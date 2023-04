AMDが高性能かつ省電力な携帯ゲーム機向けプロセッサ「Ryzen Z1」＆「Ryzen Z1 Extreme」を発表

・関連記事

Steam Deckに搭載されたAPUのスペックとは? - GIGAZINE



AMDの3D V-Cache搭載ゲーミングCPU「AMD Ryzen 9 7950X3D」ベンチマーク結果が公開中、Ryzen 9 7950Xとほぼ同性能だがゲーミング用途だとパフォーマンスが上回る - GIGAZINE



AMDが3D V-Cacheを搭載したゲーマー向けRyzen 7000シリーズCPUを発表 - GIGAZINE



110℃の爆熱でパフォーマンス低下が問題となっているAMD Radeon RX 7900 XTXの温度を実際に検証したという報告 - GIGAZINE



AMD Radeon RX 7900 XT/7900 XTXをLinux環境でベンチマークしたレポートが公開中 - GIGAZINE



AMD製GPU「Radeon RX 7900」シリーズのベンチマークの海外レビューまとめ、NVIDIA純正GPUの「GeForce RTX 4080」と比較した結果とは? - GIGAZINE



AMDがCPU市場の30%を掌握、着実にIntelからシェアを奪う - GIGAZINE



AMDはCPUとGPUの価格をつり上げるために供給を制限しているとリサ・スーCEOが明かす - GIGAZINE



2023年04月26日 10時34分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.