携帯型ゲーミングPC「ROG Ally」に搭載されたSoC「Ryzen Z1」のパフォーマンステストを行った結果とは？

12個のコアを持つRyzen Z1で、L3キャッシュメモリにおいて各コアのレイテンシーを比較した表が以下。レイテンシーの測定に当たって、Chips and Cheeseは、該当のコアのレイテンシーを測定し、別のコアにはダミーの負荷をかけたとのこと。緑で示された論理コアの1、2、9、10番がZen 4コアで残りはZen 4cです。Chips and Cheeseは「Zen 4cコアがアクティブな場合、Zen 4コアはL3レイテンシーのペナルティを受けません。Zen 4cコアの場合、Zen 4をアクティブにすると、L3におけるレイテンシーがわずかに改善されます」と報告しています。

・関連記事

AMDが高性能かつ省電力な携帯ゲーム機向けプロセッサ「Ryzen Z1」&「Ryzen Z1 Extreme」を発表 - GIGAZINE



Windows 11&AMD Ryzen Z1搭載でいつでもどこでもPCゲームが遊べるASUSの携帯型ゲーミングPC「ROG Ally」フォトレビュー - GIGAZINE



ASUSの携帯型ゲーミングPC「ROG Ally」のバッテリーと冷却性能を確かめてみた - GIGAZINE



エルデンリングもApex Legendsも塊魂も場所を選ばずにプレイできるASUSの携帯型ゲーミングPC「ROG Ally」でゲームをプレイするとどんな感じなのか? - GIGAZINE



SteamもXboxもこれ1台でどこでも遊べるASUSのWindows 11搭載モバイルゲーミングPC「ROG Ally」セットアップ編 - GIGAZINE



7インチ液晶とコントローラーが合体して持ち運び可能なゲーミングPC「ROG Ally」の持ち心地をNintendo Switchと比べてみた - GIGAZINE

2024年02月15日 21時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.