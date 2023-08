2023年08月09日 10時47分 ゲーム

Netflixがスマホをコントローラーに変えてテレビでゲームをプレイするためのアプリ「Netflix Game Controller」をリリース



Netflixがテレビでゲームをプレイするためのアプリ「Netflix Game Controller」を2023年8月9日にリリースしました。「Netflix Game Controller」を使用することで、アプリとテレビをペアリングして、Netflixで提供されているゲームを大画面でプレイすることが可能ですが、記事作成時点ではまだ対応するゲームがリリースされておらず実際に遊べる時期は不明となっています。



Netflixは2021年11月から加入者向けにスマートフォンやタブレットなどでゲームを遊べるサービスの提供を行っています。



Netflixはさらに、ゲーム配信サービスをクラウドゲームに拡大する意向を見せており、2022年10月には南カリフォルニアに新ゲームスタジオを開設したことが報じられていました。



そんな中、Netflixは2023年8月9日に「Netflix Game Controller」と呼ばれるアプリをリリースしました。記事作成時点で「Netflix Game Controller」はiOS版だけが配信されています。





Netflixによると、「Netflix Game Controller」をテレビとペアリングすることで、スマートフォンまたはその他のモバイルデバイスをコントローラーに見立ててNetflixでゲームをプレイできるとのこと。





「Netflix Game Controller」を開くと「To begin, choose a game on your TV and follow the directions to connect. (始めるには、テレビでゲームを選択し、指示に従って接続してください)」と表示されます。また、アプリ上には「Netflix Games on TV are in beta. Some devices may not be supported at this time.(Netflix Games on TVはベータ版です。一部のデバイスはサポートされていません)」との注意書きもあります。





Netflixが配信しているゲームには、カードゲームやレースゲームなど多様な種類が存在しますが、記事作成時点ではテレビでプレイできるゲームはリリースされておらず、スマホをコントローラーとして遊ぶことは不可能です。「Netflix Game Controller」のApp Storeの紹介ページには「近日公開予定」と記載されています。



Netflixは、「Netflix Game Controller」や「Netflix Games on TV」の計画や詳細についてコメントを残していません。また、Android版「Netflix Game Controller」のリリースについても未定です。