「iPhone 17 Pro」速攻フォトレビュー、アルミニウムボディを採用し見た目がガラリと様変わり



「iPhone 17 Pro」は「熱間鍛造アルミニウムUnibody」と呼ばれる新設計のボディを採用しており、旧モデルから見た目がガラリと変化しています。そんなiPhone 17 Proを発売と同時にゲットしたので、まずは外観を詳しくチェックしてみました。



iPhone 17 Proのカラーラインナップは「シルバー」「コズミックオレンジ」「ディープブルー」の3色です。今回はコズミックオレンジを買いました。





箱を開けると、iPhone 17 Proが特徴的な背面が見える状態で入っていました。





箱の中にはiPhone 17 Pro本体のほかにUSB Type-Cケーブルと厚紙も入っていました。





厚紙は「iPhone 17 ProにはSIMカードスロットが搭載されておらず、eSIMを使う必要がある」ということを説明するためのものです。Apple StoreでもスタッフがiPhone購入者に対してeSIMを使うように繰り返し案内していました。





iPhone 17 Proは6.3インチのSuper Retina XDRディスプレ﻿イを搭載しています。解像度は2622×1206ピクセルで、最大リフレッシュレートは120Hz。標準状態の最大輝度は1000ニトで、屋外のピーク輝度は3000ニトです。





画面上部にはDynamic Islandがあります。18メガピクセルのフロントカメラも搭載しています。





ベゼル幅は実測で約1.5mmでした。





背面はこんな感じ。色の異なる部分はサラサラした手触りです。





カメラは「48メガピクセルのメインカメラ」「48メガピクセルの超広角カメラ」「48メガピクセルの望遠カメラ」の3眼構成です。





なお、Appleの公式ページには「最大8倍の光学ズーム」と記されていますが、48メガピクセルで撮影できるのは4倍ズームまでで、8倍ズームは12メガピクセルにクロップすることで実現しています。





天面。





底面。USB Type-Cポートの端子が本体色に合わせてオレンジ色になっています。





左側面にはアクションボタンと音量調整ボタンを搭載。





右側面にはサイドボタンとカメラコントロールが並んでいます。





寸法は幅71.9mm×高さ150.0mm×薄さ8.75mmです。カメラ部分の最も厚い部分は実測で約13mmでした。





そして、重さは実測205gでした。





大きさがイメージしやすいように手で持つとこんな感じ。





iPhone 17 Pro(左)とiPhone 16 Pro(右)を並べてみました。





iPhone 16 Proはフレームが外周をグルッと囲むデザインで、背面はすべてガラスでした。





iPhone 17 Proは熱間鍛造アルミニウムUnibodyを採用しており、外周と背面がシームレスにつながっている部分はアルミニウム。背面の色が薄い部分には独自の耐亀裂性能の高いガラスであるCeramic Shieldがはめ込まれています。





薄さはiPhone 17 Proが8.75mmで、iPhone 16 Proは8.25mmです。





カメラ側の薄さはこんな感じ。





iPhone 17 Pro(左)とiPhone Air(右)は見た目が大きく異なります。





iPhone 17 Proは史上最薄のiPhone Airと比べるとかなり厚いです。その分、バッテリー容量に大きな差があるようで、Apple公称のバッテリー持続時間はiPhone Airのビデオ再生時間が最大27時間なのに対してiPhone 17 Proのビデオ再生時間は最大33時間です。





カメラのある天面側もiPhone 17 Proの方が厚いです。その代わり、iPhone 17 Proには3眼構成のカメラが備わっています。





iPhone 17 Proの256GBモデルは税込17万9800円です。Amazon.co.jpでも取り扱われていますが、記事作成時点では在庫切れとなっています。



iPhone 17 Proのカメラ性能や処理性能の検証記事を後日公開予定です。



