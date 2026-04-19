2026年04月19日 11時00分 レビュー

2つのホイールで上下左右自由自在にスクロールして作業を高速化するワイヤレスマウス「MA-WBIRS635BK」レビュー



サンワサプライが2026年2月に発売したBluetoothワイヤレスマウス「MA-WBIRS635BK」は、縦方向だけではなく横にもスクロールできるチルトホイール、横スクロール専用のサイドホイールを搭載したとにかくスクロールが便利になったマウスです。PCの作業やWebページ閲覧を加速させるアイテムとのことなので、実際にMA-WBIRS635BKを使ってみました。



MA-WBIRS635BK【Bluetoothワイヤレスマウス（高速スクロール・チルトホイール・サイドホイール付き）】上下の高速スクロールと左右方向にスクロールできるチルトホイール・サイドホイールを搭載したBluetoothワイヤレスマウス。｜サンワサプライ株式会社

https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=MA-WBIRS635BK



MA-WBIRS635BKのパッケージ。





内容物はマウス本体、レシーバー、充電用のUSB-Cケーブル。





MA-WBIRS635BKは充電式のワイヤレスマウスで、手にフィットする形状の大型(Lサイズ)マウスです。





大きさは幅76.5mm×縦116mm×高さ43.7mm。交通系ICと並べて大きさを比較すると以下のような感じ。





成人男性が実際に手を置いてみた様子が以下。





重さは実測で106gでした。





天面のボタンは左右のクリックとホイール、マウス感度切り替えボタン、接続切り替えボタン。





ホイールは回転やクリックできるだけではなく、左右に動かすこともできます。





左側面にはサイドホイールとサイドボタン。





右側面にはボタン類はなし。





背面は以下のような感じ。





前面には充電用のUSB-Cポートがあります。また、正面から見ると本体が斜めに傾いたデザインになっていることがわかります。





底面には電源スイッチ。





底面のカバーを開けると、レシーバーを収納できるようになっていました。





実際にMA-WBIRS635BKを使用するため、まずは付属のUSB-Cケーブルを使って充電します。





USB-CケーブルでPCとMA-WBIRS635BKを接続。





充電が始まるとホイールの奥が赤く点灯しました。





十分に充電できたら背面のスイッチを切り替えて電源オン。





天面中央の接続ボタンを1回押すと、レシーバーのアイコンの右側が点灯しました。





レシーバーをPCに挿入。





マウスをPCに接続することができました。





また、接続ボタンを2回押すことでレシーバー接続からBluetooth接続に変更できます。青く点滅したらBluetooth接続待機状態となります。





今回はWindows PCに接続します。PCの設定アプリから「Bluetoothとデバイス」を開いたら「デバイスの追加」をクリック。





「Bluetooth」を選択します。





「MA-WBIRS635」と表示されたのでクリックします。





「デバイスの準備が整いました！」と表示されたので「完了」をクリック。





「MA-WBIRS635」が追加されました。





MA-WBIRS635BKの特徴は、上下だけではなく左右にもカチカチと動作できるチルトホイールと、左右にスクロールできるサイドホイールの両方を備えている点にあります。実際にMA-WBIRS635BKを操作しているときのクリック音や、ホイールで横スクロールしている様子は以下のムービーを見るとよく分かります。



2つのホイールで上下左右にスクロール自在なマウス「MA-WBIRS635BK」を使ってみた - YouTube





天面のホイールは左右に傾けることができるチルトホイールで、大画面の作業環境で横スクロールを素早く行うことができます。





また、サイドホイールはより直感的に横スクロールできるようになっており、カチカチと切り替えたいならチルトホイール、スムーズに動かしたいならサイドホイールと使い分けることで作業を高速化できます。さらに、サンワサプライのマウス割り当てソフト「SANWA Mouse Function Setting」を使うことで、4つのボタンとチルトホイル・サイドホイールにそれぞれ好きな機能を割り当てることも可能です。





加えて、サイドホイールの右にある黒いボタンを押すと、デスクトップが表示されます。





MA-WBIRS635BKの通信範囲は最大約10mで、連続動作時間は100時間、連続待機時間は5000時間、仕様可能日数目安は250日です。大型マウスですが手にフィットし重量も軽いため使いやすく、チルトホイールのみ左右の動作でカチカチ音がするもののそれ以外のボタンは全て静音設計となっているため、場所を選ばず選びやすいマウスとなっています。



MA-WBIRS635BKは公式ストアの価格で7280円。Amazon.co.jpでも取扱いがあり、価格は5973円です。



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また、「MA-WBIRS635BK」は以下のプレゼント記事からもゲットできます。



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