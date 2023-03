Steam Deckに搭載されたAPUのスペックとは？

Valveの携帯型ゲーミングPC「Steam Deck」にはAMDの「Zen 2」と「RDNA 2」をベースにしたSteam Deck専用のカスタムAPU「 AMD Custom APU 0405 」が搭載されています。このAPUについて、ガジェット系ブログのChips and Cheeseが解説しました。 Van Gogh, AMD’s Steam Deck APU – Chips and Cheese https://chipsandcheese.com/2023/03/05/van-gogh-amds-steam-deck-apu/ Van Gogh, AMD’s Steam Deck APU – Chips and Cheese https://chipsandcheese.com/2023/03/05/van-gogh-amds-steam-deck-apu/ Steam DeckのAPUへ供給される電力はCPUとGPUに柔軟に配分されます。柔軟な電力割当はゲームがCPUまたはGPUのいずれか一方に依存する場合に有効ですが、CPUとGPUの両方を一緒に使って計算スループットを最大化しようとすると、パフォーマンスが低下してしまうそうです。 一般的にはレンダラーや写真処理アプリのようなものでパフォーマンスの低下が起こり得ますが、Steam Deckはそのような行為を主なターゲットにしていないので、CPUとGPUの両方を同時に使うゲームでなければ問題ありません

2023年03月06日 20時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

