2026年03月21日 21時21分 レビュー

机に固定できるUSBポート付き電源タップが便利



PCやスマートフォンなど大量のデバイスを同時に使うためにデスクの上に電源タップを置いてコンセントを確保している人は多いはず。しかし、一般的な電源タップには「電源タップ自体のコードが邪魔」とか「電源タップからコードを抜き差しする際に、電源タップが浮かないように両手を使う必要がある」といった問題があります。サンワサプライが2026年1月16日発売したクランプ固定式電源タップなら、デスクの端っこに電源タップを固定できるだけでなく、最大65Wで給電できるUSBポートも確保できるとのこと。便利そうだったので、実機を借りて使ってみました。



デスクに固定して片手で簡単に抜き差しできる、USB PD最大65W対応クランプ固定式電源タップを発売｜サンワサプライ株式会社

https://www.sanwa.co.jp/info/news/202601/tap-b114uc-2bk/index.html



クランプ固定式電源タップのパッケージはこんな感じ。色はブラックとホワイトの2色で、今回はブラックを使います。





パッケージの中には本体と説明書が入っていました。





このクランプを使ってデスクの端っこに固定する仕組み。ノブは手で締められるようになっています。また、デスクに傷がつかないように電源タップの底面にパッドが貼られています。





クランプ側にもパッドがついています。





取り付け作業は1分もかからずに完了。





最初から電源タップがついていたかのような自然な仕上がり。





手前側にはUSB Type-Cポートが3個とコンセントが2個並んでいます。





裏側にもコンセントが2個あります。





ガッチリ固定できるので、電源コードを片手で抜き差ししてもグラグラすることはありません。



サンワサプライのクランプ固定式タップはしっかり固定できてグラグラしない - YouTube





USBポートの出力はUSB Type-Cポートが最大65Wで、USB Type-Aポートが最大18Wです。





複数のUSBポートを使う場合は組み合わせによって最大出力が変化します。組み合わせごとの最大出力は以下の通り。USB Type-Cポートを2個使う場合、C1ポートとC2ポートの場合は両方最大12Wですが、C1ポートとC3ポートだとC1ポートが最大45Wになります。





USBポートの組み合わせを覚えるのが面倒ですが、充電器を取り出す手間が省けるのが便利です。





クランプ固定式タップの標準価格は税込1万4300円で、Amazon.co.jpではブラックとホワイトのどちらも税込1万300円で入手できます。



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