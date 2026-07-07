2026年07月07日 22時00分 ハードウェア

AMDのAI開発キット「Ryzen AI Halo」レビューがさっそく登場、約64万円で128GBの超大容量ユニファイドメモリ＆Zen 5CPU＆Radeon 8060S GPUを搭載した強力ミニワークステーション



2026年1月に開催されたコンピューター見本市・CES 2026におけるAMDの基調講演で、リファレンス用のAI開発者向けミニPC「AMD Ryzen AI Halo」が発表され、同年7月10日(金)に順次出荷が始まります。Ryzen AI Haloは16コア32スレッドのZen 5CPU・40基のCU(演算ユニット)を持つRadeon 8060S GPU・XDNA 2 NPUを1つのチップに統合した強力なAPUと128GBの超大容量LPDDR5Xユニファイドメモリを搭載し、競合となるNVIDIAのミニワークステーション「DGX Spark」やAppleのMac Studio等に対抗するアプライアンスとして設計されています。そんなRyzen AI Haloのレビューを、海外テック系メディアのLTT Labsが公開しています。



AI Dev Kit, Batteries Included - AMD Ryzen AI Halo | LTT Labs

https://www.lttlabs.com/articles/2026/07/06/amd-ryzen-ai-halo



◆ハードウェア

Ryzen AI HaloとDGX、Mac Studioのスペックをまとめた表が以下。



AMD Ryzen AI Halo NVIDIA DGX Spark Mac Studio OS Windows 11 ProまたはAMD提供のLinux(Debian 13.4ベース) DGX OS macOS CPU AMD Ryzen AI Max+ 395

16コア32スレッド

最大5.1GHz Arm 20コア

Cortex-X925×10

Cortex-A725×10 Apple M3 Ultra

32コアCPU

高性能コア24基

高効率コア8基 GPU Radeon 8060S

RDNA 3.5

40CU NVIDIA Blackwell GPU Apple GPU

80コア AIアクセラレーター XDNA 2 NPU

最大50TOPS 第5世代Tensor Core

FP4で最大1PFLOPS 32コアNeural Engine 統合メモリ 128GB LPDDR5X-8000 128GB LPDDR5X統合メモリ 最大512GBユニファイドメモリ メモリ帯域幅 256GB/s 273GB/s 819GB/s ストレージ 2TB M.2 SSD 4TB NVMe M.2 SSD

自己暗号化対応 最大16TB SSD 主な通信・拡張 USB 3.2 Type-C×4

HDMI 2.1

10GbE

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 USB Type-C×4

10GbE

ConnectX-7 SmartNIC

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 Thunderbolt 5×6

USB-A×2

HDMI 2.1

10GbE

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3



Ryzen AI Haloは、Zen 5世代のRyzen AI Max+ 395を中心に構成したミニPCです。CPUは16コア32スレッド、内蔵GPUはRDNA 3.5世代の40CUを備えるRadeon 8060Sで、NPUにはXDNA 2を搭載します。メモリは128GBのLPDDR5X-8000統合メモリで、帯域幅は256GB/sです。ストレージは2TBのM.2 SSDを標準搭載。SSDは交換可能です。





本体は設置面積が約15cm四方、高さは5cm未満、重量は1.2kgです。背面にはUSB 3.2 Type-Cを4基、HDMI 2.1、10GbE Ethernetを備え、無線通信はWi-Fi 7とBluetooth 5.4に対応します。USB Type-C端子のうち電源ボタンに近い1基は、USB-C Power Deliveryによる給電専用です。





冷却は2基のブロワーファンと全方向の吸気口を組み合わせた構成です。Ryzen AI Max+ 395のTDPは120Wで、最大140Wまでブーストするため、高負荷時にはファンの回転数は上がりますが、LTT Labsは高音ではなく風切り音主体の比較的穏やかな音質だったとしています。





検証中の本体底面は約50℃まで上昇したとのこと。





販売価格は3999.99ドル(約64万4000円)で、Windows 11 Pro版とLinux版が用意されています。LTT Labsが検証したLinux版はDebian 13.4ベースのAMD独自ディストリビューションを採用していたとのこと。



◆パフォーマンス

LTT Labsは、ローカルLLM向け推論エンジン「llama.cpp」に付属する「llama-bench」を使い、Qwen 3.6 35B A3B、Gemma 4 31B IT、GLM 4.7 Flashを検証しました。モデル容量は17GBから32GB程度で、512トークンの入力を処理し、128トークンを生成するpp512/tg128構成を基本テストとして採用しています。



比較対象にはRyzen AI Halo(赤・青)と同じRyzen AI Max+ 395と128GBメモリを搭載したFramework Desktop(橙・緑)のほか、M2 Ultra搭載Mac Studio(紫)、M3 Ultra搭載Mac Studio(赤紫)を使用しました。以下はllama-benchで測定されたトークン生成速度を比較した棒グラフ。Mac Studioは最大約800GB/s級のメモリ帯域幅を持ち、256GB/sのRyzen AI Max+ 395機を上回っています。特にトークン生成はメモリ帯域幅への依存が大きく、Gemma 4では、Mac StudioがRyzen AI Max+ 395搭載機の約2倍から3倍のトークン生成速度を示しました。





一方、入力文を読み込むプロンプト処理は計算性能への依存も大きく、入力ごとに全パラメーターを計算に用いるDenseモデルでは差が比較的小さくなりました。





また、コンテキスト長を0、4096、8192、1万6384、3万2768、6万5536トークンへ増やすエージェント利用を想定したテストでは、全モデルでプロンプト処理と生成速度が大幅に低下したとのこと。Gemma 4をVulkanで実行したケースでは、6万5536トークン時の処理が30分以内に完了しなかったそうです。長い会話履歴やツール呼び出しを使うエージェント処理では、モデルの本来の生成性能だけでなく、コンテキスト長による性能低下を考慮する必要があります。



