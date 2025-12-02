Netflixがアプリからのキャストを廃止へ
ストリーミングサービスのNetflixが、モバイルアプリから「Google TV Streamer」といったストリーミングデバイスへ映像をキャストする機能を一部を除いて廃止したことが分かりました。今後は、Netflixを組み込んだストリーミングデバイスで直接視聴する必要があります。
Can't find 'Cast' button in Netflix app | Netflix Help Center
https://help.netflix.com/en/node/58351
Your Chromecast and Google TV Streamer have lost Netflix casting support for good
https://www.androidauthority.com/netflix-casting-chromecast-google-tv-streamer-3620784/
Netflix kills casting from phones | The Verge
https://www.theverge.com/news/834655/netflix-phone-casting-chromecast-support-killed
2025年11月頃から、ユーザーの間で「モバイルアプリからストリーミングデバイスへのキャストができない」という報告が相次ぎました。
[RANT] Netflix no long has casting support. you must now use the app directly on the streamer without your phone.
byu/techie1980 inChromecast
その後、Netflixはサポートページを更新し、「Netflixは、モバイルデバイスからほとんどのテレビやテレビストリーミングデバイスへの番組のキャストをサポートしなくなりました」と発表しました。この発表で、Netflixのアプリからストリーミングデバイスに映像をキャストできなくなることが正式に告知されました。
今後はキャストではなく、ストリーミングデバイスでNetflixを選択して直接視聴する必要があります。
「古いChromecastまたはGoogle Castに対応するテレビ」を使用している場合は引き続きキャストがサポートされるとのことですが、それでも「広告つきプラン」の場合はキャストできません。
テクノロジー系メディアのAndroid Authorityによると、2025年の初めに古いChromecastで広告つきプランのキャストが利用できなくなるなど、キャスト廃止の兆候は以前からあったようです。
Netflixの発表では、キャスト機能が削除された理由は説明されていません。Netflix は2019年に「視聴品質基準を満たすため」としてAirPlayのサポートを削除しており、同様の動きを見せています。
