6万4000円)から449.99ドル(約6万7000円)に、Xbox Series Xのデジタルモデルは549.99ドル(約8万1000円)から599.99ドル(約8万9000円)に、Xbox Series Xは599.99ドルから649.99ドル(約9万6000円)に値上げされます。また、日本では販売のないXbox Series Xの新モデルであるXbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition Blackは、70ドル(約1万円)値上げされ729.99ドル(約10万8000円)から799.99ドル(約11万8000円)に値上げされます。





なお、コントローラーやヘッドセットなどのアクセサリー類で販売価格の変更はありません。また、Microsoftは「その他すべての市場におけるか製品価格の変更はありません」と説明しました。



Microsoftは2025年5月に全世界でのXbox製品の値上げを実施しており、Xbox Series Xは100ドル(約1万5000円)、Xbox Series Sは80ドル(約1万2000円)値上がりしました。今回の値上げと合わせると、アメリカではわずか半年でXbox Series Xが150ドル(2万2000円)、Xbox Series Sは100ドル値上がりしたこととなります。さらに、Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Editionに至っては、発売からわずか1年で200ドル(約3万円)の値上げになるとThe Vergeは指摘。





なお、2025年5月の値上げで、日本でのXbox Series S|Xの販売価格はXbox Series Sの512GBモデルが税込6万2480円、1TBモデルが税込6万7480円、Xbox Series X(デジタル版)が税込7万9980円、Xbox Series Xが税込8万7980円となりました。



MicrosoftがXbox Series S|Xや周辺機器を一斉値上げ、日本では価格が1.3倍～1.4倍に - GIGAZINE





The Vergeのコメント欄では「変だな、もしもMicrosoftが売れ残った在庫を抱えていて、それを早く処分したいなら値段を下げた方が早くうれるのに。ああ、800ドルの価値があると主張すれば、埋め立ての際に税金の控除が大きくなるんだろうね」という辛辣な意見から、「Microsoftはもはやハードウェアを売りたくないようです。ゲーム機を売るには魅力的なゲームが必要ということを理解していなかったリーダーシップの欠如が彼らの失敗の原因です」といったMicrosoftに対する批判、さらには「誰も買っていない商品の価格が上がった場合、本当に値上がりしたと言えるのでしょうか？」というコメントもありました。

