2026年07月09日 10時41分 ソフトウェア

YouTube Premium値上げの1カ月後にDuckDuckGoが「YouTube広告ブロック機能」を追加し「無料ブラウザで広告ブロックは可能」とアピール



無料ブラウザを提供するDuckDuckGoが正式に「YouTube広告ブロック機能」を追加し、「ほとんどの動画広告をブロックできるようになった」と発表しました。DuckDuckGoは「動画の途中で広告に邪魔されることにうんざりしていませんか？私たちも同じです」とアピールしています。



Watch YouTube Without Ads on the DuckDuckGo Browser

https://spreadprivacy.com/youtube-ad-blocking/



2026年7月8日に公開された公式ブログによると、DuckDuckGoのブラウザにYouTube広告ブロック機能が加わり、ほとんどのiPhone、Windows、Macユーザーでデフォルトで有効になったとのこと。Androidでも近日中にデフォルトで有効になるそうです。



YouTube広告ブロック機能はYouTubeの動画広告をブロックし、中断されることなく動画を視聴できるようにする機能です。DuckDuckGoは「通常のYouTubeと同じ体験を、広告だけ取り除いた形で利用できます。そのため、視聴履歴の保存やプレイリスト内の再生位置の記憶といったYouTubeの機能もそのまま利用できます」と説明しました。





YouTube広告を検出・ブロックするために、DuckDuckGoはuBlock Originが提供するフィルターリストを利用しています。互換性を高めたり、不具合を減らしたりするために、DuckDuckGoが独自のルールを追加することもあるそうです。



この機能は「YouTubeを含むほとんどの動画広告をブロックする」とのことで、他サイトでも機能するようです。



すべてのデバイスで、ブラウザーの「設定」→「広告ブロック」からYouTube広告ブロック機能をいつでも無効化または再度有効化できます。また、動画視聴中でもオン・オフを切り替えられます。





モバイル端末ではYouTube動画へのリンクがYouTubeアプリで開かれる場合があるため、設定から変更する必要があります。



また、DuckDuckGoブラウザに組み込まれた動画プレーヤー「Duck Player」もYouTube広告ブロック機能と同時に利用できます。Duck PlayerはYouTube動画を余計な要素のないシアターモードで視聴できる機能で、追跡Cookieやパーソナライズド広告からユーザーを保護し、Duck Playerで視聴した内容をYouTubeのおすすめに反映しないようにできます。





DuckDuckGoは「YouTube広告ブロック機能は現在、DuckDuckGoブラウザで利用できます。まだ新しい機能ですので、ぜひお試しいただき、ご利用状況やご意見をお聞かせください。匿名のフィードバックは、ブラウザーの『☰』メニューからいつでも送信できます」と述べました。



なお、YouTubeを広告なしで視聴できる公式のサブスクリプションサービス「YouTube Premium」は2026年6月に値上げしたばかりです。

