2025年09月20日 16時19分 レビュー

Appleの「1万円のヒモ」「iPhone 17 Pro専用ケース」「iPhone Air専用バンパー」まとめてレビュー



Appleが2025年9月19日(金)にiPhone AirやiPhone 17シリーズを発売しました。GIGAZINEでは各種デバイスに加えてApple製アクセサリ「MagSafe対応iPhone 17 Proテックウーブンケース」「クロスボディストラップ」「iPhone Airバンパー」も入手したので、それぞれの見た目や使い方をまとめてみました。



左から順に「MagSafe対応iPhone 17 Proテックウーブンケース」「クロスボディストラップ」「iPhone Airバンパー」のパッケージです。





◆MagSafe対応iPhone 17 Proテックウーブンケース

「MagSafe対応iPhone 17 Proテックウーブンケース」のカラーは「ブルー」「パープル」「シエナ」「グリーン」「ブラック」の5色がラインナップされています。今回はシエナを買いました。





シエナの見た目はこんな感じ。





表面は糸をきつく編み込んだような質感。サラサラとザラザラの中間の手触りで、指が適度に引っかかります。





内側。





MagSafeに対応していて、各種アクセサリをカバーの外側に装着できます。試しに金属クリップを近づけると磁力でくっつきました。





iPhone 17 Proに装着。





ケースの外縁部が盛り上がっており、ディスプレイが机などに接触することを防げます。





背面。





ケースの窓枠部分がカメラの突起よりも高くなっているので、カメラを下にして置いてもレンズが机や床に接触しないようになっています。





底面の両側にストラップ穴が設けられており、別売りのクロスボディストラップを装着できるようになっています。また、USB Type-Cポートの周囲はスペースが広めに確保されています。





iPhone 17 Proに「MagSafe対応iPhone 17 Proテックウーブンケース」を装着した際の重さは235gでした。





◆クロスボディストラップ

「クロスボディストラップ」は税込9980円のApple純正ストラップです。カラーラインナップは「ネオンイエロー」「ライトブルー」「ブルー」「パープル」「シエナ」「オレンジ」「タン」「グリーン」「ライトグレイ」「ブラック」の10種類。今回はシエナをゲットしました。





箱の中にはクロスボディストラップ本体とリング付きのヒモが入っています。





取り付け方は次の通り。まず、リング付きのヒモを対応ケースのストラップ穴に装着します。





続いて、クロスボディストラップの先端をリングに通します。





ボタンを閉じれば取り付け完了です。





全体像はこんな感じ。





クロスボディストラップは2本の平たいヒモを金具でつなぎ止める構造です。ヒモの中には磁石が埋め込まれており、ヒモ同士がピタッとくっついて1本の長いストラップとして機能します。





磁石は内部に埋め込まれているようで、見た目は普通のヒモにしか見えません。また、柔軟な磁石を採用しているとのことで、ゴワゴワすることなく通常のヒモと同様に柔軟に曲がります。





長さ調整は「2箇所の金具をスライドさせ、ヒモ同士を磁力でピタッとくっつける」という手順で行います。文章では分かりにくいので、ストラップを伸ばしたり縮めたりする様子を動画で記録してみました。



Apple純正「クロスボディストラップ」の長さ調整手順 - YouTube





長さは1080mmから2080mmの間で調整可能。一番短くした状態で身長164cmの編集部員がたすき掛けするとこんな感じです。通常のストラップだと長さ調整後に余ったヒモがビロ～ンと飛び出てしまうことがありますが、クロスボディストラップの場合はヒモが余らない仕組みなので、短くしてもスッキリした見た目を保てます。





◆iPhone Airバンパー

「iPhone Airバンパー」は「ライトブルー」「タン」「ライトグレイ」「ブラック」の4色展開です。今回はブラックを買いました。





「iPhone Airバンパー」本体の見た目はこんな感じ。





iPhone Airに装着してみました。





背面。





「iPhone Airバンパー」はあくまで側面をカバーするための製品で、カメラを保護する能力は備わっていません。





底面の両側にはストラップ穴が設けられており、クロスボディストラップを装着できます。





クロスボディストラップを取り付けるとこんな感じ。





Appleのオンラインストアでの価格は「MagSafe対応iPhone 17 Proテックウーブンケース」が税込9980円、「クロスボディストラップ」も税込9980円、「iPhone Airバンパー」は税込6480円です。それぞれAmazon.co.jpでも入手可能です。



