無料の広告ブロッカー「uBlock Origin Lite」がついにSafariでも利用可能に

iPhoneやMacの標準ウェブブラウザである Safari で、無料で使える広告ブロッカーの「 uBlock Origin Lite 」がついに利用可能になりました。uBlock Origin Liteは Chrome や Microsoft Edge 向けに提供されている Manifest V3 ベースの広告ブロッカーです。実際にiPhoneのSafariにインストールして利用する手順をまとめてみました。 uBlock Origin Lite on the App Store https://apps.apple.com/us/app/ublock-origin-lite/id6745342698 まずはApp Storeから「uBlock Origin Lite」をインストールします。上記リンクをクリックするか検索で「uBlock Origin Lite」と検索して、「入手」をタップ。

2025年08月06日 19時00分00秒 in レビュー, モバイル, ソフトウェア, Posted by logu_ii

