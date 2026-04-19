2026年04月19日 08時00分 レビュー

USBケーブルなのにスマホのストラップとしても使えるエレコムの「充電ケーブルショルダーストラップ」レビュー



エレコムの「充電ケーブルショルダーストラップ P-STSDH1CC06WH」は、内部にUSBケーブルを組み込んだスマートフォン用ストラップです。プレゼント企画用にエレコムから提供してもらった品を実際に使って見ました。



充電ケーブルショルダーストラップ - P-STSDH1CC06WH

https://www.elecom.co.jp/products/P-STSDH1CC06WH.html



これが「充電ケーブルショルダーストラップ P-STSDH1CC06WH」のパッケージ。





ケーブルと、装着方法等が書かれた紙が入っていました。





これがケーブル。直径約6mmの丸ヒモで、ポリエステル素材で少し引っかかりのある手触りです





重量は実測で68g。





特徴は内部にUSBケーブルが組み込まれている点です。先端のキャップを引っ張るとUSB Type-Cコネクタが現れます。防水構造ではないので水濡れ注意。





中央付近にカラビナとケース装着用のパーツが付いています。





実際にスマートフォンへ装着してみます。装着には別途ケースが必要。今回は「iPhone 17 Pro」とApple公式のテックウーブンケースを用意しました。





ケースをスマートフォンから外し、充電口に空いた穴へ装着用パーツを挿入します





ケースにスマートフォンを入れるとこんな感じ。





後はカラビナに取り付けて完成です。首から提げてみると内部にUSBケーブルが入っているとは思えないほどの安定感があります。





先端部分を引っ張ることで長さ調節が可能。最長1500mmまで伸ばせます。





ケーブルの長さの都合上、首から提げたままモバイルバッテリーにつないで充電するのはやや困難。充電時は首から外すのが無難です。最大60W(20V/3A)で充電できます。





スマートフォン用のストラップとケーブルを一緒にするという発想が面白く、荷物を極力減らしたいという人には役立ちそう。





「充電ケーブルショルダーストラップ P-STSDH1CC06WH」はAmazon.co.jpでは税込2530円で販売されています。



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