電力と冷却の検証では、約20分にわたりllama-benchのプリフィル処理を20回実行しました。Ryzen AI Haloは開始から約5分間、140Wのブースト状態を維持し、その後は120WのTDP付近に落ち着きました。比較したFramework Desktopは120W前後を維持しつつ、130W付近まで断続的に上昇したとしています。





◆ソフトウェア

LTT LabsがRyzen AI Haloの最大の特徴として挙げたのは、Ryzen AI Max+ 395そのものではなく、AMDが用意するソフトウェア環境です。同じプロセッサを採用するミニPCはすでに複数存在しますが、Ryzen AI Haloでは「AMD Ryzen AI Developer Center」を起点に、ソフトウェア導入、更新、ドキュメント確認、システム復元をまとめて扱えます。





中核となるのがBKC(Best Known Configurations)です。これはAMDがドライバー、パッケージ、各種ソフトウェアの組み合わせについて互換性を確認した構成で、AI環境構築で起こりがちな依存関係の問題を減らす狙いがあります。開発者はまず動作確認済みの状態から始め、必要に応じて通常のLinuxやWindows環境として自由に変更すればOK。



通常のRyzen AI Max+ 395機では、AI処理に割り当てるメモリ量をコマンドライン操作で調整する必要があります。Ryzen AI HaloではAMD Ryzen AI Developer Centerから、Linuxならスライダー、Windowsならドロップダウンメニューを使って変更できるため、初期設定のハードルを下げる仕組みだとLTT Labsは評価しています





ローカルLLMの実行やAIコーディング環境の構築方法を案内する「AMD AI Playbooks」も重要な要素です。AMD Syncによるリモート接続、LM StudioやLemonadeでのローカルLLM実行、VS CodeとClineを組み合わせたコーディング支援、PyTorchによるLLM実行やファインチューニングなどを、手順化して提供します。LTT Labsは、導入から動作確認までを数ステップに圧縮している点を評価する一方、スクリプトの仕組みや各設定の意味を深く学ぶための教材ではないと指摘しています。





一方で、AMD AI PlaybooksにはGitHub上で未解決の不具合もあり、LTT Labs自身も一部の問題に遭遇したとのこと。LTT LabsはRyzen AI HaloはBKCとAI Playbooksを含むソフトウェア環境であることに価値があるとみており、AMDが内容を継続的に更新し、不具合が起きた構成を迅速に修正できるかが重要になると指摘しました。



◆NPU

Ryzen AI HaloはXDNA 2 NPUを搭載します。LTT LabsはAMDのLemonadeとFastFlowLMを使い、gpt-oss-20b-FLMモデルをNPU上で実行しました。NPU単体の利用率を示すテレメトリーは取得できなかったものの、CPUとGPUの使用率がほぼゼロの状態で、Ryzen AI Max+ 395パッケージ全体の消費電力は最大35W、生成速度は毎秒20トークンだったと報告しています。





NPUはGPUほど大きな演算性能を持たない一方、電力効率に優れるのが特徴です。カメラなどのセンサー処理のように、低消費電力で継続的にAI処理を行い、CPUやGPUを主用途のために空けておく用途に向いています。LTT Labsは、巨大な外部GPUに頼らず、NPUを含むRyzen AI Max+ 395を採用していることが、より電力効率の高いローカルLLMの開発につながる可能性があるとしています。



◆USB-C PDによる給電

Ryzen AI HaloはUSB-C Power Delivery(PD)だけで動作します。付属する電源アダプターはUSB-C PD Extended Power Range(EPR)に対応し、最大48V×5A＝240Wを供給できます。ただし、LTT Labsの測定だとRyzen AI Haloの消費電力は電源ユニットから200Wを超えなかったそうです。





USB-C PDでは、まず電源アダプターが接続機器へ対応可能な電圧と電流を通知します。初期状態で提示されるStandard Power Range、SPRは最大20V、5A、100Wですが、Ryzen AI HaloはEPRモードを要求し、電源側から拡張された供給能力を取得します。最終的に本体は48V、最大5Aの固定出力を要求し、最大240Wの給電条件で動作します。



LTT Labsは、InfineonのCY4500-EPRを使ってPD通信も観測しました。固定電圧で動作しているにもかかわらず、Ryzen AI Haloから電源アダプターへ継続的に拡張制御メッセージが送られていた点を、興味深い挙動として挙げています。USB-C給電だけで120W級のプロセッサを搭載する小型開発機を動かせることは、複数台をラックやクラスターとして設置する際の配線を簡素化する利点にもなります。



◆まとめ

LTT LabsはRyzen AI Haloについて、「Ryzen AI Max+ 395搭載機としては性能面で特別な新規性を持つ製品ではない」と結論付けています。一方で、AMDが検証済み構成として提供するBKCや、LLM実行、コーディング支援、ファインチューニングなどの手順をまとめたAI PlaybooksはAMD製ハードウェア向けのAI開発を始める際の障壁を下げる価値があると述べました。



さらにLTT Labsは「Ryzen AI Haloは約64万4000円と高額で、同等のプロセッサを搭載した小型PCをより安く入手できる場合もある」としながらも、AMDプラットフォームでのローカルAI開発をすぐ始めたい開発者にとっては、「必要なものをあらかじめそろえた開発キットとして意味を持つ製品だ」と評価しています。もっともAMDがBKCやPlaybooksを継続的に更新し、ソフトウェア上の問題を迅速に解消できるかによってこの価値は大きく左右されるとも指摘しました。

