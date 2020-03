PlayStation 5とXbox Series XとNintendo Switchのスペックを比較してみるとこんな感じ

2020年03月19日 15時41分 ゲーム

Microsoftが2020年3月16日に最新ゲーム機「Xbox Series X」の詳細なスペックを公開したのに続き、ソニーが2020年3月19年に次世代機「PlayStation 5(PS5)」の詳細情報を発表しました。これにより、Microsoftとソニーの次世代機の詳細が出そろったので、2017年3月3日に発売された任天堂の据置型ゲーム機「Nintendo Switch」とともに、スペックを比較してみました。



PlayStation 5(PS5)・Xbox Series X・Nintendo Switchの基本的なスペックを比較したのが以下の表です。







PlayStation 5 Xbox Series X Nintendo Switch CPU x86-64-AMD Ryzen Zen 2(可変最大3.5GHz) Custom Zen 2 CPU(3.8 GHz・3.6 GHz SMT機能付き) NVIDIAカスタマイズ Tegraプロセッサー 8コア・16 スレッド 8コア ARM Cortex-A57 4コア+ARM Cortex-A53 4コア GPU 2.23GHz AMD Radeon RDNA 2-based graphics engine 1.825GHz Custom RDNA 2 GPU 第2世代MaxwellアーキテクチャのCUDAコア 10.3 TFLOPS 36 CU 12 TFLOPS 52 CU 0.5 TFLOPS メモリ 16GB GDDR6 16GB GDDR6 4GB LPDDR4 メモリバンド幅 448GB/s 10GB 560GB/s(GPU最適メモリ)・6GB 336GB/s(標準メモリ) - ストレージ 825GB NVME SSD(読み込み速度:5.5GB/s) 1TB NVME SSD(読み込み速度:2.4GB/s) 32GB eMMC メディア 4K Ultra HD Blu-ray 4K Ultra HD Blu-ray ゲームカード 価格 約5万4000円(予想) 約5万4000円(予想) 希望小売価格:2万9980円(税抜)



特に、2020年末のホリデーシーズンに投入されると見られている最新機のPS5とXbox Series Xの違いについては多くの注目が集まっています。



◆CPU

PS5とXbox Series Xは両者共にAMDのマイクロアーキテクチャであるZen 2を採用しており、Xbox Series Xの方がわずかに速いクロック数で動作します。一方、PS5は可変周波数で動作することで、消費電力や発熱の問題に対応しています。なお、Nintendo SwitchはCPUについて「NVIDIA社製 カスタマイズされたTegraプロセッサー」と記載するのみで詳細については明かしていませんが、本体を分解した結果から「ARM Cortex-A57 4コアとARM Cortex-A53 4コアを搭載している」ことが、半導体の研究解析調査会社テカナリエの調査により判明しています。



◆GPU

グラフィックの中核を担うGPUには差が見られます。まず、PS5の浮動小数点演算能力が10.3TFLOPなのに対し、Xbox Series Xでは12TFLOPです。また、コンピュートユニット(CU)の数もPS5の36とXbox Series Xが52とで差がありました。一方で、クロック数はXbox Series Xの1.825GHzに対してPS5が2.23GHzと、PS5に軍配が上がっています。また、Nintendo SwitchのGPUは、第2世代MaxwellアーキテクチャのCUDAコアで、IT系ニュースサイトThe Vergeによると処理能力は0.5TFLOPだとのこと。



IT系ニュースサイトVentureBeatは「率直に言って、Xbox Series Xの方がより高い解像度とフレームレートで動作するはずです。しかし、これはPS5のグラフィックが貧弱だという意味ではありません。GPUのCU数は少ないものの、クロック数はPS5の方が大幅に高いので、PS5の各ユニットはXbox Series Xより多くの処理が可能です」と指摘。ゲームブログのKotakuは「GPU のパフォーマンスは、その使用方法に大きく依存します。Xbox Series Xはより多くのパワーがありますが、PS5はより繊細な表現が可能かもしれません」とコメントしました。



◆メモリ

メモリは両方とも16GBですが、メモリバンド幅はPS5が448GB/sなのに対し、Xbox Series Xは560GB/sの「GPU最適メモリ」と336GB/sの「標準メモリ」の2つを搭載しています。これについてKotakuは「低速の標準メモリはサウンドなどに割り当てられ、GPU最適メモリはきれいなグラフィックの描写に使用されます。これは、開発者に興味深いリソースの振り分け方法を提供する非対称メモリシステムです」と述べて、Xbox Series Xの優位性を指摘しました。



なお、Nintendo Switchのメモリは公表されていませんが、The Vergeによると合計4GBのLPDDR4を搭載しているとのこと。



◆ストレージ

ストレージにはさらに大きな違いがあります。容量はXbox Series Xの方が175GBほど大きい一方で、読み込み速度はXbox Series Xが2.4GB/s、PS5が5.5GB/sと倍以上の差が開きました。この差についてThe Vergeは「2つのゲーム機の根本的な違いがストレージです。PS5とXbox Series Xの間で読み込み時間が大幅に異なる可能性があります」と指摘。VentureBeatも「PS5はライバルよりも非常に多くのデータを、毎秒読み出せることを意味しています。これは、ほとんどローディングなしでゲームができることにつながる可能性があります」と述べました。



また、Nintendo Switchの内部ストレージ容量は32GBですが、外部ストレージとしてmicroSDメモリーカード・microSDHCメモリーカード・microSDXCメモリーカードを使用することができます。



◆価格

PS5の価格について、レビューサイトWhat Hi-Fi?は「PlayStationとPlayStation 2が299ドル(約3万2000円)でPlayStation 3が499ドル(約5万4000円)、PlayStation 4が399ドル(約4万3000円)だったことを踏まえると、PS5の価格はPlayStation 4のすぐ上の499ドル(約5万4000円)前後になるでしょう。ただし、これはアメリカと中国との間で繰り広げられている貿易戦争の影響を受けるので、正確ではない可能性があります」と述べました。



また、Xbox Series Xの価格についてエンターテインメント情報サイトGamesRadarは「Xbox Series Xの価格は499ドルをわずかに上回る可能性があります。2013年発売のXbox Oneと、2016年のXbox One Xはそれぞれ299ドルと399ドルでしたが、インフレの影響を踏まえると、それぞれ399ドルと499ドルになります。従って、500ドル(5万4000円)がXbox Series Xの価格として最もありそうなところです。499ドルを下回るというのは考えにくいです」と述べました。



◆まとめ

VentureBeatは「スペックについてあれこれいうのは楽しいことですが、実際にゲームをする人にとってはそれほど重要ではありません。どちらがスペックで優れているとしても、重要なのはコンテンツです」とコメント。



2つのゲーム機をRPGでの職業に例えたKotakuはPS5を素早い「ローグ」、Xbox Series Xを力強い「戦士」と位置づけて、両者の違いを評価しました。なお、KotakuによるとNintendo Switchは「魔法使い」だとのこと。



The Vergeは、どちらのゲーム機も価格が未定だということに触れて「最終的に、次世代ゲーム機の争いがどのように展開するかは、価格に大きく依存しています。ソニーは、PlayStation 4をXbox Oneより大幅に安い価格で販売したため、早い段階からセールスでリードしました。MicrosoftはXbox Series Xで再びその間違いを犯さないことを約束しましたが、両社とも価格に関してはヒントも出していません」と述べて、今後明らかになる価格が雌雄を決する鍵になるとの見方を示しました。