2021年03月16日 12時33分 ハードウェア

AMDから登場した第3世代「EPYC」がIntel「Xeon」の2倍以上のベンチマークスコアを叩きだす



AMDが、サーバー向けCPU「EPYC」の第3世代となる「EPYC 7003」シリーズ(コードネーム:Milan)を2021年3月15日に発表しました。今回発表された第3世代EPYCは、AMDが2020年10月に発表した「Ryzen 5000」シリーズに搭載されているアーキテクチャ「Zen3」を採用しており、Intelが開発する「Xeon」シリーズと比べて2倍以上のベンチマークスコアをたたき出しています。



AMD EPYC™ 7003 Series CPUs Set New Standard as Highest Performance Server Processor | AMD

https://www.amd.com/en/press-releases/2021-03-15-amd-epyc-7003-series-cpus-set-new-standard-highest-performance-server



AMD 3rd Gen EPYC Milan Review: A Peak vs Per Core Performance Balance

https://www.anandtech.com/show/16529/amd-epyc-milan-review



AMDは、第3世代EPYCの発表の中で、第3世代EPYC最上位モデルの「EPYC 7763」と、Intelが2020年にリリースしたサーバー向けCPU「Xeon Gold 6258R」の性能比較結果を公開。「EPYC 7763」の浮動小数点演算能力は、「Xeon Gold 6258R」を106%上回ると主張しています。





さらに、「EPYC 7763」の仮想マシン実効性能は、「Xeon Gold 6258R」を117%上回るとのこと。





第1世代EPYC「EPYC 7601」と第2世代EPYC「EPYC 7742」、第3世代EPYC「EPYC 7763」、Intel「Xeon Gold 6258R」の仕様はこんな感じ。



シリーズ EPYC 7001 EPYC 7002 EPYC 7003 Intel Xeon プロセッサ 7601 7742 7763 6258R アーキテクチャ Zen Zen2 Zen3 Cascade Lake コア数 32 64 64 28 TDP 180W 240W 280W 205W 最大動作周波数 2.2GHz 2.25GHz 2.45GHz 2.7GHz 最大動作周波数(ブースト時) 3.2GHz 3.4GHz 3.5GHz 4GHz L3キャッシュ 64MB 256MB 256MB 37.5MB PCIe 3.0×128 4.0×128 4.0×128 3.0×48 最大メモリー速度 2666MHz 3200MHz 3200MHz 2933MHz 最大メモリー容量 2TB 4TB 4TB 1TB メモリーチャネル 8 8 8 6



技術系メディアのAnandTechは、「EPYC 7763」「EPYC 7742」「Xeon Platinum 8280」「Ampere Altra Q80-30」のマルチスレッド性能をベンチマークソフト「SPEC」を用いて測定。その結果、「EPYC 7763」は、ほとんどのテストで「Xeon Platinum 8280」の2倍以上のスコアを記録しました。





シングルスレッド性能のベンチマークスコアはこんな感じ。第2世代EPYC「EPYC 7742」はシングルスレッド性能では「Xeon Platinum 8280」を下回っていますが、新たに登場した第3世代EPYC「EPYC 7763」はシングルスレッド性能でも「Xeon Platinum 8280」に匹敵する性能であることが確認できます。





さらに、コンパイラー「LLVM」を用いたコンパイル速度の比較では、「EPYC 7763」を1基搭載したマシンのコンパイル速度が「Xeon Platinum 8280」を2基搭載したマシンを上回っていることが確認できます。





AMDのフォレスト・ノロッド上級副社長はAnandTechのインタビューに対して、「第3世代EPYCは第2世代EPYCと同じマザーボードに搭載可能です。加えて、ソフトウェアも高い互換性を保っています。そのため、ユーザーは第2世代EPYCから第3世代EPYCへの移行をスムーズに行うことができます」と述べています。