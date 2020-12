科学者たちが「雨が降ると川のギンザケが大量死する」という謎を20年かけて解き明かす

by Mark Stone/University of Washington 調査チームはギンザケが死んだ都市部の河川における水中の金属濃度や化学物質、水温について調査しましたが、明確な手がかりは得られなかったとのこと。また、ギンザケが死んだ状況は酸欠のように見えたものの、水中の酸素濃度が低いということもなく、感染症や農薬が原因という説も否定されました。 数年間にわたり大量死が起きた河川と起きなかった河川を比較し、「雨が降った後に大量死が発生する」といった状況を考慮した研究チームは、「道路上の物質が雨水で河川に流れ込んだことが原因ではないか」という仮説を立てました。この仮説を確かめるため、研究チームは車に使われる重金属やモーターオイルなど、道路上に広がる可能性がある化学物質を含む水にギンザケをさらすテストを実施。ところが、これらの物質が高濃度で含まれた水にさらされてもギンザケは死ななかったそうです。

2020年12月18日

