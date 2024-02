2024年02月15日 20時00分 乗り物

テスラ・サイバートラックの超硬ステンレス製ボディには「さび」の問題がある



角張った形状で話題を呼んだテスラのピックアップトラック「Cybertruck(サイバートラック)」には、ボディの素材としてステンレス鋼が使われています。ステンレス(stainless:さびにくい)という名前の通りさびが生じにくいことが売りだったこのトラックに、雨にぬれただけでさびができるなどの問題が発生していることがわかりました。



Raxarという名前のオーナーがフォーラムへ投稿したところによると、サイバートラックをショック用洗剤で洗った後に2日間雨の中で走らせたところ、小さなさびの斑点が現れてしまったとのこと。またOnTheSnapという別のオーナーもボンネットに無数のさびができたサイバートラックの写真を投稿しましたが、このオーナーは「市販のさび落としとクリーナーできれいになった」と伝えました。





自動車系メディアのCarsDirectは、サイバートラックがさびやすいという問題の原因は「ステンレスのボディにクリア塗装が施されていないため」であると指摘しています。この塗装がないことにより、へこみ、傷、腐食性物質がボディについてしまい、雨、虫、松ヤニなどの汚れをすぐに落とさないと汚れが生じてしまうとのことです。



Beer Muncherという名前のオーナーがSNSに投稿したところによると、サイバートラックの取扱説明書には「オーナーは腐食性物質(油脂、油、鳥のふん、樹脂、虫の死骸、工業用落下物など)を直ちに除去しなければならない」と書かれており、その方法として「変性アルコールを使用し、その後すぐに水と低刺激の非洗浄性石けんで洗浄してアルコールを除去すること」を促しているそうです。





サイバートラックにさびが生じてしまうという問題に対し、専門家は「鋼を精錬すれば自動的にステンレスになるわけではなく、クロムやチタン、ニッケル、窒素、その他の添加物の割合によって特性が大きく異なります。これらの特性は成形性や硬度、耐食性にまで影響します。むき出しのステンレス製ボディを持ったサイバートラックは人々に頑丈さと耐食性を連想させるでしょうが、テスラが推奨するサイバートラックのクリーニング方法が、ボディが耐食性の低い種類のひとつであることを裏付けています」と指摘しました。



テスラはボディを傷やさびから守る方法として「ラッピング」のオプションを提供していますが、種類によって5000ドル(約75万円)または6000ドル(約90万円)のコストがかかってしまいます。